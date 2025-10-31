Seat po dlouhé době konečně vytáhl nějakou novinku. Dál bude těšit ty, kteří chtějí co nejvíc za co nejmíň
Petr ProkopecŠpanělé design pořád umí, a tak tu máme auta, která opět vypadají šik navzdory jen dílčí mezigenerační modernizaci. Technika zůstává stejná, což je ale v tomto segmentu dnes jedině dobře - díky tomu nejspíš nedojde na citelný nárůst stále příznivých cen.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Minulý rok jsem mohl otestovat Seat Arona. A španělského bratříčka Škody Kamiq nešlo než pochválit. Jakkoli tříválcové motory moc nemusím (kdo ano?), litrová jednotka nabídla dostatek výkonu, abych v reálném provozu nebyl za mobilní šikanu. I když jsem se ovšem v jednu chvíli snažil zašlapávat plyn až pod podlahu, na sklonku testu se průměrná spotřeba stále pohybovala okolo šesti litrů. Přihoďte k tomu poměrně napěchovanou základní výbavu i příznivou cenu a rázem máte recept na prodejní úspěch.
V jednom ohledu nicméně Arona zabodovat nezvládla, a tím je design. Španělské SUV se totiž od svého příchodu v roce 2017 prakticky nezměnilo, pročež aktuálně v showroomech působí poměrně zastarale. Nespravil to ani facelift, na jehož prezentaci došlo před čtyřmi lety, pročež Seat neváhal povolat designéry k rýsovacím prknům podruhé. A rovnou jim přikázal, aby nemodernizovali pouze Aronu, ale také hatchback Ibiza, který je postaven na téže platformě a používá stejné pohonné jednotky.
Facelift číslo dvě byl přitom avizován již loni v březnu, kdy se značka dokonce pochlubila prvními snímky obou aut. Teprve nyní tu ale máme slavnostní premiéry, přičemž prodeje odstartují v lednu příštího roku. Španělé tedy nejsou zrovna za rychlíky, na druhou stranu jim však dané okolky mohou jen prospět - Arona a Ibiza se takto okoukají o to později. Zda se pak dočkáme nových generací, závisí na schopnosti Seatu reflektovat poptávku zákazníků, nikoli čísi ideologické cíle.
Budoucnost ale ponechme stranou, soustředit se budeme na vylepšené vozy. Seat jim nadělil novou čelní masku, se kterou jsou spárované užší světlomety. Zapracováno přitom nebylo jen na jejich vzhledu, ale i technice, pročež nově nabízí vyšší svítivost a delší dosah. Nový je i nárazník, se kterým hlavně Arona pořádně prokoukla. Osmileté stáří tedy vozu asi nikdo nebude přisuzovat, zvlášť když nové jsou taktéž zadní lampy a nechybí ani imitace difuzoru.
Seat u obou vozů nabízí odlišně stylizovaná litá kola, která mají až 18palcový rozměr, stejně jako došlo na úpravy v paletě barev. Nové jsou přitom odstíny Liminal, Oniric a Hypnotic, připlatit si budete moci také za kontrastní černý nebo šedý lak střechy. Podobně je pak možné uvnitř nahradit standardní 8palcový digitální přístrojový štít a 8,25palcovou obrazovku multimédií většími verzemi v 10,25palcovém a 9,2palcovém rozměru.
Mimo to se ovšem facelift uvnitř soustředí spíše na detaily, jako je třeba audiosystém se šesti reproduktory, bezdrátové dobíjení mobilů s výkonem 15 kW nebo jiné čalounění. To by ale nemuselo být vyloženě na škodu, neboť Seat by tak nemusel příliš zvyšovat ceny. Zvlášť když pod kapotou se pomalu nehnul ani šroubek. V úvodu zmíněný tříválec tak nabízí 80, 95 nebo 115 koní, zatímco s jedna-pětkou je spojeno 150 kobyl.
Seat bude obě slabší verze litrové jednotky párovat s pětistupňovým manuálem, tu s 80 koňmi ovšem nabídne jen pod kapotou hatchbacku. V případě 115koňového agregátu ale už bude na výběr šestistupňový manuál či sedmistupňové DSG, které je jedinou volbou u 1,5litrového čtyřválce. V roce 2027 ovšem dojde na rozšíření nabídky, neboť dorazit mají mild-hybridní varianty. S výraznější elektrifikací se ale zatím nepočítá.
Arona a Ibiza po mnoha letech na trhu s druhým faceliftem neskutečně prokoukly. Jak dlouho s ním pak vydrží, je otázkou. Při nízkých cenách ale publikum bude jistě vděčné za co nejdelší životní cyklus. Foto: Seat
Zdroj: Seat
