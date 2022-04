Seat prý skončí, má být další obětí hromadného úprku koncernu VW jedním směrem před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Seat

Automobilka Seat za pár týdnů oslaví své 72. narozeniny, už ty ale bude prožívat s obavami, jaké budou těmi posledními. Máme-li věřit aktuálně dostupným informacím, kejkle se značkou Cupra nebyly tak nevinné, jak se po léta tvářily.

Ačkoli máme auta od Seatu rádi, zvláště pak poslední generace jeho peprnějších modelů, nemůžeme zastírat, že tato značka jen zřídka naplňovala očekávání, která do ní koncern VW kdysi vkládal. Nemáme pocit, že by za to mohla tak úplně sama, chybělo jí srozumitelné a dlouhodobě respektované zaměření, které by mohlo znamenat získání stabilní zákaznické základny, jež by mohla dále rozvíjet. Když se pár lidí zeptáte, co pro ně Seaty představují, dočkáte se naprosto nekonzistentních odpovědí od „levnějších Volkswagenů” až po „španělské Alfy Romeo”. To není dobré.

Seat tak léta prodejně ani ekonomicky nezářil a o jeho konci v řadách značek VW Group se mluvilo mnohokrát. Nikdy to ale nedávalo tak úplně smysl, protože co by VW se Seatem dělal? Prostě ho zavřel? Možná, obvykle se ale mluvilo o prodeji, což také velký smysl nedávalo. Seat se jako značka nijak zvlášť neprosadil a žil vždy z techniky německého koncernu, v čem by dál také pokračovat nemohl. Kdo by něco takového koupil? Tušíme, že i Carlos Tavares by pohrdl.

Teď se podobné spekulace objevují znovu a smysl dávají. Proč? Protože německý Handelsblatt, který o nich s odvoláním na své zdroje uvnitř automobilky informuje, hovoří o tom, že by tento krok neznamenal prostý konec Seatu či prodej značky, ale jeho faktické nahrazení Cuprou. Absurdní? Ne až tak, něčemu takovému vývoj už nějaký čas nahrává.

Cupra je u nás známá jako sportovní značka Seatu, takto se ale v poslední době neprofiluje. nabízí vlastní modely (jako Formentor nebo Born), které povětšinou ani nejsou sportovní. Na některých trzích, jako je Nizozemsko, kde trávím spoustu času, pak Cupra nic sportovního ani nenabízí, protože místní zdanění to rozumně nedovoluje. Je to v podstatě značka elektrických a hybridních aut... Už vám zacinkalo? Přesně tou se má se budoucna stát všude.

Takový je podle Handelsblattu plán koncernu VW. Seat by fungoval dál a nabízel by hlavně spalovací auta, Cupra by se vedle něj profilovala výše zmíněným způsobem. A jakmile by přišel čas „velkého přepnutí” (podle nás nikdy v dohledné době nepřijde, ale to si dnes VW Group nemyslí), Seat by skončil a Cupra by jela dál. Cílové datum? Cca rok 2030, pak sbohem Seate.

Je to na jednu stranu aspoň trochu rozumnější strategie než přepnout na elektromobily celou Škodu či VW, protože tady aspoň vede cesta zpět. Až koncern VW uvidí, jak spalovací auta dále táhnou a ta elektrická se stále méně daří lidem nutit, snáze změní plán, než když začne lidem vysvětlovat, že nová Škoda už zase nemusí stát 2 miliony. Ale v tuto chvíli jde či může jít o seriózní záměr Seatu v podstatě podříznout hrdlo s tím, jak spalovací auta budou vyloučena z místa, kterému se dříve říkalo trh.

Sám Seat tyto spekulace nepotvrdil ani nevyvrátil a řekl k nim neutrálně pouze toliko: „Věříme, že v této dekádě mohou jak efektivní spalovací motory, tak hybridní a elektrické vozy pokračovat ve své koexistenci,” což ale zní spíše jako jejich potvrzení. Rozčarování nad celou věcí pak projevily španělské odbory, které nechápou, proč by značka s více jak 70letou tradicí měla takto skončit. Rozumíme, že může být obtížné to pochopit, ale co čekat v této době? My také nechápeme, jak se může kterákoli ze značek VW s vážnou tváří pokoušet tvrdit, že nahradí současné spalovací modely horšími a dražšími elektromobily a je to skvělý obchodní záměr...

Seat je dnes úspěšný hlavně se svým Leonem, za nějakých 8 let už ale nemá existovat. Foto: Seat



Nahradit jej má značka Cupra, která se dnes profiluje nejen jako výrobce sportovních aut, má ale i své vlastní modely typu Formentor a na některých trzích nabízí hlavně hybridy a elektromobily. Právě jen ty má prodávat s koncem Seatu. Foto: Seat/Cupra

Petr Miler

