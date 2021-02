Seat ukázal nový nejsilnější silniční vůz, „ukradl” si pro něj jinak nedostupnou techniku před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Španělé už dostali do běžného provozu kde co, takhle silné auto ale ještě ne. Stovku dá při zachování vysoké praktičnosti takřka za čtyři sekundy, a to díky výjimečnému pohonu Audi.

Před několika málo lety se poměrně čile spekulovalo o příchodu ostrého Volkswagenu Golf, jenž by užíval k pohonu 2,5litrový pětiválec vyvinutý Audi. Nicméně značka se čtyřmi kruhy ve znaku měla naléhání manažerů z Wolfsburgu odmítnout kvůli omezeným produkčním kapacitám i zachování výjimečnosti strojů čtyř kruhů. Dá se snadno pochopit, proč u Audi zabouchli lidem z Volkswagenu dveře před nosem - jejich vůz by totiž byl o poznání levnější a tudíž by po něm prahlo daleko více zákazníků než po RS3.

Již mnohokrát jsme nicméně řekli, že každá mince má dvě strany a platí to i v případě sdílení koncernových komponentů. Zatímco tedy u Volkswagenu byla možnost integrace pětiválce brána jako nežádoucí, v případě Seatu, respektive jeho sportovní divize Cupra, je situace odlišná. Španělská značka totiž aktuálně představila nové provedení Formentor VZ5, jež ve svých útrobách hostí právě 2,5litrovou jednotku. Proč? Protože se čtyřválcem by nejspíše tak nezaujala.

Mimo to je třeba poukázat na poměrně vysoký výkon - toho by sice čtyřválcová jednotka byla rovněž schopna, nicméně v jejím případě by se hnací ústrojí již neskutečně namáhalo. Nakonec je tedy za produkci 390 koní a 480 Nm točivého momentu, největší síly, která se kdy ocitla pod kapotou silničního Seatu, zodpovědný pětiválec, který katapultuje španělské SUV z klidu na stovku za 4,2 sekundy. Cupra Formentor VZ5 je tak o tři desetiny rychlejší než Audi RS Q3 a RS Q3 Sportback s výkonem o 10 koní vyšším. Maximálka 250 km/h je pak pro všechny stejná.

S pětiválcem je spojena sedmistupňová automatická převodovka DSG a pohon všech kol 4Drive. Adaptivní podvozek byl snížen o dalších 10 milimetrů oproti již sportovní variantě Formentor VZ, přičemž nabízí hned 15 různých nastavení. Speciálně pro tento model pak vznikla 20palcová litá kola, za nimiž prosvítají brzdy Akebono svírané vpředu šestipístkovými třmeny. K tomu dorazil i specifický karbonový difuzor či větší sací otvor v předním nárazníku. Odlišné jsou i koncovky výfuku.

Vyhrazen tomuto vozu je barevný odstín Taiga Grey, jakkoliv zákazníci mohou sáhnout také po barvách Midnight Black, Magnetic Tech Matt a Petrol Blue Matt. Uvnitř je na výběr mezi modrým či černým koženým čalouněním, ve kterém jsou vyvedena sportovní sedadla, stejně jako je k mání i přírodní useň Nappa. Vnitřek i vnějšek pak zdobí bronzové doplňky, jež jsou poznávacím znamením značky Cupra, stejně jako odkazy na verzi VZ5. Té vznikne jen 7 000 kusů, přičemž prodej odstartuje v závěru roku. Cenu zatím neznáme, nic lidového ale nečekejte.

Petr Prokopec