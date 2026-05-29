Seat to odmítá zabalit. A nechce být jen firemním béčkem, rád by znovu přišel s vlastními novými modely
Petr ProkopecŠpanělé svými aktivitami vytváří dojem, že už jim jde jen o Cupru a Seat si leda doklepe podzim svého života. Zatím to tak nebude a být to tak nemusí ani výhledově, šéf automobilky o budoucnost značky Seat pořád bojuje.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Seat to odmítá zabalit. A nechce být jen firemním béčkem, rád by znovu přišel s vlastními novými modely
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Španělé svými aktivitami vytváří dojem, že už jim jde jen o Cupru a Seat si leda doklepe podzim svého života. Zatím to tak nebude a být to tak nemusí ani výhledově, šéf automobilky o budoucnost značky Seat pořád bojuje.
Není to až tak dávno, kdy se zástupci koncernu VW mluvili o souvislosti se Seatem leda o věcech jako jsou rakev, svíčky a parte. Prodeje španělské automobilky nebyly nijak ohromující, a místo zisku se mluvilo spíše o ztrátě. Oproti tomu úspěšným krokem se ukázala být separace původně sportovní divize Cupra. Jakožto nová značka totiž začala mateřskou automobilku válcovat, a to s pomocí dražších aut. Když pak Seat ze své nabídky vyřadil SUV Ateca a Tarraco, tedy klony Škod Karoq a Kodiaq, její portfolio se smrsklo na pouhé tři vozy. A zdálo se, že je konec.
S Ibizou, Aronou a Leonem dnes na trhu velké divadlo neodehrajete, i když oba menší modely nedávno stihl výrazný facelift. Budoucnost Seatu se tedy zdála být mlhavá, šéf automobilky Markus Haupt ale nyní kolegům z Autocaru řekl, že smrt značky není na pořadu dne. I Španělé zjevně přišli na to, že vedle Cupry může dál bez problémů existovat, neboť se zaměřuje na jinou část trhu, což jsme do Wolfsburgu vzkazovali mnohokrát.
Seat tedy má žít dál a zákazníci by se po letech mohli dočkat i zcela nových modelů. „V tomto ohledu mám velmi důležitou zprávu: Stále do značky Seat investujeme. Příští rok dorazí mild-hybridní verze Ibizy a Arony, přičemž obě auta se stále velmi dobře prodávají,“ uvedl Haupt s odkazem na to, že čtyřmetrový hatchback se v únoru stal vůbec nejprodávanějším vozem ve Španělsku. Z jeho dalších slov ale vyplynulo, že jasná dlouhodobá vize pořád chybí.
„Až budeme v letech 2029 a 2030 čelit mnohem tvrdším regulacím, zcela jistě přijde chvíle, kdy budeme muset probrat budoucnost značky. Kvůli tomu nejspíš budeme muset zapracovat na ceně elektrických platforem, protože při dnešních nákladech by bylo velmi těžké nabídnout Seat, který je schopen vydělávat peníze. Jednoho dne tedy přijde diskuze o tom, co dělat dál. Ale do té doby máme jasnou strategii sázet na modely, které máme,“ dodal šéf španělské značky.
Sám doufá, že Seat bude prodávat nová auta i po roce 2035. Mimo jiné kvůli tomu, co už padlo. „Pozice obou automobilek se liší, stejně jako je jiná zákaznická základna. A nesmíme zapomínat také na mimoevropské trhy, kde elektrifikace není tak výrazná,“ zmínil dále Haupt. A upřesnil, že z toho důvodu si Seat jako novinky nevezme upravené modely Cupry, které by trochu ošizené nabízel levněji. Nepřijde tak třeba Raval, který by dorazil s kratším dojezdem a nižší úrovní výbavy dorazil za méně peněz, Seat prostě nechce být béčkem Cupry.
„K něčemu takovému nepřikročíme, protože potřebujeme obě značky odlišit,“ uvedl Haupt, podle kterého budou veškeré budoucí Cupry budou samostatné modely. Španělé se tedy již nehodlají vrátit ke strategii, kdy třeba Leon je nabízen s oběma logy. Něco takového sice zafungovalo, přičemž Cupra se právě na těchto základech stala velmi silnou, ovšem budoucnost je spojena s větší separací. Vlastní nové modely by tedy mohl nabídnout i Seat.
Dočkáme se toho ovšem? Toť skutečně otázka, na kterou zatím nikdo nemá odpověď. Španělé by skutečně mohli pokrýt prakticky veškerá patra trhu, přičemž Cupra by se soustředila na ta vyšší, zatímco Seat by zůstal níž. A mohl by zůstat věrný i spalovacím motorům, to se koncern VW léta pokoušel zatrhnout všem značkám bez rozdílu. Nakonec je to tedy znovu hlavně v rukou mateřské VW Group a jejího dogmatismu - když bude chtít, i regulace si v Evropě „ohne” v souladu s vlastními potřebami.
Seaty Ibiza a Arona loni prošly faceliftem, díky kterému se prodávají stále velmi dobře. Španělé tak chtějí pokračovat nejen s nimi, ale věnovat se samostatné výrobě aut i po roce 2035. Zda jim to bude přáno, ukáže až čas. Foto: Seat
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Řidič lidového superSUV dosáhl v běžném provozu skoro jeho maximální rychlosti, jel 277 km/h. Policie to neocenila
dnes
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
včera
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
27.5.2026
Nejnovější články
- Ferrari má ještě letos vrátit do prodeje manuální převodovku, po fiasku s Luce to vypadá jako krizové opatření
před 4 hodinami
- Mercedes řekl víc o svém novém osmiválci. Dorazí ve třech verzích „ta šílená od AMG” nabídne přes 800 koní výkonu
před 6 hodinami
- Psaní knížek zjevně pořád nese, autor pokračování Malého prince si převzal toto zakázkové Bugatti
před 7 hodinami
- Volvo se zbavilo všech továren na spalovací motory, a tak je teď nemá kde vyrábět. I když pohání naprostou většinu jeho aut
před 8 hodinami
- Falešný a ošklivý nový Mercedes-AMG GT zná své ceny. Skoro to vypadá, jako by se jimi zkoušel podbízet
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Detektory policejních radarů 05.29. 21:07 - mafel
- whitelist & blacklist 05.29. 20:36 - Stepan
- Fiat a vše kolem nich 05.29. 20:32 - Stepan
- e90 330i 2006 250kkm + náhradní motor 05.29. 19:43 - Snowman000
- Onboard videa 05.29. 12:51 - řidičBOB
- Kdo má přednost? 05.29. 10:32 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.28. 21:30 - Truck Daškam
- Rychlodotazy 05.28. 15:42 - mattonecz