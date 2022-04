Sébastien Loeb se po nečekaném vítězství v Monte Carlu ve 48 letech senzačně vrací do WRC včera | Petr Miler

/ Foto: M-Sport Ford

Záběry jeho stárnoucí tváře s nasazenými brýlemi působí dojmem, že už mu poněkud ujel vlak, ale je to jinak - to vlak s nápisem Loeb pořád dokáže ujíždět mnohem mladším soupeřům. V květnu dostane další šanci to ukázat.

Letos v lednu byl napsán další z úžasných sportovních příběhů. Legendární Sébastien Loeb se ve svých 47 letech po delší přestávce vrátil na start vrcholné automobilové soutěže v autě, které ani nemohl pořádně poznat, navíc na velmi záludné trati v okolí Monte Carla s neustále se měnícími podmínkami. Přesto všechny mladší soupeře rozdrtil rozdílem třídy a nakonec udolal i úřadujícího mistra světa, jmenovce Sébastiena Ogiera.

Slavnější z obou Sébastienů se tak postaral o své už 80. vítězství a vůbec první výhru pro svou spolujezdkyni, též 47letou Isabelle Galmiche. Berte to s nadsázkou, člověk se ale musí smát, když si představí, jak podobní „důchodci” školí 20leté kluky, kteří se spoustou ambicí bojují o své první vavříny. O tom všem jsme s detaily psali už v lednu a hned tehdy vyjádřili naději, že by to přes nulové plány na další pokračování nemusel být konec této svérázné pohádky. A skutečně nebude.

Tým Ford M-Sport oznámil, že Loeb znovu s Galmiche bud nastoupí i na start květnové portugalské rallye. Bude to velká věc, neboť jeho návrat se kryje s oslavami 50. výročí WRC, do jehož historie se Loeb zapsal jako málokdo jiný. Vyhrál tu už několikrát a není náhodou, že bude jezdit znovu právě zde. Přál si návrat na šotolinovou soutěž, kterou ta portugalská pochopitelně je.

„Řízení Pumy je jednou z mých nejoblíbenějších vzpomínek na rally. Vítězství v Monte Carlu po tak dlouhé době bylo neuvěřitelné. Tým fungoval opravdu dobře, s rychlou opravou potíží, kterým jsme čelili při shakedownu, což nám umožnilo získat naše 80. vítězství. Z mého prvního testu s tímto vozem jsem měl okamžitě velmi dobrý pocit a užívám si jízdu s vysokým výkonem hybridního systému. Je to skvělé auto, skvělý tým a oslavili jsme spolu neuvěřitelnou chvíli,“ řekl Francouz k celé věci zjevně stále majíce na paměti nutnost podat vše správně „marketingově”.

Nikde pochopitelně není psáno, že znovu uspěje, bude ale zajímavé sledovat, jak si povede. Tenhle starý pes už mnohokrát ukázal, že není radno jej podceňovat - nové kousky už se možná nenaučí, jeho řidičský styl je ale očividně i ve 48 letech (neboť v mezičase oslavil další narozeniny) světová extratřída.

Seb Loeb možná nevypadá nejsvěžeji, velmi svěže ale pořád řídí. A nejen to, jak můžete vidět na videu níže... Foto: M-Sport Ford

Zdroj: M-Sport Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.