Sebevražda v přímém přenosu: Jaguar skončí s výrobou spalovacích aut už v červnu, aniž by pro ně měl jakoukoli náhradu | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Jaguar musí nejprve zemřít, aby se mohl znovu narodit, říká k tomuto kroku jeden z šéfů firmy. Obáváme se, aby nedošlo jen na to první. Prosperovat v pozici podobné značky jen s elektrickými auty se nám zvlášť po dosavadní zkušenosti Jaguaru zdá být skoro nemožné.

Mnohé automobilové firmy v posledních měsících přichází k rozumu a přehodnocují své divoké sázky jen na elektrická auta jedna po druhém. Vzhledem k dříve známým limitům dosavadního postupu i současné situaci na trhu se to zdálo jen logické. A také se zdálo, že Jaguar Land Rover patří mezi ně, když zkraje února odpískal své elektrické plány pro nezájem. Tento krok se ale nakonec týká jen druhé části JLR, přímo Jaguar si ještě dříve precizně naplánoval svůj elektrický pohřeb a plán zjevně hodlá dodržet.

Než se dostaneme k detailům, je třeba říci, že existence Jaguaru byla vždy plná vzestupů a pádů, roků faktické nečinnosti následovaných absurdními hurá akcemi. A je vlastně fascinující, že se značka bez ohledu na aktuálního vlastníka či osoby ve vedení nedokáže tohoto prokletí zbavit. Přitom po převzetí indickou Tatou se Jaguar zdál být v rozpuku, přišel s řadou moderních, atraktivně vyhlížejících a alespoň trochu specifických vozů, kterých v roce 2017 dokázala poslat do světa 179 tisíc exemplářů. Poté ale jako by Britové ztratili „drive”.

Jejich auta trápila mizerná spolehlivost a některé uživatelské neduhy, jenže místo toho, aby se soustředili na řešení těchto problémů, v podstatě přestali inovovat a svou nabídku akorát oklešťovali. A pokud s něčím přišli, byl to nesmyslný elektrický I-Pace, obří propadák od dne 0. Loni tak globální prodeje značky klesly na pouhých 43 tisíc vozů, což je během pár let neuvěřitelný sešup. Automobilka ale chce ještě níž, mnohem níž, možná až pod zem.

I když to tedy s ohledem na zkraje zmíněné vypadalo, že se automobilka chytila za nos, realitou nakonec je, že dodrží svůj plán z roku 2021 a ještě letos skončí se všemi svými spalovacími modely bez ohledu na zájem o ně, a to bez jakékoli náhrady. Smyslem je Jaguar v podobě, v jaké ho známe, v podstatě zabít, aby po roce 2025 mohl přijít ve skvělé nové elektrické formě a znovu ohromovat davy.

Poslední Jaguary s benzínovými a naftovými motory tak mají být vyrobeny letos v červnu, tedy za pouhé tři měsíce, pak už nebude nic. Nezávisle na sobě to potvrzují zprávy britského Autocaru, amerického Road and Track i kolegů Auto News, třebaže v detailech se liší. Zdroje publikací se shodují v tom, že sedany XE a XF i kupé F-Type, které se vyrábí v továrně v Castle Bromwich, mají od června definitivní utrum. V případě benzinových a naftových SUV F-Pace a E-Pace se mluví buď o stejném momentu nebo pozdějším termínu v letošním roce. Ale to už nakonec není podstatné. A skončí i zmiňovaný elektrický I-Pace, který vyrábí Magna-Steyr v Rakousku, ten se má rozloučit s produkcí na přelomu letošního a příštího roku.

Pikantní na tomto kroku je, že místo dosavadních spalovacích modelů nepřijde vůbec nic. Jaguar prostě ukončí výrobu a do té doby pouze „naseká” nějaká auta na sklad. Není to spekulace, pro Road and Track to potvrdil Joe Eberhardt, šéf Jaguaru Land Roveru pro Severní Ameriku: „Většina našich produktů se v červnu zastaví, ale budou v prodeji po mnohem delší dobu,” řekl doslova. Jestli si z toho vzít, že v červnu skončí všechno kromě I-Pacu, nebo ještě chvíli pojede výroba E-Pacu a F-Pacu, není jasné.

Že se ke konci všeho schyluje, na každý pád potvrzují informace Autocaru. Podle něj lze ve Velké Británii nové Jaguary stále objednat, ale pouze předem definovaných specifikacích, nikoli na zakázku podle přání zákazníka. Takto může Jaguar nová auta ještě chvíli prodávat, než mu sklady vyschnou. Nová řada tří modelů - počínaje elektrickým sportovním sedanem - má přijít někdy v průběhu roku 2025 s podstatně vyšší cenou a místo BMW nebo Mercedesu konkurovat značkám jako Bentley nebo Porsche.

Automobilce se tak může stát, že chvíli nebude mít co prodávat. „Zda to bude tak dokonale naplánované, (jak si představujeme - pozn. red.), uvidíme - možná vyprodáme zásoby rychleji, nebo možná bude jejich prodej trvat o něco déle,” řekl dále k současným záměrům Eberhardt. „Plánem je zkrátka zrušit stávající portfolio produktů a poté uvést na trh nové,” dodal.

Jak jistě vyplynulo už z dosud zmíněného, k takovým plánům Jaguaru jsme velmi skeptičtí. Pokud se nedokázal dlouhodobě prosadit s portfoliem relativně konkurenceschopných modelů ve vodách značek jako Audi, pokud se nedokázal prosadit s relativně dostupným a široce chváleným elektrickým I-Pace, jak si může myslet, že se z něj posadí na zadek klientela značek jako Bentley a Porsche, které si dekády konzistentně hýčkají mnohem náročnější klientelu? Navíc s elektromobily, které u klientů v těchto vodách hledají zastání podobně obtížně jako v kterýchkoli jiných? Přijde nám to absurdní jako už zmíněné hurá akce, které pokaždé skončily přesně takovým fiaskem, jakým od začátku skončit musely. Obáváme se, že Jaguar si skutečně podepsal rozsudek smrti a nehodlá z toho slevit.

Se spalovacími Jaguary včetně relativně úspěšného SUV F-Pace je amen, nejspíš všechny skončí už za 3 měsíce. Zní to absurdně, ale vše k tomu směřuje. Přímá náhrada neexistuje, automobilka bude jen vyprodávat sklady, než se pokusí ohromit jiné publikum elektrickými novinkami za násobně vyšší ceny. Good luck! Foto: Jaguar

Zdroje: Autocar, Road and Track i Auto News

Petr Miler

