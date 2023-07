Šéf Alfy Romeo se otevřeně vysmál EU. Euro 7 je kravina, politici zdražili auta na dvojnásobek před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo je jednou ze značek, které chtějí přejít na elektrický pohon velmi brzy, to ale samo o sobě neznamená, že to udělat chtějí. Šéf značky je ke krokům EU extrémně kritický, Evropě prý vládnou byrokraté, kteří o autech neví vůbec nic.

Nikdy dříve jsem se nezajímal o psychiatrické diagnózy, v posledních letech ale pravidelně studuji tzv. disociativní poruchu osobnosti. Někdy se jí chybně říká schizofrenie, to je trochu jiná diagnóza, této se dříve říkalo mnohočetná porucha osobnosti. Budete ji znát, ale pro jistotu dodám, že se projevuje tak, jako by se vám v těle usadilo více klidně i extrémně odlišných osobností, kdy jedna v podstatě neví, co dělá druhá. Jedna může být třeba milující manžel a otec, druhá sériový vrah, přičemž jedna nekontroluje druhou. Žijí si v podstatě své vlastní životy - každá má svou vlastní paměť, druhá má pocit, že po čas „úřadování” té druhé třeba spala.

Přimělo mě k tomu z pozice automobilového nadšence a „pisálka” jediné - že šéfové automobilek stále častěji dělají jeden den něco jiného, než o čem ten druhý mluví. A neznám to jen z jiných médií, osobně jsem se setkal s několika relativně vysoce postavenými lidmi z velkých automobilových firem, kteří vám jsou jeden den schopni říci, že elektrifikace aut je nesmysl a že vedení EU je stádo nekompetentních jalovic. Druhý den ale ti samí lidé vystoupí s plánem, kdy před sebou nevidí nic jiného než elektrickou budoucnost nalajnovanou senzační partičkou bruselských sympaťáků. Musíte se pak ptát, jestli se nedíváte na druhého Billyho Milligana.

Odpověď na tuto otázku neznám a poslední výstup Jeana-Philippa Imparata ji rozhodně nedává. Tento muž je velkým automobilovým nadšencem a bývalým šéfem Peugeotu, který přijal roli potenciálního spasitele Alfy Romeo. Tu vede nyní s jediným cílem - nabízet jen elektrické modely co možná nejdříve, určitě v horizontu jednotek let. Miluje tedy elektromobily a kroky EU, které nás jen jejich směrem tlačí? Ani omylem.

Až nebývale otevřeně se projevil v rozhovoru s kolegy z Auto Weeku na aktuálně probíhajícím Le Mans Classic, kterého se Alfa účastní se svými historickými modely. Pro kroky EU nejenže nehoří, ale ostře je kritizuje. Podle něj jsou anti-emisní snahy EU ve své současné podobě doslova kravina (použil slovo „bullshit”, lépe jej v tomto kontextu přeložit nelze), která akorát zdražuje nové vozy víc a víc. A čím déle o tom hovořil, tím více naštvaně působil, konstatují kolegové.

„Byli legitimně zvoleni,” říká o evropských politicích Imparato. „Ale jejich nedělní hlasování znamená nutnost v pondělí splatit účty. Evropě nyní vládne hnutí, které je byrokratické, aktivistické a nejedná v zájmu lidí. To je můj osobní názor. Protože jinak by přece nedovolili, aby nová auta byla dvakrát dražší. A věřte mi, že budou. To otevírá dveře dokořán konkurenci z jiných částí světa, která je umí vyrobit o čtvrtinu levněji. Bude to drama. A zdá se, že si toho nikdo neuvědomuje. Kdo mluví, nemá nohy v bahně jako my v továrnách. Nevidí, že těch 25 procent musíme nějak stáhnout, jinak jsme mrtví,” říká rozvášněný šéf Alfy.

A nezůstal jen u toho, do jeho hledáčku se mu dostala i chystaná emisní norma s číslem sedm ve jméně. „Euro 7 je úplná kravina. Jsme dva roky před chvíli, kdy má začít platit, a my stále nemáme žádné informace. A pak slyšíte věci v kuloárech nebo že by se to mohlo zpozdit. Je to analyzováno lidmi, kteří nikdy nebyli v podělané továrně, aby viděli, jak se auta skutečně staví. Nemají ponětí. A my musíme v roce 2027 homologovat 85 aut. Jen tak. A mezitím se požadavky navyšují a navyšují,” uvedl dále. To všechno auta zdražuje a zdražuje, aniž by jim to dávalo něco navíc, co lidé opravdu chtějí.

„Vezměte si hatchback segmentu B. Ten, který v roce 2018 stojí 15 000 Eur, dnes musí být elektrifikován. To znamená o 8 až 10 000 Eur více. Brzy může mít autonomní řízení úrovně 3 nebo musí získat 5 hvězdiček Euro NCAP. To už jste na 32 000 Eur. S maržemi pro všechny strany jste na 40 000 Eur za pořád 'stejné' auto. Během pěti let. Co to udělá s potřebami mobility lidí? Je to jedna z prvních životních nezbytností. Uvědomují si to politici? Splníme všechna zákonná pravidla, ale ceny aut prostě explodují. Už teď vidíte, že se to děje,” uzavírá svou filipiku.

Co k tomu dodat? Má pravdu, mluví nám z duše. Přesto se vsadíme, že zanedlouho bude ten samý člověk prezentovat tu či onu elektrickou novinku Alfy Romeo prezentovat jako spásu světa a jedinou možnou alternativu pro budoucnost. Jsi to ty, Billy?

Jean-Philippe Imparato je nadšenec, který zjevně moc dobře ví, kam kroky EU automobilový průmysl vedou. Přesto jde a nepochybně dál půjde v jejích šlépějích. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

