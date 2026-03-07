Šéf Audi dorazí automobilku programem, který už teď dostal příhodné posměšné jméno
Petr MilerJe to neuvěřitelné, ale Cirkus Ingolstadt v čele se svým vrchním impresáriem Gernotem Döllnerem ani po tolika zpackaných vystoupeních nepostrádá schopnost překvapit dalším fiaskem. To, které se nyní peče, bude teprve stát za to.
7.3.2026 | Petr Miler
Je to neuvěřitelné, ale Cirkus Ingolstadt v čele se svým vrchním impresáriem Gernotem Döllnerem ani po tolika zpackaných vystoupeních nepostrádá schopnost překvapit dalším fiaskem. To, které se nyní peče, bude teprve stát za to.
Málokterá z tradičních automobilových značek je v posledních letech na vzestupu, pokud bychom ale měli jmenovat jednu, která prošla pomyslnou změnou „from hero to zero” v neuvěřitelně krátkém čase, je to Audi. Způsob, jakým odkráčela ze scény svých tradičních předností včetně uživatelsky promyšlených a mimořádně kvalitních interiéru, je dechberoucí. Ještě před pár roky jste si mohli u Audi koupit skoro cokoli a nešlápli jste vedle. Dnes si u něj můžete koupit skoro cokoli a šlápnete skoro jistě do lejna, z nichž RS5 je jen tím posledním z rostoucí hromádky.
Paradoxem je, že Gernot Döllner přišel do firmy v roce 2023, aby tento úpadek zastavil. Chvíli jsme mu věřili, ale dnes už mu ani není co věřit, jeho vyjádření jsou stále absurdnější. Audi pevně vede směrem k totálnímu úpadku a nepochybujeme o tom, že firma nemá šanci se jakkoli napravit, dokud ji neopustí. Protože pokud máte pocit, že teď je na dně, od kterého se může leda odrazit, velmi se mýlíte.
Marně pátráme v paměti, kdy se do čela podobné automobilky dostal někdo tak zmatený, kdo by pro nápravu věcí dělal pravý opak toho, co by dělat měl. Nejnověji to potvrdil v rozhovoru pro magazín Car Sales, kterému předestřel svůj plán na nápravu značky v rekordně krátkém čase. Vede ji tři roky, takže za nás měl dost času se předvést a rozhodně se neosvědčil, až teď ale ohlásil velký „reset”, ze kterého jde hlava kolem.
Být to satira, zasmějeme se. Být to pokus o zmatení konkurence, uznale kývneme hlavou. Ale on to myslí vážně jako skutečný, už dnes částečně realizovaný plán. A nevíme, jestli bude lepší se hořce smát, nebo raději začneme usedavé vzlykat. Döllner totiž říká, že pro další směřování značky našel oporu v jednání čínských automobilek, které se nyní pokusí napodobit v Evropě. Co by se jen mohlo pokazit?
Döllner tedy říká, že do struktur Audi implementuje implementuje program, kterému říká „China Speed”. A to si pište, že se mu mezi příznivci značky začalo hned posměšně říkat „China S*it”, protože přesně k tomu avizované kroky směřují. Šéf Audi říká, že trh trápí „snižující se ceny” (kde je viděl?), na což automobilka musí reagovat snížením nákladů a zrychlením vývoje. Nově by tak od nápadu po sériovou výrobu měly být novinky značky přetvořeny během pouhých dvou let.
„Rozhodně vidíme pokles cen na trhu, a to je pro nás výzva. Musíme tedy pracovat na tom, abychom zvýšili produktivitu a udrželi naše produkty konkurenceschopné,” řekl s tím, že jako konkurenci už nevnímá jen BMW a Mercedes, ale také čínské automobilky. „V prémiovém segmentu bude ve světě větší konkurence a čínské značky jsou v těchto segmentech relevantními konkurenty,” řekl Döllner a dále rozvedl své úvahy v tom smyslu, že teď vlastně všichni konkurují všem.
„Na trhu panuje obrovská dynamika ve dvou směrech. V prémiovém segmentu se objevují noví účastníci - to je jisté - a rozdíl mezi mainstreamem a prémií mizí, protože technologie už není takovým rozlišovacím prvkem. Značka se stává důležitější,” řekl a podotkl, že reagovat na tom chce poučením z Číny a tamního spojenectví se SAICem, které by Audi mělo dovolit stavět auta levněji a rychleji.
„V Ingolstadtu tomu říkáme China Speed (čínská rychlost, pozn. red.). To jsme kompletně adaptovali na naše procesy v Německu. V ne tak daleké budoucnosti dokážeme, že jsme schopni reagovat stejně rychle Číňani, ale v evropských programech,” řekl dále. A my marně přemýšlíme nad tím, co z toho jako první vypíchnout jako naprostou mýlku.
Přece, pokud si někdo má koupit auto prémiové značky za prémiovou cenu, potřebuje víc než onu značku. Ta značka a její vnímání se z něčeho berou a Audi trvalo sakra dlouho, než jej lidé začali vedle BMW a Mercedesu brát vážně. Byl to skutečný Vorsprung durch Technik, nespočet excelentních modelů a technických řešení, co k tomu bylo třeba. Co na to říká Döllner? Kašleme na to, značka stačí, rozdíly se setřely, vítězí rychlost a nízké náklady.
Jaký nesmysl to je? Pokud se dnes někdo zdráhá investovat do Audi a zvažuje, zda mu náhodou nestačí Škoda (což se děje a Gernot D. to správně pojmenovává), mohou Němci někoho takového přesvědčit jen tím, že mu nabídnou víc. Což při vyšších cenách mohou. Zákazník Audi tedy může dostat kvalitu a techniku, kterou Škoda při jejích technických limitech nabídnout nesvede. Ale Audi jde úplně opačným směrem a vyřešit to chce s pomocí „China Speed”? To je přece protimluv, nikoho ze zákazníků nezajímá, jak dlouho Audi auto vyvíjelo a kolik ho to stálo? Zajímá ho, co sám dostane za své peníze. A pokud dostane míň za víc, odchází.
Už dosavadní vývoj Audi je obrazem ořezávání všeho, viz nová A5 na fotkách níže. Tohle za 1 282 900 Kč? Proboha, kdo to má kupovat? Z krásných a kvalitních interiérů zbyl pahýl, z dokonale promyšlených strojů jsou polotovary, každý to vidí. A šéf Audi na to reaguje tím, že auta ještě víc nákladově ořeže a vývoj ještě víc zrychlí. Co asi bude následkem? Však jeho spojenectví se SAICem na tvorbě nových modelů je fiaskem dokonce i v samotné Číně.
Tohle je tak špatně, tak zřetelně špatně, až to bere dech. Audi ale asi už nezbývá než nechat padnout, než ho nechat poznat, že pokud se pokusí „dělat Čínu v Evropě”, bude prodávat čínská auta za Evropské ceny, což opravdu není recept na úspěch. S cenami při současném rozdání karet na kontinentu Döllner moc neudělá, pořád má ale možnost za vyšší ceny nabízet lepší zboží, za které si někdo s chutí připlatí. Na to ostentativně rezignuje a doufá, že mu to projde. Nemělo by a je v našich rukou, aby se to nestalo. Kupovat dál něco od takto jednající firmy je zločinem na její vlastní budoucnosti.
China Speed v Audi v praxi už teď. Nová A5 je ošizené auto, od pohled, na první dotyk. Kdyby mělo „China cenovku”, tak to vezmeme, kdyby mělo „Škoda cenovku”, přimhouříme oči. Ale ono má „pořádné Audi + desítky procent cenovku”, a to se vážně nedá. Do této pozice se automobilka dostává zcela vědomě a cíleně, lépe už nebude. Foto: Audi
Zdroj: Car Sales
