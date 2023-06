Šéf Audi dostal padáka, vsadil všechno na nekonkurenceschopné elektromobily před 57 minutami | Petr Miler

Stalo se tak prakticky hned poté, co jej veřejně kritizovala hlava koncernu VW. Něco takového nebývá dobrým znamením a rázný krok na sebe nenechal dlouho čekat. Markus Duesmann si u Audi balí kufry.

Když mi kolega před pár dny dával ke zpracování článek o tom, jak šéf koncernu VW Oliver Blume otevřeně zkritizoval současné směřování Audi, radil mi, ať vše podám jako předehru popravy ředitele značky Markuse Duesmanna. Je totiž krajně neobvyklé, aby šéf tak velké firmy pral špinavé prádlo na veřejnosti, aniž by tím něco sledoval. Nechtěl jsem být špatným prorokem, a tak jsem nakonec tento aspekt nezmínil, ale měl jsem - mohl jsem být prorokem sice špatným, ale přesným.

Už o pár dnů později se začaly automobilovým Německem šířit zvěsti o tom, že Duesmann skutečně skončí. A plané spekulace to nebyly. Sama automobilka před pár hodinami informovala o tom, že dosavadní ředitel čtyř kruhů byl po třech letech ve funkci odvolán a od 1. září převezme jeho povinnosti Gernot Döllner.

Co vedlo k této změně, není třeba dlouze analyzovat. Ačkoli v oficiální tiskové zprávě k tomuto kroku Audi žádné důvody nejmenuje a zůstává u obvyklých „korporátních díků” za odvedenou práci, předchozí slova Olivera Blumeho byla velmi výmluvná. Duesmann byl vedle Herberta Diesse dalším manažerem klíčové značky koncernu, který dogmaticky vsadil vše na elektrická auta, aniž by na tomto poli dokázal nabídnout konkurenceschopné vozy. To je velmi ošidné a v delším časovém horizontu by to značku jistě přivedlo do vážných potíží.

Pochopitelně to nutně neznamená, že Audi svou elektrickou strategii dramaticky změní, Blume ale jasně dává svým podřízeným najevo, že pokud má být budoucnost jimi řízených značek elektrická, pak musí být opřená o konkurenceschopný produkt, nikoli o slepou víru v elektrickou budoucnost automobilového průmyslu. Problémem se pro Duesmanna dále stala zhoršující se výkonnost značky na pro ni klíčovém čínském trhu, i to veřejně kritizoval.

S Duesmannem je tak amen, zajímavá je ale i jeho náhrada, kterou se stává Gernot Döllner, dosavadní strategický šéf koncernu VW. V automobilovém světě je to šířeji neznámé jméno, svou kariéru si ale vybudoval hlavně v Porsche, kde působil na různých pozicích až do roku 2021, kdy byl odpovědný za vše související s modelem Panamera. Je to tedy Blumeho člověk, který bude s Audi dělat primárně to, co si Oliver B. jako šéf celé skupiny bude přát.

Jsme pochopitelně zvědavi, kam bude dále Audi směřovat, horší než doteď to ale snad být nemůže. Živelná sázka na obtížně prodejné elektromobily (u nás 2,8 procenta podílu na celkových prodejích Audi) hájená člověkem, který by klidně zavedl omezenou rychlost na německých dálnicích a nemá problém se zákazem používán aut v určité dny, to jistě nebyl automobilový manažer podle našeho gusta. Döllnerovy pohledy na to či ono nejsou známé, jeho úkol je ale jasný - nejezdit dál s úsměvem na mrtvém koni. Jak se s tím vyrovná, ukáže až čas.

