Šéf Audi nezklamal, na dalším elektrickém nesmyslu trvá, i když sám musí vědět, že ho nikdo nebude kupovat
Petr ProkopecMusíme se jen hořce smát, neboť to je přesně ta reakce, kterou jsme od člověka míry jeho nekompetence čekali. Gernot Döllner mohl pro jednou dělat obchod, pro jednou se zachovat racionálně, bohužel ani tentokrát neunikl z pasti svého ideologického přesvědčení. A Audi dopadne podle toho.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Šéf Audi nezklamal, na dalším elektrickém nesmyslu trvá, i když sám musí vědět, že ho nikdo nebude kupovat
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Musíme se jen hořce smát, neboť to je přesně ta reakce, kterou jsme od člověka míry jeho nekompetence čekali. Gernot Döllner mohl pro jednou dělat obchod, pro jednou se zachovat racionálně, bohužel ani tentokrát neunikl z pasti svého ideologického přesvědčení. A Audi dopadne podle toho.
Za volant Mazdy RX-8 pokaždé usedám s vědomím, že zdaleka nejde o nejrychlejší vůz planety. K něčemu takovému mělo ostatně čtyřdveřové kupé osazené rotačním motorem daleko už v době svého příchodu na trh. Udávaného zrychlení na stovku za 6,4 sekundy jste u silnější verze s 231 koňmi neměli šanci dosáhnout, se slabším provedením se 192 kobylami se pak mnohdy blížíte spíše osmi než sedmi sekundám. Na semaforech vás tak zvládne vyklepnout kdejaký hot hatch, na dálnici pak můžete koukat i na záda dieselové Škody Octavia Combi.
Jenže RX-8 je daleko spíše nástroj na řezání klikatých silnic, v čemž naprosto exceluje. Počítat totiž můžete s nízkou hmotností, lehký motor posunutý za přední nápravu směrem do kabiny navíc nezatěžuje řízení, které je nadmíru komunikativní. Přihoďte k tomu skvělou pozici za volantem či famózní zvuk a rázem máte postaráno o víc zábavy, než jakou vám dokáže zprostředkovat jakýkoliv tisícíkoňový elektromobil pyšnící se zrychlením na stovku za méně než 2 sekundy.
Proč se o tom ale zmiňuji? Především kvůli Gernotu Döllnerovi, šéfovi Audi, který má dál pocit, že sportovní auta si nekupují nadšenci, ale ideologicky zapálení lidé, kterým nezáleží na tom, co budou za jejich volanty zažívat, ale budou si užívat... Musíme to vůbec říkat? Je to tak hloupé, že se nám to nechce ani reflektovat. Kvůli množství emisí čehokoli si prostě takové auto nikdo nekupuje.
Döllner je ale dlouhodobě tak mimo, jak člověk v jeho pozici může být, po jeho konci ostatně voláme už roky. Bohužel na něj nedošlo, a tak se nyní zasazuje o to, aby se Concept C, elektrický nástupce modelů TT a R8, dostal do prodeje v technicky nezměněné podobě navzdory obecnému nezájmu o elektrické sporťáky i odklonu Porsche, se kterým Audi vůz společně vyvíjelo, od takových aut. Prostě Gernot „si ten fotbal prosadí”, i kdyby to firmu mělo položit na lopatky.
Šéf automobilky to měl podle zdrojů německého Donaukurieru oznámit v interním emailu zaměstnancům značky v reakci na informace, které chystanou novinku obcházely. Tedy že sériová verze Conceptu C je v ohrožení kvůli sdílení techniky s elektrickým Porsche 718, se kterým je už možná amen.
Automobilka z Zuffenhausenu totiž nástupce modelů Boxster a Cayman vyvíjela nejprve jen jako elektromobily. Následně však zjistila, že v takovém případě by se na celém světě našlo možná tak pět zákazníků, pročež rozhodla, že u vrcholných variant bude použita spalovací technika. Jenže ani to by prodeje nespasilo, pročež bylo rozhodnuto, že benzinový motor dostanou i níže postavené verze. O ty elektrické by ale poté už nejspíš stejně nebyl zájem, načež je Porsche mělo odpískat. Aby udělalo to samé Audi, by pak bylo jen logické, protože lidé o taková auta prostě nestojí. Ale dělat obchod? To je zpátečnické, dnes je třeba znovu být hlavně uvědomělý. A to je pan Döllner velmi.
Pravdou je, že Porsche zatím kompletní změnu kursu oficiálně nepotvrdilo (doplnění nabídky spalovacími motory napříč spektrem verzí modelu 718 ale už ano), nahrazení Olivera Blumeho jinak uvažujícím Michaelem Leitersem v čele značky by tomu ovšem odpovídalo. Mateřský Volkswagen navíc po jednotlivých značkách koncernu požaduje, aby zredukovaly své výdaje až o 20 procent. Cokoli tedy nemá patřičný prodejní potenciál, by mělo jít z kola ven. A produkční Concept C ho nemá ani v nejmenším, kromě nevyhovujícího pohonu lidi neláká ani jeho vzhled.
Döllner přesto zaměstnance ujistil, že elektrický sporťák dorazí v příštím roce podle plánu. Což nevíme, jestli vůbec chtěli slyšet. V takovém případě by se měli logicky bát k dalšího propouštění, které je už teď u Audi v plném proudu. Nebylo by skutečně načase začít znovu dělat normální obchod, čehož lidé jako Gernot Döllner zjevně nejsou schopni?
Produkční verze Conceptu C se od již ukázané studie nemá příliš lišit, ať už jde o pohon nebo o design. Gernot Döllner navíc potvrdil, že opravdu dorazí příští rok, i kdyby cokoli. Značka tak nejspíš dál hledá dno, na které by mohla klesnout. Foto: Audi
Zdroj: Donaukurier
Bleskovky
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
před 6 hodinami (1)
- Majitel elektromobilu nové značky se pokusil umýt si v „bezdotykové” myčce, dopadl jako Terminátor při opravě
dnes
- Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
včera
Nové na MotoForum.cz
- Pre - časový program Phillip Island 13:38
- Ducati Formula 73: limitovaná edice Scrambleru včera 08:42
- Testy Moto2 v Jerezu: celkově 9. Salač 17.2.2026
- Nicolo Bulega vévodil superbikům 17.2.2026
- Testy SSP na Phillip Islandu - po dvou dnech Jaume Masia 17.2.2026
Nejnovější články
- Ford vážně ztratil rozum, cestu k úspěchu už několikrát odmítnutého vidí v opakování stále stejné chyby
před 3 hodinami
- Nový krok Číňy tlačí elektromobily a jejich výrobce ještě víc do kouta, čekejme další propad prodejů
před 5 hodinami
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
před 6 hodinami (1)
- Zapomenutý německý superkombík ještě s pořádným motorem vznikl jen v 595 kusech, přesto dnes stojí směšné peníze i sotva jetý po 1. majiteli
před 7 hodinami
- „Manuální převodovka vlastně nedává žádný smysl,” říká šéf BMW M, i když ji na klíčovém trhu chce polovina lidí
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Rychlodotazy 02.19. 20:11 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 02.19. 19:42 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 02.19. 19:35 - řidičBOB
- BMW Divize 02.19. 15:09 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 02.17. 16:25 - abgx1
- Onboard videa 02.17. 15:00 - řidičBOB
- VZKAZY 02.17. 11:52 - řidičBOB
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 02.16. 18:50 - pavproch