Šéf Audi otáčí, otevřeně nesouhlasí s ředitelem Mercedesu ohledně elektromobilů a alternativních pohonů

Také Audi dosud bylo automobilkou, která dogmaticka trvala na elektrickém pohonu aut bez jakýchkoli alternativ, i kdyby ji to mělo stáhnout ke dnu. Už to neplatí, šéf značky nyní začal hrát také kartu hlavy koncernu VW.

Jeden z mých kolegů býval věrným zákazníkem Audi. Už v roce 2001 nebo 2002 si koupil tehdejší S3, takových lidí se v Česku našly tehdy jen jednotky. Později přidal další S3, měl modely RS3, RS4, několik A4 a za nová auta a jejich servis utratil u značky spoustu milionů. Nedávno ale všechny své audiny prodal, dnes nemá jediný vůz čtyř kruhů a neplánuje na tom nic změnit - nepřeje si, aby mu někdo vnucoval, jaké auto si má a nemá vybrat. Přesně to dnes Audi nepokrytě dělá.

Také to jsou důsledky dogmatického uvažování značky, která se rozhodlo vnucovat zákazníkům elektromobily, aniž by se jich zeptalo, zda o ně vůbec stojí. Firma ví, že je to riskantní strategie, otevřeně počítá s 50procentní možností krachu, přesto na svých rozhodnutích trvá. Anebo netrvá? Zdá se, že atmosféra v Ingolstadtu se přece jen začíná měnit.

Naznačují to slova nejvyššího šéfa značka Markuse Duesmanna, který - aniž by se ho někdo ptal - nechal tiskové oddělení automobilky aktivně vydat zprávu o jeho pohledech na různá aktuální témata. Také on byl v minulosti v pozici „elektromobily a nic”, tohle ale už neplatí. Ve své stati se věnuje vícero tématům, pro nás nejzajímavěji se ale pouští do diskuze okolo syntetických paliv, která budou moci pohánět nová spalovací auta i po roce 2035. A nový šéf koncernu VW Oliver Blume je jejich velkým zastáncem.

Přimělo právě to Duesmanna k obratu? Je to dost možné, Blume je podezírán z toho, že to byl hlavně on, kdo si prosadil výjimku pro syntetická paliva u EU skrze německou vládu a Duesmann nejspíše ví, jak se situace má. A tak se možná rozhodl jen „si šplhnout”.

Buď jak buď se rozhodl otevřeně nesouhlasit s šéfem Mercedesu Kalleniem, který se rozhodl trvat na elektrickém pohonu pro všechny modely značky až do sebezničení a syntetická paliva označit za nesmysl. Duesmann sice na jednu stranu říká, že Audi pořád plánuje od roku 2033 nic jiného než elektromobily neprodávat, syntetická paliva ale hájí.

„E-paliva hrají důležitou roli, zejména při vytváření uhlíkové neutrality existující flotily spalovacích aut. E-paliva jsou také jedinou dnes známou dekarbonizační technologií pro leteckou dopravu a námořní dopravu. V rámci koncernu Volkswagen ukazuje současný pilotní závod Porsche na e-paliva v Chile, že tato technologie skutečně funguje,” nechal se slyšet Duesmann.

Zní to až trochu pochlebovačně, asi i on má hypotéku, úroky rostou a nechce si to u Blumeho rozházet. To berte s humorem, jeho otevřená adorace e-paliv, oponování Kalleniovi a vyzdvihování aktivit Porsche, které Blume také vede... No zní to tak. Bez legrace je ale třeba dodat, že Blume uvažuje správně, když jde vícero cestami, dogmatický přístup v byznysu nikdy nezvítězil a nikdy nezvítězí. Třeba časem Duesmann přijde i na to, že nemá smysl po roce 2033 končit se spalovacími verzemi všech aut, když je s e-palivy půjde prodávat dál. Ona taková RS6 nemá daleko k letadlu i parníku současně. A pohánět ji bateriově při jakkoli relevantním využití nejde úplně stejným způsobem; se syntetickými palivy to půjde velmi dobře.

