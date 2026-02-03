Šéf Audi přiznal, že sebrat modelu A4 jméno A4 byl omyl, je to ale jen třešinka na dortu chaotického jednání značky
Petr MilerZměna jména A4 byla pitomost, asi by ale nebyla vnímána tak problematicky, kdyby šlo jen o ni. Tou pravou potíží je, že se stala symbolem řady nešťastných změn, kterými automobilka v posledních letech prošla. I když tedy jméno zase změní, podstatu problému tím nevyřeší.
včera | Petr Miler
Tradiční automobilky v posledních letech dost často jednají jako praštěné pytlem. Říci by k tomu šlo mnohé, ale možná stačí jedna poznámka - v měnícím se prostředí s řadou nových, zejména asijských konkurentů sází právě na tradici, na své dobré jméno, současně ale zapomínají, z čeho se jeho pozitivní vnímání vzalo. A právě tím mění tuto reálnou výhodu spíš ve zdroj frustrace a zklamání.
Audi je v tomto ohledu skutečně výstavní případ, neboť čím v posledních pár dekádách proslulo? Hlavně technicky vyspělými auty s mimořádně kvalitními interiéry, které se zdají být maximálně postavené kolem potřeb těch, jež je mají kupovat. To je skutečně silná karta, takto si Audi vybudovalo renomé mezi lidmi, kteří nemají problém dát za auto pár milionů, připlatit si 500 tisíc za příplatkové prvky, jež by příplatkové být nemusely, a tvářit se spokojeně.
Co z toho zbylo? Hodinové filmy natočené fanoušky, které volají po tom, aby tohle všechno dostali zpátky. Víc nic.
Dobře, trochu přeháníme, některá Audi si ze setrvačnosti uchovávají část ze zmíněných vlastností, obecně ale platí, že čím novější jsou, tím horší to s nimi je. Takto se přece na tradici stavět nedá - chápeme, že nelze stagnovat a je třeba zkoušet zákazníkům dávat nové věci, některé aspekty ale lze udržovat na stejné úrovni bez ohledu na konkrétní technické řešení. Kvalitní interiéry jsou ale pryč, ovládat nová Audi přes změť dotykových displejů je jedna velká osina v zadnici a náskok díky technice? Z toho také moc nezbylo, zvlášť když za techniku označíme i palubní elektroniku. Autům z Ingolstadtu dnes vládnou laciné napodobeniny jako z Temu, to nelze vystát.
Kdyby se ale Audi změnila jen takto vnitřně, kdyby do jeho nabídky přibyly nové věci a ty staré zůstaly, většina lidí by si stejně nevšimla, nebo by to nějak zvlášť neřešila. Problém je ale v tom, že firma těžce vsadila na ideologickou notu a zákazníky se rozhodla nikoli následovat, ale přeučit. Chtěla tedy co nejdříve přejít na elektrická auta, aniž by o ně klienti stáli, čehož se prakticky vše zmíněné stalo kolaterální škodou. Když investujete do nerentabilního nesmyslu, nezbývá než ošidit - vývojově, kvalitativně, lecjak - to jediné, z čeho pořád žijete. A lidi k elektrickým modelům zákazníky vést jako nesvéprávné s páskami přes oči.
Proto se také automobilka rozhodla, že jména svých nejvýtěžnějších modelů, zejména pak A6 a A4, použije už jen pro elektrická auta, snad aby je lidé kupovali ze setrvačnosti. Spalovacím alternativám, které by firma velkoryse nechala chvíli dožívat po jejich boku, by pak dala „o stupeň vyšší jméno”, tedy A5 a A7. Byla to pitomost od dne nula, zabíjení přesně onoho „náskoku díky tradici”, jak bylo zmíněno zkraje. Šlo prakticky o ten samý nesmysl jako dřívější přejmenování motorů na 35, 40, 45, 50 apod. cokoli bez vazby na objem, protože verze 0,0E by asi nevypadaly dost sexy. A Němci s tím nepřekvapivě narazili.
U A6 ještě stihli změnu stopnout před premiérou, u A4 ne. Ta si teď říká A5 resp. A5 Avant a mate to všechny, dokonce i dealery. Jeden z prodejců Audi mě nedávno pobavil, když mi sdělil, že před zákazníky raději novinku označuje „A4 po nameliftu”, protože lidé přichází pro novou A4 a diví se, že firma žádnou nenabízí. Tak takhle ji najednou má - „A4 po nameliftu” pobaví a svým způsobem uspokojí. Ale zpátky do Ingolstadtu.
I tam zjevně pochopili, jaký chaos to způsobuje, a tak i jinak notoricky zmatený a zdánlivě nepoučitelný generální ředitel Audi Gernot Döllner řadí zpátečku. Nyní tak otevřeně označil sebrání jména A4 modelu, který jinak dál fakticky zůstává tím, čím byla A4, za omyl. Uvedl to v rozhovoru pro australský Drive s tím, že to je chyba, kterou napraví. „A je pro vozy s nízkou podlahou, Q je pro SUV a číslo popisuje velikost vozu nebo segment vozu. Tečka,” řekl se svou typickou arogancí. A nyní dokonce uvádí, že připadá v úvahu i zpětné přejmenování současné A5 na A4. To by asi s faceliftem přišel další namelift...
Proč ne, zkazit už tu asi není co, zlepšit je toho ale třeba víc. Audi musí zahodit ideologii, znovu začít dělat obchod, vzpomenout si na důvody, pro které si lidé tuto značku oblíbil, a dál těžit ze svých přirozených výhod. Dnes dělá prakticky úplný opak, jistě ale není pozdě pokusit se věci napravit, zákazníci na to dobré hned tak nezapomenou. Naopak mají tendenci si to pamatovat déle než to špatné. Pokud to neudělají, stanou se jen další vodou ženoucí se na mlýn čínských konkurentů.
Popravdě řečeno se zdá být celkem fuk, jak si tohle auto bude říkat, velká bída je to tak či onak. Se jménem A4 má ale jistě větší šanci uspět reálné povaze navzdory. Automobilka potřebuje změnit i podstatu, ale někde se začít musí... Foto. Audi
Zdroj: Drive
