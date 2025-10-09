Šéf Audi říká, že nová A4 nakonec bude. A co od ní máme čekat. Firma zmastí snad vše, co zmastit půjde
Petr ProkopecZa současné situace a vývoje samotného Audi jsme doufali, že jde o mrtvý projekt, Gernot Döllner ale v novém rozhovoru znovu potvrdil, že málokdo je odtržen od reality tak moc jako německá automobilka a její nejvyšší šéf.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Šéf Audi říká, že nová A4 nakonec bude. A co od ní máme čekat. Firma zmastí snad vše, co zmastit půjde
včera | Petr Prokopec
Za současné situace a vývoje samotného Audi jsme doufali, že jde o mrtvý projekt, Gernot Döllner ale v novém rozhovoru znovu potvrdil, že málokdo je odtržen od reality tak moc jako německá automobilka a její nejvyšší šéf.
Patří budoucnost elektromobilitě? Na takovou otázku se nedá rozumně odpovědět, jisté je v tuto chvíli jen to, že trend tímto směrem nemíří. Nejde o řešení, které by přirozeně vzešlo z technického vývoje nebo požadavků zákazníků, jde o dílo ideologického pohledu na věc, které bude z podstaty vždy narážet na své limity. Dnes na elektrický pohon tlačí hlavně politici a automobilky, které si ruku v ruce s nimi přejí úspěch kulhavého koně, na kterého vsadily prakticky vše. A skutečně to nepřišlo přirozeně, však dekádou všichni ve velkém velebili diesely, než přišel skandál Volkswagenu, který ze dne na den všechno změnil.
Tlačena tak začala být elektromobilita, zákazníci ji ale ve velkém nikdy za svou nepřijali. A letos se k ní zády otočili i v Americe, což stačilo k tomu, aby se výrobci na druhé straně Atlantiku ve velkém začali vracet ke spalovací technice. Očekávají totiž, že zatímco dosud měl bateriový pohon na celkových registracích zhruba 10- až 12procentní podíl, nově půjde o pouhých 5 procent. Značná část produkce navíc i nadále ponese logo Tesly, v případě zavedených automobilek tak elektromobilita bude jen okrajovou součástí nabídky.
Nejde však pouze o USA, známky nižšího než očekávaného zájmu jsou spojené rovněž s Austrálií. Čína pak nikdy nikomu nepřikázala, že musí kráčet pouze elektrickým směrem, naopak ve velké míře podporuje i vývoj spalovacích motorů. Ty jsou pak ostatně preferováno také na Středním Východě, v Africe a rovněž v Jižní Americe. Evropští politici tak ve svém tlaku zůstali osamoceni a pokud v něm budou pokračovat, nevyhnutelně to povede k poškození místní ekonomiky. A výměnou za co?
Je vždy překvapivé, že basu s nimi drží i mnozí výrobci, kteří věří víc úspěchu jejich nařizování na úkor preferencí vlastních zákazníků. „Zeleným zákalem“ zjevně trpí hlavně Audi, jehož šéf Gernot Döllner aktuálně s kolegy z Autocaru prohodil pár slov o příští generace A4. Ta původně měla dorazit jako elektromobil, který nahradí dosavadní A4, jež se změní v A5. K tomu také došlo, jenže poté, co obdobný krok firma odvolala v případě dvojice A6 a A7 jsme doufali, že tato absurdní strategie je mrtvá. Není.
Nová A4 tak nakonec skutečně bude a dorazí s přídomkem e-tron na platformě SSP - k mání tedy bude pouze s elektrickým pohonem, navzdory všemu řečenému i právě se odehrávajícímu. Němci doufají, že s pomocí softwaru vyvinutého ve spolupráci s Rivianem se jim povede malý zázrak a novinka bude „inteligentnější, udržitelnější a mnohem zábavnější“.
„V současné době stavíme vývojové prototypy a velmi úzce spolupracujeme, první auta jsou tedy již na cestě,“ uvedl dále Döllner. Zároveň potvrdil, že nové A4 e-tron dostane „novou firemní tvář“, tedy Z „echt rakouský” vzhled představený Conceptem C. Vzhledem ke kritice, jaké se tento designový směr dočkal, to nezní jako dobrý nápad. Audi by nicméně klientele mělo jít na ruku alespoň uvnitř, kde se má objevit „méně virtuálních tlačítek“, a tedy snad i víc těch fyzických.
Novinka má dorazit v roce 2028, Evropská unie ovšem má plány spojené s prosazováním elektromobility přehodnotit ještě letos. A i kdyby na těch dosavadních trvala, stále větší propady ekonomiky nakonec zkrátka budou muset vést k větší technologické otevřenosti. Ostatně po zrušení zákazu prodeje spalovacích aut volá už i Německo, tedy největší přispěvatel do unijní pokladny. Audi tak zakrátko může skončit jako osamocený elektrický ostrůvek, který před realitou oči neotevře, i kdyby mělo zemřít.
Concept C se rozhodně nedočkal chvály, nýbrž spíše kritiky. Ta pak nemířila jen k jeho pohonu, ale především ke vzhledu. Přesto Němci u chystané nové generace A4 hodlají použít obojí, tedy jak elektromotory a baterie, tak i „rakouský” knírek na přídi. Foto: Audi
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
včera
- Nový Duster se začne prodávat i jako Nissan s neobvyklým jménem. Dacii zastíní nejen image, bude i podstatně levnější
včera
- Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo
8.10.2025
Nejnovější články
- Německo a Itálie pod tíhou zkázy už otevřeně oponují plánům EU: Je třeba zahodit ideologii Green Dealu a začít něco dělat
před 3 hodinami
- Pokus Lancie o velký návrat končí v těžké křeči, značka navzdory návratu na víc trhů prodává míň aut než Ferrari
před 4 hodinami
- Škoda se teď pokouší stavět atraktivitu elektrických aut na základě odporu k nim, to už je vrchol zoufalství
před 6 hodinami
- Rusy zaujalo, že si Češi mohou znovu kupovat nové Lady, aniž by porušovali jakékoli sankce
před 7 hodinami
- První elektrické Ferrari je nesmysl od pohledu. Jen baterie bude vážit 625 kg, na hmotnost auta se radši ani neptejte
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- BMW Divize 10.10. 16:24 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 10.10. 16:15 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 10.10. 15:06 - HondaMan
- Řidiči, co to mají v ruce... 10.10. 14:51 - Truck Daškam
- Fiat a vše kolem nich 10.09. 12:54 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 10.09. 12:38 - Eda
- Dotazník na Autoservisy 10.08. 12:21 - Stepan
- VZKAZY 10.07. 16:05 - řidičBOB