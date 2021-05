Šéf automobilky otevřeně promluvil o tom, co podle něj čeká dieselové motory před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jaká je budoucnost spalovacích motorů jako takových? A co čeká v posledních letech tak často bité diesely? I šéf automobilky, která pro ně už nehoří, připouští, že pro některá auta se nic jiného nehodí.

Ještě před několika málo lety byly diesely v Evropě na koni a jejich podíl na trhu přesahoval 50 procent. Ve výsledku to nebylo až tak překvapivé, neboť výrobci již naplno přesedlali na přeplňované jednotky místo atmosférických, které navíc patřičně zkultivovali. Výsledkem byly svým zvukovým projevem přijatelné a průběhem výkonu příjemné motory s vysokou provozní efektivitou. Nízká spotřeba navíc v tomto případě nebyla pouze laboratorním lákadlem, ale atraktivní realitou. I proto ostatně diesely měly nemalou politickou podporu.

Stačil však dobře známý skandál Volkswagenu a kdysi oblíbený pohon je rázem zralý na vymření. Některé značky od něj totiž již zcela upustily, zatímco jiné se na exodus chystají. Vedle Hondy, Hyundai, Nissanu, Renaultu či Volva k nim patří i Citroën, jehož motory BlueHDi vyvinuté společně s Peugeotem patří mezi nejlépe hodnocené v branži. Přesto však šéf francouzské značky Vincent Cobée nevidí jejich budoucnost optimisticky, alespoň tedy v souvislosti s dvojicí chromovaných šípů.

„Diesely mě už nechávají zcela chladným. Před pěti lety byl jejich podíl v určitých segmentech 80procentní, loni to však bylo méně než 50 procent a během tří nebo čtyř let může klesnout na 15 procent,“ uvádí Cobée. Přímo tedy sice nezmiňuje, že Citroën s diesely končí, nicméně jeho slova rozhodně neznamenají navýšení investic do vývoje motorů spalujících „nečisté“ palivo. Místo toho tu v podstatě máme ono potvrzení výše řečeného - tedy že značka se na vymýcení dieselů ve své nabídce chystá též.

Znamená to ovšem, že bychom kdysi oblíbenému pohonu skutečně měli začít sepisovat parte? To nikoliv, nakonec i Cobée připouští, že jejich pád se někde zastaví. Jakkoliv totiž třeba novou Škodu Fabia či vozy podobné velikosti si s diesely již nekoupíte a takový VW Golf si bez motoru TDI pořád jde představit, ve vyšších segmentech zákazníci pomalu o nic jiného nemají zájem. Ostatně jen zapátrejte v paměti, kdy jste třeba viděli Audi Q7 bez třílitrového TDI - taková auta existují, jsou to ale rarity v záplavě dieselů. Však i u nás se letos prodalo téměř 91 procent nových Q7 s diesely.

Leckdo se možná podiví, však taková auta stojí miliony a pár litrů na spotřebě majitele nerozhodí, ale o to tu nejde. Diesely se k těžkým autům hodí nejen provozní efektivitou, ale především charakterem. Všechno ostatní je bonus - taková Q7 se s dieselem zvládá pohybovat pod nějakých 9 litrů i ve chvíli, kdy čas od času popustíte otěže všem 231 nebo 286 koním. V případě 340koňového benzinového stáda se tak ovšem děje jen s velmi lehkou nohou na plynu a když se trochu odvážete, spotřeba stoupá k 20 litrům jako nic.

Suma sumárum to znamená, že v některých segmentech a u některých automobilek skutečně můžeme dát dieselům sbohem. Ovšem dokud nepřijde jasný politický zákaz, který by navíc nemohl být jen evropský, pak na úplný pohřeb nedojde. A je to jen dobře, neboť u řady aut je diesel vhodným pohonem i z hlediska ekologie. Asi nikdo totiž nevěří tomu, že by benzin-elektrické Q7 jezdilo za udávaných 2,6 l/100 km. Zvláště když je o 400 kilo těžší než to dieselové, to je už mnohokrát odhalená lež.

