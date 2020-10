Šéf automobilky se vyjádřil k povinným omezovačům rychlosti aut plánovaným v EU před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpina

Dnes už je prakticky jasné, že přijdou, přesto na téma jejich zavedení lidé z nejvyšších vedení automobilek mlčí. Andreas Bovensiepen není ten případ a podle nás hovoří moudře.

Existuje pouze jedna jediná věc, kterou jsou lidé ochotni vyměnit za svou svobodu, a tou je bezpečnost. S tímto tématem již úspěšně několik desetiletí pracují hollywoodští scénáristé a posílají do kin filmy, v nichž se lidé nechají strhnout vidinou bezpečného světa a do svého čela si zvolí fanatického diktátora, který jim ponechá jen torzo někdejších svobod. Lidé tak nakonec prozřou, postaví se za hrdinu okamžiku a vezmou si zpět to, oč po slibech bezpečnějšího světa přišli. Za všechny takové snímky připomeňme dnes už pomalu historického Demolition Mana z roku 1993.

Že vám některé scény z něj něco připomínají? Máte pravdu, v některých ohledech už ani nejde o filmovou fikci a místo toho se výměna svobody za deklarovanou bezpečnost začíná přetvářet v realitu. Podobné myšlenky jsou cizí Evropské unii, která se ve světě aut činí a svazuje možnosti jejich využití dalšími a dalšími nařízeními. Nových povinností majících směřovat k větší bezpečnosti je nespočet a autům se skutečně nevyhýbají. Nová povinná výbava pro rok 2022 čítá i povinné omezovače rychlosti, které vám prakticky neumožní jet rychleji než je v tom či onom místě dovoleno.

Ačkoli jsme vzdáleni jen rok a čtvrt od chvíle, kdy tato novinka má vstoupit v platnost, vedení automobilek na toto téma prakticky mlčí. Výjimkou je dosud jen šéf Alpiny Andreas Bovensiepen, který je přesvědčen, že tyto snahy o navýšení bezpečnosti nepovedou k jen k poškození německých automobilek, ale také k nebezpečnějšímu provozu. Připouští, že zavedení omezovačů může být rozumným krokem, ovšem pouze ve chvíli, kdy řidiče z masa a kostí nahradí za volantem umělá inteligence.

Pro Alpinu, stejně jako pro ostatní výrobce výkonných či sportovních automobilů, ovšem zavedení omezovačů bude představovat hlavně ztížený byznys. „Zpočátku lze očekávat pokles prodejů. Myslím, že to zasáhne každého výrobce rychlých aut, stejně tak si ale myslím, že lidé budou i nadále toužit po sportovních vozech. Je to stejné, jako když si kupují drahé hodinky. Myslím tedy, že lidé si stále budou užívat koupi drahých a rychlých aut,“ říká k tématu Bovensiepen.

Jak jsme ovšem naznačili, mnohem podstatnější je ona bezpečnostní stránka. „Nižší nehodovosti nelze dosáhnout změnou jediné proměnné. Pokud politici pouze vidí ten fakt, že čím pomaleji jedete, tím nižší je kinetická energie a tím bezpečnější jízda po teoretické stránce je, je to velmi nebezpečný způsob smýšlení. Pokud totiž budou zavedeny omezovače, většina aut dostane horší podvozek, neboť výrobce nebude mít důvod k investicím (do vývoje komponentů a řešení zvládajících náročnějších využití - pozn. red.).“

Nejde však pouze o to, že pro 130kilometrové tempo není zapotřebí pětiprvková náprava, další omezení lze očekávat také na straně brzd, pneumatik a dalších částí. Pokud totiž nebude povolena vyšší rychlost, automobilky záměrně začnou svá auta koncipovat jen v rámci legálních mezí. To dle Bovensiepena třeba v rámci obutí znamená, že „prioritou bude výdrž a ne přilnavost. Vzorek tak bude tvrdší a bude mít nižší odpor, ovšem na mokru ubude přilnavosti. Dočkat se tak můžeme více nehod.“

Jsou tu ale i jiné souvislosti, které lze připodobnit ke zbraním a zbrojním průkazům. Politici se je snaží vymýtit s vidinou větší bezpečnosti, totéž ale může vést k většímu ohrožení nevinných, neboť zločinci je beztak nenakupují v normálních obchodech, ale na černém trhu. Po legislativním zákroku se jejich pozice neztíží, ubude jen lidí schopných se jim bránit.

Zavedení omezovačů může mít podobný následek. Vysoký výkon automobilů samozřejmě lze zneužít, ale povětšinou tomu tak není - místo toho jej lidé využívají třeba k daleko bezpečnějšímu předjetí, neboť předjet auto jedoucí 70 km/h krátkodobým zrychlením na 120 km/h je zkrátka bezpečnější než se kolem něj vléci limitovanou devadesátkou. Nyní ale o ony rezervy přijdou, manévry se tak mohou stát riskantnějšími. A to je jen jeden z možných dopadů.

My podobně jako Bovensiepen zůstáváme více naklonění představě svobodnější společnosti odpovědných lidí, v nichž se všichni budeme snažit onu odpovědnost budovat. Ne na tyto snahy rezignovat zaváděním dalších a dalších omezení, která určitá, jen potenciálně nebezpečná jednání zkrátka znemožní s krátkozrakou představou, že je o riziko méně.

Vysoký výkon a žádný omezovač rychlosti, to jsou jedny z hlavních prodejních artiklů Alpiny, na fotkách vidíme současný kombík B3. Není tedy divu, že se šéf firmy obává zaváděných legislativních omezení, nejde mu ale jen o zhoršení byznysu - obává se i zhoršení bezpečnosti. Foto: Alpina

Zdroj: Alpina

Petr Prokopec