Šéf BMW otevřeně popsal, co způsobí vynucený přechod na elektrická auta, snad jako jediný z toho má rozum | Petr Miler

/ Foto: Lukas Barth, Reuters

Když začne obchod řídit ideologie, je to vždy tragédie. Přesně s tím se v poslední době potýkáme skoro denně, a tak musíme být rádi za každý projev zdravého rozumu. Šéf BMW ho ještě neztratil.

Nacházíme se v situaci, kterou jsme od roku 1989 na vlastní kůži nezažili. Je to skutečně poprvé, kdy se tak velký obor lidské činnosti, podstata tak významného průmyslového odvětí, řešení věci tak důležité pro život řady z nás stává předmětem diktátu, který naprosto rezignuje na vědecké, technické a ekonomické aspekty a politicky tlačí vpřed jediné řešení pro úplně všechny.

Někde jsem četl, že elektrické auto není auto, ale ideologie. A je to něco, co rozumný člověk musí podepsat. Není jinak žádný důvod, proč by někdo měl takové řešení, které pro svou technickou a ekonomickou podstatu nikdy nebude vhodné pro úplně všechny, tlačit právě úplně všem. Elektromobily existovaly, existují a existovat budou, někomu mohou vyhovovat, jinému mohou být sympatické z jiných důvodů. Nemáme s tím absolutně žádný problém. Nelze ale nemít problém s tím, že je toto řešení, které je v řadě ohledů zcela nekonkurenceschopné vedle pohonu spalovacími motory, aniž by přinášelo nesporné výhody v jiných oblastech, tlačeno všem.

Je v podstatě fascinující, že jsme jako společnost nechali zajít situaci tak daleko, že se dnes zcela seriózně bavíme o tom, že určité technické řešení nařídíme nebo jiné zakážeme v časovém horizontu, ve kterém nikdo soudný nemůže tušit, co bude opravdu tou nejlepší cestou. Podobně fascinující pak je, kolik automobilek za totéž samo bojuje. Nejsme naivní, je to projev jejich krátkozrakých obchodních zájmů, přesto je těžké věřit, že firmy zaměstnávající tolik erudovaných lidí v mnoha oblastech (kteří mají často na věc stejný pohled jako my, nutno dodat) nakonec ignorují všechny vnitřní kritické hlasy a volají po jediném „ideologicky správném” řešení bez ohledu na jeho snadno domyslitelné dopady.

Ne všichni jsou ale na jedné lodi. Mezi mála významnými značkami, které nechtějí jen vesele tančit s ostatními na palubě Titanicu, ať už dovnitř teče vody kolik chce, je BMW. Je to trochu překvapivé, neboť zrovna mnichovská značka byla po léta tou, která „zelenala” za hranici únosnosti ze strany její tradiční klientely, na druhou stranu ale nikdy zcela nezavrhla jiné alternativy. A nechce to udělat ani teď.

Šéf automobilky Oliver Zipse na setkání s novináři v New Yorku řekl v podstatě tolik, co je každému jasné už třeba z pohledu na prodejní výsledky VW. Elektromobily nejsou řešením pro všechny - nejsou a nebudou. A stejně tak připomněl, že přechod na ně nás z područí jedněch mocností dostane do područí jiných, neboť podobně jako ropa a ropné produkty ani materiály a komponenty potřebné pro výrobu elektroaut nelze získat v podstatě z jiného než jednoho regionu. Oddat se stoprocentně elektromobilům tak znamená stát se vazalem někoho jiného a riskovat obrovské ekonomické ztráty pramenící z toho, že lidi, kteří elektromobilem jezdit nemohou nebo nechtějí, si ho prostě nikdy nekoupí.

„Když se podíváte na technologii, která přichází, tlak na elektromobilitu, musíme být opatrní, protože současně s tím jen zvýšíme naši závislost na několika málo zemích,” řekl Zipse s tím, že dodávky většiny nezbytností jsou ovládány převážně Čínou. Snad ještě podstatnější nám ale přijde jeho narážka mnohými zcela opomíjený projev „nevnutitelnosti” elektrických aut některým lidem.

„Když si někdo nemůže z nějakého důvodu koupit elektromobil, ale potřebuje vůz, nabídnete mu raději, aby dál řídil své dosavadní auto navždy? Když přestanete prodávat spalovací motory, někdo jiný je prodávat bude,” řekl Zipse. Prostě nejde o řešení pro každého a tolerovat používání starých aut, když jsou na světě novější a mnohem čistší vozy se spalovacími motory, je nesmyslné. Navíc správně naráží na absurdní snahu jiných výrobců neprodávat spalovací auta vůbec - dokud to legálně půjde (a podle nás to nakonec půjde vždy, bavme se jen o způsobu), pokaždé se najde někdo, kdo existující poptávce vyjde vstříc. Proč by před ní BMW mělo utíkat?

Že jeho slova nejsou jen nemístnou obavou, ukazuje dění na trzích, kde elektromobily už nějaký ten pátek intenzivně tlačí. Jít jen touto cestou je ze strany automobilek jen strkáním hlavy do oprátky a je dobré vidět, že někteří jsou si toho vědomi. Jak dlouho ale budou aspoň slyšet - natož, aby mohli něco dělat -, je otázkou. Tlaky na unifikaci přístupu k věci jsou ohromné a nebude snadné jim odolat.

Šéf BMW Oliver Zipse je jedním z mála, kteří neoznačují elektrická auta za absolutní spásu. Díky bohu za to, nevsadili bychom si ale na to, že v této pozici setrvá věky. Pokud tedy vůbec setrvá ve své pozici šéfa. Foto: BMW

Zdroj: Reuters

