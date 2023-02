Šéf BMW strhal systémy autonomního řízení. „Co tohle je? Nikdo ze zákazníků to nekoupí,” říká před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Michael Dalder, Reuters

Většina automobilek se tváří, že toto je jediná budoucnost. A dělají první poslední, aby své systémy uvedly do provozu co nejdříve. Šéf BMW je velmi skeptický minimálně k současným řešením, třebaže ani jím řízená automobilka vývoj na tomto poli neignoruje.

Tesla není jedinou automobilkou, která nabízí nějakou formu autonomního řízení. Pozadu nezůstávají ani Němci, ti dokonce Američany v některých ohledech předstihli. Vůbec prvním vozem, který se dočkal požehnání úřadů, klasifikace SAE3 a umožňuje tak lidem zcela legálně pustit volant z rukou, je Mercedes-Benz třídy S. Novinku ale provází značná omezení. Funguje totiž pouze při rychlostech do 60 km/h. Navíc ji lze používat jen na zmapovaných dálnicích bez kruhových objezdů či semaforů, a to navíc jen ve dne a za hezkého počasí.

Jakkoli ale nejspíše fanoušky Tesly tyto limity rozesmály, třícípá hvězda pro ně měla pořádný důvod. Automobilka totiž oznámila, že pokud vůz s aktivovaným autonomním řízením bude účastníkem nehody, veškerá zodpovědnost leží na Mercedesu. Něco takového Tesla odmítá - ač tedy Elon Musk soustavně tvrdí, kterak je jeho značka před zbytkem světa, stále lpí na klasifikaci SAE2, se kterou se prakticky žádná odpovědnost výrobce nepojí.

Nyní Muska čeká další úder. Autonomním řízením úrovně SAE3 bude osazeno i nové BMW řady 7. To bylo odhaleno loni v dubnu, přičemž zákazníci by měli mít možnost začít pokročilý asistenční systém využívat během tohoto roku. Konkrétní termín zatím zmíněn nebyl a je vlastně otázkou, zda se avizovaného (znovu omezením na maximální rychlosti na 60 km/h apod.) dočkáme. Šéf mnichovské automobilky Oliver Zipse totiž z autonomního řízení úrovně SAE3 příliš nadšen není.

Auto je pod něj mimořádně komplexní produkt. „Není iPhone na kolech,“ říká rozhodně. Automobilka tak podle něj musí dospět do fáze, kdy autonomní řízení bude skutečně autonomní, jinak nečeká, že by za nějaký polotovar byli lidé ochotni platit. „V případě úrovně SAE3 - a je jedno, jestli jedete 60, 80 nebo 120 km/h - se systém bude soustavně vypínat v tunelu, za deště, ve tmě, v mlze... Co tohle je? Nikdo ze zákazníků to nekoupí,“ uvádí.

„Nikdo navíc nechce být v kůži výrobce, který nezvládne dopravní situace, během kterých na něm leží plná zodpovědnost, například když je kontrola nad vozem předávána zpět řidiči. Takové riziko nebereme,“ dodal dále Zipse. Ani tato slova jím řízenou automobilku od nové technologie evidentně zcela neodradila, jak se ale vše bude odvíjet po komerční stránce, je otázkou.

Jisté je v tuto chvíli pouze tolik, že tlak na výrobce se začíná stupňovat. Je přitom zjevné, že kdo jako první vyrukuje s úrovní SAE4, ten může očekávat raketový růst hodnoty. Ta ale může také velmi rychle klesnout, pokud technologie nebude dokonalá a bude spíše zdrojem problémů než užitku. Na rozdíl od nižší úrovně totiž v tomto případě může řidič klidně opustit své sedadlo a třeba se přesunout dozadu, kde si dá šlofíka. V té chvíli ale logicky nemůže zareagovat na nic a jakákoli větší nehoda pro něj může být fatální ještě snáz než za jiných okolností.

Šéf BMW otevřeně kritizuje autonomní řízení, zejména pak to úrovně SAE3. Podle něj ho s jeho limity nikdo kupovat nebude. Automobilka přesto loni avizovala, že řada 7 jej letos dostane, ale stane se to po těchto slovech skutečně? Foto: BMW

Zdroj: Chip

