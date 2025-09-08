Šéf BMW přiostřil svůj odpor k EU. Zákaz spalovacích aut je podle něj „velký omyl”, zabije polovinu autoprůmyslu v Evropě
Petr MilerJeden z mála racionálně se projevujících manažerů velkých automobilek si ani tentokrát nenechal ujít příležitost, aby se opřel do nesmyslného pokusu EU nařídit konkrétní technické řešení aut na mnoho let dopředu. Servítky si bere stále méně.
včera | Petr Miler
Dnes už to tvrdí i šéf Mercedesu, ale dá se mu to věřit po všech nesmyslech, které za poslední roky vypustil z úst? Konzistence je tady jediná cesta k věrohodnosti, jakkoli uznáváme, že je pořád lepší otočit než absurdně držet lajnu až do sebezničení. Pokud jde o ty, kteří dlouhodobě lajnu drží, a přesto se nikdy nezpronevěřili logice a racionalitě, je třeba vyzdvihnout šéfa BMW Olivera Zipseho.
Ten už roky a roky říká, že nepřímé nařizování de facto konkrétního technického řešení budoucích aut a zakazování toho, co jediné dnes opravdu funguje, je nesmysl, který bude mít katastrofální dopady. A nemá problém se o tom pohádat s jinými „Hujery” od někdejšího šéfa Stellantisu Tavarese až po celé vedení VW. A nyní znovu zatopil pod kotlem kritiky absurdních plánů Evropské unie.
Pokus zakázat do roku 2035 v zemích EU auta se spalovacími motory označil za „velký omyl” a projev krátkozrakosti. Po zveřejnění nejnovějších dat o hospodaření BMW se Zipse nechal slyšet, že se EU nepochopitelně zaměřuje jen na emise z výfuků. Podle generálního ředitele Bayerische Motoren Werke vedení Unie zcela ignoruje širší souvislosti, jako je emisní stopa výroby baterií, náročnost získávání nezbytných surovin nebo možnosti alternativních paliv.
Zipse se nepřímo vysmál stupidním větám typu „budoucnost je elektrická”, když uvedl, že pro něj vůbec není téma, co budoucnost reálně přinese. V tuto chvíli zkrátka nikdo není schopen říci, jaká technologie bude jednou dominovat, klíčové je nezavírat dveře rozličným možnostem. Evropa podle něj velmi riskuje, když se spolehne na křehké dodavatelské řetězce související s jedinou technologickou cestou, i když řešení jako syntetická paliva by mohla přinést smysluplné snížení emisí bez takových rizik. Bude-li EU přesto trvat na současné cestě, automobilový průmysl v Evropě utrpí takovou, ránu, že se podle něj „zmenší na polovinu“.
Velkým paradoxem je, že Zipseho odpor nepřichází v okamžiku, kdy by BMW teklo do bot a žebralo o povolení otěží. Naopak do bot kvůli nesmyslným elektrickým strategiím teče ostatním, přesto volají po jejich zachování. BMW jim odporuje a daří se mu dobře - je na cestě k překonání hranice 2,5 milionu prodaných vozů za rok 2025, přičemž odbyt firmy v Evropě a Asii roste navzdory clům a čínské konkurenci. Zipse by tedy mohl být spokojen s tím, jak se konkurence sama vyřazuje ze hry, přesto i tady vidí větší obrázek a ví, že zkáza soupeřů v přeregulovaném prostředí ve výsledku ani BMW neprospěje.
Chce to víc takových, pak se možná něco změní. A stane se to. Lidé jako Schäfer, Zellmer, Hedrich nebo Blume budou muset skončit, aby jimi řízené firmy opustil dogmatismus a vrátila se do nich obyčejná obchodní racionalita, která je jedinou skutečně udržitelnou cestou jejich řízení. Lidé jako Zipse, Toyoda nebo snad i Filosa ukazují cestu.
Šéf BMW Zipse nápadům EU mnohokrát oponoval i přímo, zatím bez úspěchu. A tak dál přiostřuje svůj odpor. Foto: Europa EU/EC - Audiovisual Service, tiskové materiály
Zdroje: BMW. Autocar
