Šéf BMW už otevřeně říká, že zákaz spalovacích motorů v autech bude mít katastrofální dopady

/ Foto: BMW

Existuje jen hrstka velkých automobilek, které odmítají držet ústa a krok. A BMW je jednou z nich. Jeho šéf dokáže otevřeně mluvit nejen o reálných dopadech zákazu spalovacích motorů, ale i o jeho alternativách.

BMW patří mezi výrobce aut, kteří nadále odmítají vše vsadit na elektrickou kartu. To považujeme za jediný rozumný přístup, neboť dnes nikdo ani pořádně neví, co se bude dít během letošní zimy. Nedává tak žádný smysl oznamovat, že za 8 nebo 13 let bude povoleno to či ono. Zvláště, když je tím jediným povoleným řešením elektromobilita a současně jsou vytyčovány ambiciózní cíle úspory elektrické energie. To už je opravdová schizofrenie, která nemůže vést k ničemu jinému než k ekonomickému kolapsu. Lidé beroucí statisíce korun měsíčně za práci nemající žádný kvantifikovatelný přínos jsou ale už tak odtrženi do reality, že jim ani to nedochází.

Opakovaně přitom slýcháme, že problémem nemusí být nutně stanový cíl, problémem je politicky, nikoli technicky vytyčená cesta, jak jej dosáhnout. Tento názor zastává i šéf BMW Oliver Zipse, který se k věci nejnověji vyjádřil pro německý magazín Wirtschafts Woche. „Zdá se, že průmysl míří směrem k jedinému řešení, i když politici by měli být otevřeni rozmanitým cestám. Pokud se nám povede každý rok srazit emise o pět procent, dosáhneme ve výsledku výrazného zlepšení. Jakmile ale dojde na tvrdé vypnutí uzávěru, jako je okamžitý zákaz spalovacích motorů, pak to bude mít katastrofální dopady,“ říká Zipse.

Spásu přitom nevidí jen v bateriové elektromobilitě, bojuje i za tu vodíkovou, jakkoli i ta by měla být jen jednou z možností. „Vodík je jediným přírodním materiálem, který může být vyráběn a skladován udržitelným způsobem. Co je ale podstatnější, není kvůli němu třeba budovat vlastní infrastrukturu. Běžnou čerpací stanici můžete na vodíkovou přeměnit během pouhých dvou dnů. Jde tedy o rychle aplikovatelné řešení, na rozdíl od elektromobility, kde potřebujete připojení k síti a kde potřebujete především dobíjecí infrastrukturu pro každý vůz,“ dodal Zipse s tím, že právě z těchto důvodů věří BMW palivovým článkům a nikoli bateriím.

Šéf mnichovské automobilky zároveň uvedl, že pokud se evropský automobilový průmysl skutečně vydá pouze jedním směrem, pak do budoucna bude vypadat zcela odlišně. Dojde totiž na jeho radikální zmenšení, stejně jako bude odlišná struktura. Právě to má nést k oněm katastrofálním dopadům, které dopadnou na každého z nás. Nové auto si totiž bude moci dovolit jen málokdo, místo toho bude většina lidí používat ta stávající. Jejich emisní stopa tak bude stále stejná, místo aby po koupi efektivnějšího vozu klesala.

Neznamená to ovšem, že by se BMW k bateriové elektromobilitě obrátilo zády. Značka vyvíjí platformu Neue Klasse, kterou budou užívat její budoucí elektrická auta. Dorazí na ní má i nová řada 3, která se objeví v roce 2025 a ve srovnání se stávající generací vyrukuje s větším rozvorem a kratšími převisy. Aby přitom BMW udrželo hmotnost na uzdě, ve velkém využilo hliníku, karbonu a karbonem vyztužených plastů. Vůz pak bude nabízet s jedním či dvěma motory a dojezdem údajně přes 700 kilometrů.

BMW začíná stále více kopat za vodík, ve kterém vidí větší smysl než v bateriové elektromobilitě. I proto, že stávající čerpací stanice lze na vodíkové přeměnit během pouhých dvou dnů. Ty přitom zvládnou obsloužit velké množství aut, na rozdíl od dobíjecích stojanů, jenž elektrická auta okupují po dlouhou dobu a je třeba je budovat od nuly. Foto: BMW

Zdroj: Wirtschafts Woche

