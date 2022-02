Šéf BMW varuje před náhlým zákazem benzinů a dieselů, jako jeden z mála se nebojí popsat dopady před 3 hodinami | Petr Miler

Většina automobilek odhaluje stále absurdnější plány přechodu na ryze elektrickou mobilitu, jakkoli zájem o elektroauta zůstává bez tučných dotací či jiných tlaků mizivý. Výrobci by podle nás měli bojovat za jakousi motorovou diverzitu a BMW to dělá.

Je to vlastně paradox. Když se zeptáte jakéhokoli tradičního fanouška BMW, co mu vadí na autech této značky, pak vám krom některých designových kejklí řekne cosi o jejím příliš náhlém „zezelenání”. Jakkoli tlaky na snížení zejména spotřeby paliva a jí přímo úměrných emisí CO2 jsou tu s námi už hodně dlouho, BMW ještě déle působilo dojmem, že dělá víc než musí.

Automobilka může říkat, co chce, ale existovaly a existují cesty, jak v nabídce udržet třeba atmosférické šestiválce, jak „nezabít” auta nesmyslným zpřevodováním a přesto se vejít do limitů EU či jak se vyhnout vnucování nechtěných a pochybně efektivních prvků typu systém start-stop zákazníkům. BMW to ale nikdy nedělalo, naopak se dlouho zdálo být o krok před regulacemi. Jeho přístup se změnil z „Freude am Fahren” na „Freude am Sparen” - nejprve v žertu, pak i v oficiální linii. A nakonec i do značné míry nesmyslné elektrické a hybridní modely i3 a i8 přišly (k finanční tíži BMW) na trh v době, kdy o ně příliš nestáli ani politici, natož pak zákazníci.

Člověk by čekal, že Mnichov půjde po této cestě dál a dál, ale není to tak. Naopak se v poslední době profiluje jako jedna z pramála značek, které sice jdou i elektrickou cestou, veřejně ale odmítají kráče jen po ní. To je podle nás jediný rozumný přístup, neboť elektromobilita ve své současné podobě rozhodně není řešením pro všechno a pro všechny, přesto je všem a pro všechno nucena. Automobilky na to s naprostou ignorací zákaznických preferencí naskakují a ohlašují svou 100procentní oddanost něčemu, co třeba v Česku nekupuje 99 procent lidí. Jaký to dává smysl?

Podle šéfa BMW Olivera Zipseho žádný, a tak nadále odmítá stanovit jakýkoli termín, kdy by značka ryze na elektrická auta přešla. Naopak varuje před tím, jaké to může mít důsledky pro jednotlivé firmy, ekonomiku a nakonec i klima, pokud začnete příliš rychle požadovat něco fakticky velmi obtížně schůdného a zakazovat další použití spalovacích motorů. Naposledy to velmi jasně řekl pro německý Automobilwoche.

„Spalovací motory představují v absolutním smyslu největší segment trhu nejen v Německu, ale také v Evropě a na celém světě,” říká Zipse. „Než něco takového během osmi nebo deseti let jednoduše vypnete, musíte vědět, co děláte. Proto také varujeme před tím, abychom to udělali příliš brzy a nedali šanci k tomu, aby se tato transformace vyvíjela s trhy. Bude jen škodlivé, když se bez rozumného důvod vzdáte technologie, která má takové postavení na trhu celém světě. Nemyslím si, že by to pomohlo klimatu ani komukoli jinému,” dodává.

Je to relativně jednoduché vyjádření, lze jej ale jen podepsat. Příliš rychlý tlak na zavádění něčeho technicky, ekonomicky, uživatelsky a nakonec i ekologicky nepřínosného nemůže pramenit v cokoli dobrého. V takovou chvíli jen příliš velká část zákazníků setrvá u svých stávajících aut se všemi negativními dopady z toho plynoucími. BMW se tomu chce vyhnout a upřímně řečeno jsme přesvědčeni, že se tomu chtějí vyhnout všichni. Jen málokdo si ale dovolí o tom takto otevřeně mluvit.

Ani BMW si na trhu nemůže dělat, co chce, třeba motor 50d pod tlakem regulací EU vyřadilo z nabídky na přelomu let 2020 a 2021. Přesto ale chce spalovací motory udržet v prodeji tak dlouho, dokud nebude existovat jejich skutečně smysluplná náhrada. Tou elektromobily v jejich aktuální podobě zdaleka nejsou. Foto: BMW

