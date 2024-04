Šéf Bosche najednou říká, že elektromobily budou za pár let kupovat skoro všichni, ještě před měsícem si otevíral pusu včera | Petr Prokopec

Něco nám říká, že Stefanu Hartungovi bylo po předchozích pochybovačných vyjádřeních řádně domluveno, a tak se nyní pokouší „napravit”. Zvlášť v této době nic nenasvědčuje tomu, že by elektromobilita měla „chytnout saze”.

Psal se začátek března a svět obletěly úryvky z rozhovoru Stefana Hartunga pro německý The Pioneer. Možná sám nepředpokládal, že by se jeho vyjádření pro relativně okrajový magazín (je to několikanásobně méně sledované médium, než je to naše, i když německy hovořících lidí je mnohonásobně víc než Čechů či Slováků) rozšíří po světě, a tak si dovolil vypustit z úst nečekaně otevřená vyjádření na adresu elektromobilů.

Od nejvyššího šéfa Bosche, vůbec největšího dodavatele automobilových komponentů na světě, opravdu nečekáte slova o tom, že se elektrický pohon pro některé aplikace vůbec nehodí, že rozšíření elektromobilů je pomalejší, než automobilky čekaly, že lidi nelze nutit do toho, aby něco používali či nepoužívali apod. Nebyl vyloženě ostrý a zachoval si jistou míru diplomacie, ale znovu - nebavíme se o Filipu Turkovi, ale o jedné z největších osobností automobilového světa, takže stačí málo na to, aby to rezonovalo.

Asi naivně jsme doufali, že je to projev jistého povolení ledů, že už se ani takoví lidé „nebojí mluvit” a dají otevřeně najevo svou skepsi, o které víme, že v nich tak jako tak je. Ale to byl zjevně omyl. Uběhl měsíc a půl a Stefan Hartung je tu s novou sadou oficiálních vyjádření, podle nichž se zjevně vrátil zpět k vyprávění elektrických pohádek, jak se očekává.

Nově tedy uvedl, že „elektromobilita se blíží. Jedinou otázkou je, jak rychle dorazí do různých světových regionů. Odhadujeme, že do roku 2030 bude v Evropě ryze bateriových hned 70 procent nových aut, zatímco v Číně a Severní Americe se daný podíl bude pohybovat mezi 40 a 50 procenty“. Tato čísla - jaká náhoda - korespondují s prognózou mnohých automobilek, což na jednu stranu dává smysl, Bosch jim prodává díly. Na tu druhou byl ale přesně k těmto prognózám skeptický, už není. A to přesto, že trh s elektromobily se v poslední době zřetelně zadrhává a od minulého měsíce se situace ani za mák nezlepšila. Naopak se jejich prodeje propadají už napříč Evropou.

Aby toho nebylo málo, je třeba připomenout, že v Evropě se v červenci bude měnit složení Europarlamentu, zatímco Spojené státy americké budou na podzim vybírat novou hlavu Bílého domu. A jakkoli Ursula von der Leyen a Joe Biden dosud patřili mezi zastánce elektromobility, oba si uvědomují, že prvotní vlna zákazníků již byla uspokojena a žádné další větší nepřichází. Jakýkoli nemístný tlak by tak nevedl k jejich znovuzvolení, a proto též mírní svou rétoriku.

Během příštích šesti let navíc nelze čekat žádnou výraznější změnu v technologiích, v dohledné době nedorazí ani dlouhou dobu slibované baterie s tuhým elektrolytem. Lze pak sice souhlasit s tím, že se zlepší infrastruktura, jenže ta sama o sobě nic nezmůže, zvlášť když problémem je i výroba elektřiny, které už teď někde není dost. Suma sumárum zde tak není jediná indicie, která by nová tvrzení šéfa Bosche jakkoli fakticky podporovala.

Možná i proto Hartung rychle dodává, že firma nehodlá sedět pouze na jedné židli, ale vidí velký potenciál také ve vodíku. Trh s takovými vozy by totiž v roce 2030 měl dosáhnout ročního obratu zhruba 24 mld. Kč. „Vodíkový motor zahrnující naši vstřikovací technologii se objeví na indických silnicích ještě letos,“ dodal Hartung s tím, že společnost „již pracuje na pěti objednávkách od známých výrobců nákladních aut ze všech tří hlavních světových ekonomických regionů“. Přesto všechno ale vodík u Bosche hraje druhou roli, tu první převzala bateriová elektromobilita. Možná i proto společnost předpokládá, že letošní rok bude po finanční stránce velmi náročný. O dalších letech pak raději ani nemluví.

Skutečně bude mít v roce 2030 hned sedm z deseti nových prodaných aut v Evropě čistě elektrický pohon? Něčemu takovému se nedá věřit ani se zelenými brýlemi na očích, Stefan Hartung si to ještě před měsícem myslel též. Teď hovoří jinak. Foto: Bosch, tiskové materiály

Zdroje: Bosch, Carscoops

