Šéf čínského gigantu ve světlé chvilce upřímnosti přiznal, jak jsou na tom dnes ve skutečnosti čínské automobilky

Petr Miler
včera | Petr Miler
Rozhodně bych si nepřál, aby tento článek vyzněl jako obhajoba současné kondice evropského automobilového průmyslu či průmyslu obecně. A abychom si po jeho jeho přečtení řekli, že jsme vlastně skvělí a nic není třeba dělat. Je to přesně naopak, evropský autoprůmysl se v zajetí bezpočtu absurdních regulací potýká s ohromnou neefektivitou a je dnes schopen produkovat neuvěřitelně nesmyslná auta a označovat je za výspu techniky.
To se pak člověk nesmí divit, když tu Číňané, tu Američané, tu Japonci, tu Korejci přijdou s autem, jaké dnes Evropani nejsou schopni dát dohromady. Bylo by ale mylné se jen na základě toho domnívat, že zahraniční automobilky, zejména pak ty čínské, jsou lepší a prostě jsme s nimi prohráli. Jak nedávno řekl nový šéf Stellantisu, největším nebezpečím pro autoprůmysl v EU je sama EU, ne Čína, prostě se porážíme sami.
Jedním z důvodů je, že náskok, který si vybudovali zejména právě evropští výrobci svou dekády trvající snahou držet se na absolutním čele pelotonu - a je celkem jedno, jestli se bavíme o lidových VW, sportovních BMW, luxusních Mercedesech, ostrých Porsche nebo exotických Ferrari - prostě nejde tak snadno dohnat. Málokdo si to uvědomuje, jak by bylo třeba, ale auto je neuvěřitelně komplexní produkt, který musí fungovat bez jakékoli vady v miliardě rozličných podmínek v rukou asi milionu rozličných uživatelů. A jen dekády zpětné odpovídající vazby od zákazníků kombinované se snahou výrobců udělat prostě všechno dobře, o což se zejména Němci dlouho velmi pečlivě snažili, vám dovolí vyvinout excelentně fungující produkt.
Číňané tuhle zpětnou vazbu neměli a nemají, ne všechnu. A proto tak dobrá auta, přes zcela nepochybný a úctyhodně rychlý posun vpřed, nejsou pořád schopni vyvinout.
To není jen náš názor, ve světlé chvilce upřímnosti se za něj postavil i Wei Jianjun, šéf a zakladatel společnosti Great Wall Motors, jedné z pěti největších čínských automobilových firem. A Wei není žádný novic, firmu sám vykřesal z ničeho, založil ji už v roce 1984. Po 42 letech snahy dotáhnout výrobce nejlepších aut světa ale podle Yiche pokorně říká, že nejen GWM, ale i celý čínský automobilový průmysl stále výrazně zaostává za zkušenějšími konkurenty zejména ze západu.
„Ve skutečnosti dál existuje značná propast mezi čínskými výrobci automobilů, včetně Great Wall Motors, a nejlepšími automobilkami,” uvedl Wei. „A musíme si uvědomit, že ta propast není malá, je hodně velká,” dodal s tím, že čínský průmysl se dál má hodně co naučit zavedených automobilových gigantů s násobně delšími zkušenostmi s oboru.
„Cesta k výrobě automobilů je dlouhá a měli bychom se stále učit od Evropy, Ameriky, Japonska a Jižní Koreje - učit se pilně, pokorně a prakticky. Pokroku můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou organizace i jednotlivci schopni kritizovat sami sebe a odváží se převzít odpovědnost,” řekl dále a možná připomněl i dnešním evropským výrobcům, kudy vede cesta ke zlepšení - schopnost kritizovat sebe sama či přijímat věcnou kritiku okolí jim často chybí.
Jako příklad tak uvedl Toyotu, která pracuje na filozofii neustálého zlepšování ve všech aspektech svého podnikání. „Toyota je jednou z nejikoničtějších a nejkvalitnějších společností na světě. Toyota ve skutečnosti nikdy nepřestala vydávat svolávací akce, velké i malé,” vysvětlil s tím, že se Toyota podle něj nikdy nevyhýbá odpovědnosti. „Když nastanou problémy, přebírá odpovědnost a proaktivně řeší problémy a informuje uživatele ještě dříve, než si problém vůbec uvědomí. To je skutečná odpovědnost,” uvedl též.
To jsou skutečně překvapivá slova od takto postaveného člověka, ale souzníme s nimi - Číňané jsou už hodně daleko a nabízí celkově solidní auta, v tisíci a jedné drobnosti ale pořád nefungují tak, jak jsme coby nároční uživatelé zvyklí. Dodejme, že Wei dlouhodobě zaujímá realistické postoje a nevěří ani v budoucnost elektrických aut, které podle něj ani v Číně nejsou s to ovládnout většinu trhu. Natož pak celosvětově. Jeho nová vyjádření jsou z podobného ranku.
GWM nabízí svá auta i v Evropě, třeba Wey 03 je z jeho líhně. Sám šéf firmy ale ví, že to pořád ještě není ono. Foto:
Zdroj: Yiche
