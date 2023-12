Šéf Dacie po nadšení z nového Dusteru promluvil o jeho větším bratrovi, bude to první Rumun za milion před 7 hodinami | Petr Prokopec

Dacie mohly a mohou být lecjaké, jedna přednost ale byla vždy na jejich straně - byly levné. Platit to bude i o novém Dusteru, který vzbuzuje nadšení, 4,6 metru dlouhý Bigster ale má být jiný. Jsme zvědavi, jak se s tím zákazníci vyrovnají.

Dacia se aktuálně těší obrovské pozornosti a ještě většímu potlesku. Rumunská automobilka totiž představila nový Duster, který je pohlednější, prostornější a po technické stránce vypiplanější než předchůdce. K mání navíc bude i s alespoň jedním smysluplným motorem, dokonce tím nejlevnějším, přičemž více než půl milionu na základní variantu potřeba nebude. Je tak skoro jisté, že půjde o velký hit, v jehož případě jediným limitem bude zpočátku kapacita továrny. Divit se tomu ale opravdu nelze, neboť Dacia jen potvrdila, že je tu především pro lidi.

Během premiéry se přitom šéf automobilky Denis Le Vot rozpovídal také o další očekávané novince, a sice o produkční verzi konceptu Bigster. Ten se ukázal v lednu 2021, přičemž továrna Mioveni s jeho výrobou začne v roce 2025. SUV bude postavené na téže modulární platformě CMF-B jako Duster, který bude sjíždět ze stejných montážních linek. Člověk by tak logicky očekával, že i tato novinka bude startovat cenově poměrně nízko. Le Votova slova ale přináší jisté rozpaky.

„Když jste před méně než 10 lety zamířili do showroomu, mohli jste si koupit nové auto za 800 tisíc korun. Když ale na stejné místo zamíříte nyní, řeknou vám, že platit budete muset přes milion korun. Pro spoustu lidí je to v tu chvíli konečná, neboť vám oznámí, že něco takového je na ně až příliš drahé. Právě zde se projevuje smysl Dacie, neboť přicházíme s velkým SUV Bigster, které nebude startovat se čtyřkou na začátku,“ uvedl Le Vot s odkazem na cenu v Eurech.

Lze tedy s jistotou počítat s tím, že produkční Bigster, který se stejně jako koncept má natáhnout na 4,6 metru do délky, se ve vyšších specifikacích s cenou dostane nad 1 milion korun. A ani základ nebude startovat dramaticky níže. Jenže pod milionvou hranicí dnes lze pořídit velké množství aut, třeba podobně velký Ford Kuga, na který vám momentálně stačí 622 900 Kč. A pokud byste zatoužili třeba po Peugeotu 5008, který měří 4 641 mm, je třeba do kapsy sáhnout pro 720 900 Kč. Přičemž pod milionem korun jsou aktuálně k dostání všechny výbavy i motory.

Pokud by tedy Bigster měl zabodovat stejným způsobem, jako se to povede Dusteru, bylo by třeba, aby startoval spíše někde okolo 30 tisíc Eur (cca 730 tisíc korun), nikoli 40. Či spíše ještě o dost níže. To ostatně svými slovy jen potvrzuje prodejní a marketingový šéf značky Xavier Martinet. Rovněž dle něj je totiž „cena klíčovým prvkem“. Stanovena tedy prý musí být dříve, než si vůbec s vozem začnou hrát produktoví plánovači, designéři a technici.

Zatím to však opravdu nevypadá, že by se Dacie této strategie u své chystané vlajkové lodi držela. Je tak dost možné, že se dočkáme jejího prvního přešlapu. Na druhou stranu je ale také samozřejmě otázkou, jak na tom konkurence za zhruba rok a půl, kdy se Bigster objeví v nabídce, bude. Kuga totiž v danou chvíli bude končit, Peugeotu 5008 pak zvoní hrana již nyní. A taková Škoda Kodiaq je pro změnu mnohem dražší, byť vše kompenzuje většími rozměry.

Momentálně tedy nebudeme předjímat, jak se věci vyvrbí. Je ale evidentní, že obzor již není tak slunečný, nýbrž se nad ním začínají stahovat mraky. I když totiž Le Vot dodává, že Bigster se obejde bez zbytečných kudrlinek, tedy nebude osazen plejádou displejů a asistenčních systémů, podřídit se bude muset politickému diktátu. S čistě spalovacím ústrojím tak asi nedorazí, s tím hybridním pak zkrátka nebude levný.

