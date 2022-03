Šéf Daimleru řekl smutnou pravdu o budoucnosti elektrických aut, kýžená spása nepřijde nikdy před 3 hodinami | Petr Miler

Člověk nemusí být raketový vědec, aby si představu udělal sám, manažeři automobilek ale kolem tohoto tématu přesto léta tančili v kruzích fikcí a zbožných přání. Martin Daum s hraním podobných her skončil.

Jednou z pohádek obestírajících tlak na rozvoj elektrické mobility všeho druhu byla ta, která sice přiznávala, že jde o řešení drahé a uživatelsky ne zrovna dokonalé, právě jeho nařízením ale přimějeme automobilky investovat tímto směrem a rozjedeme elektrickou revoluci naplno. Tak bude dosaženo vyšších úspor z rozsahu, které přinesou kýžené snížení cen, a dojde také na nalezení dosud neznámých cest, které vyřeší i omezenou praktickou využitelnost. A zpátky ni krok.

Nechceme to šmahem označit za nesmysl, teoreticky to bylo možné a někteří tomu věří i dnes. Bylo ale od začátku velmi nepravděpodobné, že by se to mohlo stát. Jak kdysi opakovaně upozorňoval třeba i bývalý manažer Fordu, BMW nebo GM, slavný Bob Lutz, s rostoucím objemem výroby baterií nebudou spojené takové úspory z rozsahu, jak si někteří malují, od určitého objemu produkce se naopak ceny budou zvyšovat kvůli rostoucím cenám omezeného množství nezbytných surovin. Přesně to se dnes děje.

A byť je možné, že někdo přijde s dramaticky odlišným řešením ukládání elektrické energie, které dovolí elektromobilům stát se konkurenceschopnými vedle spalovacích aut, bylo po více jak staletí vývoje velmi jednak nepravděpodobné, že by k tomu došlo právě dnes. A i kdyby se to přece stalo, od komerčního nasazení takového řešení by nás dělilo ještě mnoho let. Ani tomuto předpokladu čáru přes rozpočet nikdo neudělal - elektromobily nadále pohání Li-ion akumulátory, které jsou pro ně svou energetickou hustotou, možnostmi dobití a ještě asi tisícem dalších aspektů naproto nevhodné. A jen o něco málo lepší, rozhodně ne revoluční akumulátory s pevným elektrolytem, se nasazení mají dočkat možná za 5, možná za 10 let.

Vsadit vše na tuhle ošidnou vizi není nic než hazard, jakmile to ale jednou jako manažer automobilky uděláte, budete na tom trvat až do sebezničení. To je jeden z důvodů, proč je tohle nadále omíláno jako vize budoucnosti, která se přitom už během uplynulých let stihla dostatečně zdiskreditovat. Ne všichni ale jedou na této vlně.

Šéf Daimleru, dnes už „jen” (je to pořád světová jednička ve svém oboru) výrobce náklaďáků a autobusů značky Mercedes-Benz, promluvil o budoucnosti elektrických aut a jejich cen ze svého pohledu. A po letech zmíněných přetvářek značně přehodil výhybku. Podle Martina Dauma už se nikdy nestane, že by se elektrická auta stala levnými a dostupnými, spása v podobě levných baterií prostě nepřijde. Cena elektropmobilů bude prý „navždy vyšší” než u spalovacích aut už kvůli nákladům na výrobu nezbytných komponentů, které dále zvyšují komplikace způsobené současnými boji na Ukrajině.

Jsme přesvědčeni, že to všichni lucidní manažeři dávno ví, jen o tom nemíní mluvit. Daum zjevně prolomil hradbu a je to dobře, jen nechápeme, na jakém hrobě pláče. My jsme elektrická auta - a tím spíše elektrické náklaďáky - nechtěli, stejně jako je nechce naprostá většina lidí kdekoli na světě. Jde o výsledek politického tlaku a pokud jeho dopady bude chtít někdo změnit, bude muset zapracovat na změně uvažování politických špiček, všechno ostatní jsou sekundární dopady.

Dodejme, že nadšenci do elektromobility budou mít jistě tendenci Daumova slova zpochybňovat, takovým ale připomeneme, že to nebudou dělat poprvé. Je to zkušený manažer, který se mimo jiné vysmál Tesle a jejím slibům dostat tahač Semi do prodeje v roce 2019. Považoval to za absurdní a někteří jej za to plísnili. Dnes si můžeme říci, že měl pravdu . je rok 2022 a Tesla Semi se stále neprodává...

Šéf Daimleru vyrábějící mimo jiné tahače Mercedesu, už nikomu nezkouší nalhávat, že elektrická auta zlevni. Není to podle něj reálné, žádná spása není ani na dosah, elektromobily budou vždy dražší než spalovací vozy. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Financial Times

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.