Další značka při vývoji zjišťuje, že s elektromobily obtížně nabídne něco navíc, bojí se budoucnosti

Zatímco někteří se slepě ženou směrem k elektrické budoucnosti, jiní si kladou otázky, na které nacházejí nepříjemné odpovědi. Současné vedení Ferrari patří k těm prvním, zakladatel a šéf Koenigseggu k těm druhým.

Tesla Model S Plaid je vedle Rimacu Nevera nejlépe akcelerujícím produkčním vozem světa, stovku pokoří přibližně za dvě sekundy. Chorvatský hypersport je ještě o něco rychlejší, po stránce cenové však stojí ve zcela jiné kategorii. Model S Plaid pak sice rovněž není levný, ovšem na druhé straně je osazen dvěma řadami sedadel a dvěma velkými zavazadelníky. Můžeme o něm tedy uvažovat jako o praktickém rodinném sedanu a jakkoliv dokáže za méně peněz zastat daleko více rolí, dynamicky se Rimacu takřka vyrovná.

Pochopitelně, bavíme se jen o akceleraci v přímce to není celý příběh. Rychlé auto musí zvládat také jiné disciplíny a chování Tesly na okruhu má daleko k příkladnému. Je velmi těžké zajistit rozumné chování vozu v takových podmínkách, jakmile do hry vstoupí vysoká hmotnost, která je za současných bateriových technologií nevyhnutelná. Velmi se proto divíme odhodlání, s jakým se do elektrického světa ženou značky jako Ferrari, které staví na docela jiných hodnotách, než je akcelerace v přímém směru.

Nový šéf Ferrari Benedetto Vigna, který byl jmenován do čela firmy právě jako člověk, který má na vstup automobilky do elektrického světa dohlédnout, ale logicky věří, že pro Ferrari je to krok správným směrem. Podle něj se jím řízená automobilka v konkurenci elektromobilů zvládne prosadit. Neříkáme, že se to nestane, ostatně kdo ze současných zákazníků Ferrari vůbec používá jeho auta k tomu, k čemu byla stvořena. Ovšem jeho argumentace, proč se to má stát, zvedá obočí.

„V rámci jízdy a dynamiky vozu se dokážeme poprat s přidanou hmotností. Je pravda, že u auta se stejným výkonem budeme potřebovat o pár set kilo navíc, ale důvodem, proč z toho nemám obavy, je fakt, že hluboce chápeme dynamiku aut,“ uvedl Vigna. Ani hlubokým chápáním dynamiky aut ale nelze popřít fyzikální zákony, stovky kilo navíc jsou v tomto segmentu obrovský rozdíl, který je za jízdy prostě znát ať děláte co děláte. Značka tak chce věci pomoci různými triky, mimo jiné specifickým rozmístěním baterií vyráběných přímo v Maranellu. „Ručně vyráběné moduly budou integrovány do šasí v rámci procesu zaměřeného na redukci hmotnosti vozu,“ říká Vigna. Podle nás je to spíše zbožné přání, Vigna je ale přesvědčen, že i elektromobily budou moci s nemalou pýchou nosit logo vzpínajícího se koníka.

Šéf Koenigseggu již takovým optimismem nesrší, a to přesto, že jeho značka dosáhla na poli elektrifikace významných milníků. V současné době její technici pracují na elektromotoru, který nabídne nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na světě. Ovšem ani to nebude dle Christiana von Koenigsegga zřejmě stačit, a to právě proto, že udělat něco dramaticky lepšího nad úrovní standardu je velmi obtížné. Podle něj tak sportovní značky mohou měřítka posunout jen o nepatrný kousek.

„Není velký rozdíl, když máte o 20 kilo lehčí motor a střídače. Pomůže to, ale prostě to není velký rozdíl. Je těžké toho dosáhnout - a měli byste to udělat, když máte tu možnost -, ale je to jen nějaká desetina toho, co bych považoval za nutné pro náležité odlišení,“ uvedl von Koenigsegg. Dle něj tak výrobci exkluzivních aut budou hledat stále hůře ospravedlnění pro vysoké ceny svých aut. V ohrožení tak bude jejich existence. S tím lze jen souhlasit, ostatně problémem je to už dnes. Tyhle věci mají setrvačnost, známe ale lidi, kteří vám řeknou, že si nekoupili Porsche 911 Carrera 4S, neboť takové Audi RS4 jede téměř stejně, ale je to komfortní rodinný kombík pro každý den. A podobná srovnání budou praktická elektrická auta vedle nepraktických elektrických sporťáků ještě víc.

Tím neříkáme, že je s maranellskou značkou - nebo výrobci sporťáků obecně - amen. Pořád budou alespoň v nejbližších letech v její nabídce figurovat spalovací a plug-in hybridní auta, u nichž bude možné počítat se zvukem motoru, který je ve sportovním segmentu stěžejní součástí jízdního zážitku. A udržitelnou dynamikou, kterou se elektromobily nemohou pochlubit. S takovým Porsche 911 Turbo S, asi nejuniverzálnějším supersportem světa, můžete hodinu letět po německé dálnici pravidelně atakujíc 340 km/h. A za 3 minuty u pumpy si to dát znovu, to žádný elektromobil nikdy v dohledné době umět nebude. Ale pokud i tito výrobci budou nuceni dělat jen elektrická auta, mají nutně problém.

Na druhou stranu, možná i díky tomu, že výrobci sportovních aut budou muset posunout hranice o pořádný kus dále, aby vůbec přežili, se možná dočkáme onoho vytouženého a potřebného „velkého třesku“. Je to ale možné? Třeba Horacio Pagani si to nemyslí a vývoj elektromobilů po 4 letech skrečoval, von Koenigsegg zatím jen pochybuje. Jsme tak opravdu zvědavi, zda s něčím přelomovým přijde. A nebo za pár let ohlásí totéž co Horacio P.

Ferrari SF90 Stradale sice zvládá zrychlit na stovku za 2,5 sekundy, to však na nejlepší elektrická auta nestačí. Jde přitom o rodinné sedany, které jsou vedle větší praktičnosti i levnější. Je tak vskutku otázkou, jak se chce značka do budoucna prosadit, prostor ke zlepšení totiž již není velký. Navíc je třeba dodat, že při takovém tempu se baterie vyčerpají za pár kilometrů, a pak bude třeba čekat desítky minut na jejich dobití. Foto: Ferrari

