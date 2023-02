Šéf Formule 1 si troufl říci smutnou pravdu o elektrických autech, zaujal rezolutní postoj před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mark Thompson, Getty Images

Označme to v dnešní době za hrdinství. I když bývalý šéf Ferrari, Lamborghini a nyní Formule 1 vlastně neřekl nic jiného než ti, kteří na nahém králi nevidí žádné šaty. A nebojí se o tom mluvit.

Už léta opakujeme, že elektrický pohon aut není mincí s jednou stranou a má spoustu úskalí, která jsou vytrvale přehlížena. Mluvili jsme o nich mnohokrát, a tak se tentokrát nebudeme opakovat. Dodáme jen, že nejde o náš výmysl ani světoborný objev, je to relativně jednoduchá matematika ukazující, že nepromyšleným tlakem na příliš rychlý posun tímto směrem lze nejen nic nezískat, ale klidně i dost ztratit.

Ostatní ale působí dojmem, jako by to neviděli. Že to přehlíží většina médií, která se raději vezou na vlně toho či onoho a primárně nikoho nedráždí, nepřekvapí. Že to přehlíží ekologičtí aktivisté, kteří už prosluli neschopností domyslet konečné důsledky svého tlaku na skoro cokoli, také ne. A že to přehlíží politici, kteří si takový tlak sami vymysleli, už vůbec. Ony to ale po léta přehlížely i automobilky, kterým to komplikuje život a především - kterým to teprve nemůže dávat smysl.

Není to tak, že by to nikdo od výrobců aut neviděl, naopak. Zejména technici v rozhovorech mezi čtyřma klidně řeknou, že třeba Porsche 918 Spyder by bylo rychlejší auto, kdyby přišlo o elektrický pohon a stovky kilogramů s ním spojené. Že takový vůz testovali a jiným řešením se ani stejného výsledku nedobrali. Zadáním ale bylo postavit hybrid, a tak vznikl hybrid. Veřejně ale nikdo nic takového říkat nechtěl a všichni se tvářili, že budoucnost aut je prostě elektrická, i když to nedává technický, ekonomický ani ekologický smysl. A to už se vůbec nebavíme o praktické použitelnosti a jí dané přijatelnosti takových aut u zákazníků.

Jen veteráni automobilového průmyslu nedrželi ústa a krok, ostatní mlčeli nebo přitakávali. Díky bohu, že tyto časy jsou pryč a stále více klíčových osobností světa aut uvádí věci na pravou míru. Je to docela pozdě, pořád je to ale lepší než ještě později. Pravidelně slýcháme kritické poznámky od významných lidí automobilového světa, jako jsou Akio Toyoda (šéf Toyoty, byť dnes už není výkonný ředitel), Carlos Tavares (šéf Stellantisu) nebo Oliver Zipse (šéf BMW), nyní se k nim přidal další, Stefano Domenicali.

Bývalá hlava stáje F1 Ferrari, pozdější generální ředitel Lamborghini a nyní generální ředitel celé Formule 1 si v rozhovoru pro italský Il Sole 24 Ore nebral servítky a krátce po faktickém schválení nepřímého zákazu prodeje nových spalovacích aut od roku 2035 na území Evropské unie bez okolků řekl smutnou pravdu, kterou vidí každý, kdo ji vidět chce. Tlak na rozmach elektrického pohonu je podle něj ryze politické rozhodnutí, které není motivované ani technikou, ani ekologií. Politici podle něj zvolili ideologický přístup k elektrifikaci aut, ze kterého udělali „nezpochybnitelné dogma”.

Politici podle něj zvolili „nedosažitelné cíle energetické transformace”, kterými nyní konají více zla než dobra. Není podle něj vůbec nutné přecházet jen na elektrický pohon, nepovažuje to ani za schůdné, ani ekologické, natož pak ekonomické. „Je možné dosáhnout nulových emisí bez změny pohonu či vyhazování existujících aut,” řekl dále Domenicali. Politiky kritizuje za to, že bezmezně tlačí Evropu takovým směrem, aniž by náležitě zkoumali následky, které bude mít celá transformace na svědomí.

Bylo by ale pohodlné hodit všechno na politické špičky, tak jednoduché to není. Domenicali už dříve řekl, že vidí selhání také na straně automobilového průmyslu, který nedokázal včas zahájit seriózní diskusi o elektrické mobilitě a pasivně souhlasil s urychlením posunu tímto směrem. Svět podle něj v současné době upřednostňuje na oko líbivá řešení před rozhodnutími založenými na vědeckých faktech, a to je podle něj jediný důvod, jak je vůbec možné, že se nyní elektromobilita se všemi svými nedostatky ocitá ve středu pozornosti.

Pozoruhodný je jeho rezolutní postoj k elektrifikaci Formule 1, kterou zcela odmítá. Dokonce říká, že „F1 nikdy nebude plně elektrická” a elektromotory budou nadále sloužit maximálně jako podpora jednotek s vnitřním spalováním. Smysl vidí šéf F1 v nasazení syntetických paliv, které jím řízená organizace pomáhá vyvinout a mohou prý posloužit i lodím a letadlům.

Podobných „nikdy” už jsme pár slyšeli (a co je s jejich autory dnes...), i tak je osvěžující slyšet tak vysoce postavenou osobu automobilového světa říkat takto otevřeně něco, co se z mnohem nižší pozice snažíme říkat už mnoho let. Třeba se konečně někdo odpovědný chytí za nos. Nebo mají politici pocit, že automobilky jako Ferrari a Lamborghini či sporty jako Formuli 1 řídí lidé, kteří rozumí autům méně než oni?

Stephano Domenicali dříve vedl Ferrari a Lamborghini, teď řídí Formuli 1. Po Toyodovi, Tavaresovi nebo Zipsem se přidal k velkým mužům světa aut, kteří vnáší světlo do pozadí neustálého zrychlování elektrifikace aut. Foto: Lamborghini

Zdroj: Il Sole 24 Ore

Petr Miler

