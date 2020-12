Šéf Ferrari na minutu skončil ve své funkci, vaz mu mohly zlomit tři věci před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Reuters

Ještě nedávno to vypadalo, že Ferrari povede po mnoho dalších let, teď už je jasné, že jej dál nepovede ani minutu. Oficiálně jsou zmiňovány osobní důvody, toto je ale komplikovanější případ.

Dosavadní šéf Ferrari Louis C. Camilleri v lednu oslaví své pětašedesáté narozeniny, generálním ředitelem světově asi nejrespektovanější automobilové značky už ale tou dobou nebude. Včera ve večerních hodinách automobilka oznámila jeho okamžitou rezignaci ze všech vedoucích funkcí a je to krok tak náhlý, že pro něj nemá žádného nástupce. Ve vedení společnosti jej nahradí John Elkann jakožto hlavní dědic impéria rodiny Agnelliů a šéf konglomerátu Exor, jeho role ale bude jen dočasná.

Je to velmi překvapivý krok, o jehož důvodech kolují spekulace. Podle Ferrari odchází Camilleri z „osobních důvodů”, ale to je univerzální zaklínadlo, za které se dá schovat cokoli. Podle Wall Street Journal se Camilleri doma zotavuje po nákaze koronavirem, to samo o sobě ale důvodem zřejmě také nebude. Kdyby byl jeho zdravotní stav vážný, do domácího léčení propuštěn nebude. Tuto variantu přesto berme jako možnou, mnohem více jsou ale zmiňovány dvě jiné.

První jsou rozepře se zbytkem vedení společnosti na téma její elektrické budoucnosti. Camilleri je jedním z mála velkých manažerů, který elektromobilů nevěří, a to je dnes celkem raritní postoj, jež nemusel být blízký dalším členům vedení, zmíněného Johna Elkanna nevyjímaje. V takové chvíli musí někdo z kola ven a Camilleri jako najatý manažer byl první na ráně.

Dalším důvodem - ovšem může jít i o následek - je rozchod Ferrari s dlouholetým obchodním partnerem, tabákovým koncernem Phillip Morris. Právě z něj Camilleri do Ferrari přišel a do včera zůstával i v jeho vedení. Mohlo se tedy stát, že Phillip Morris se s Ferrari náhle rozešel, s čímž Camilleri mohl a nemusel souhlasit. Tak či onak to pro něj mohlo znamenat stejně náhlý konec ve funkci u Ferrari. Možné ale rovněž je, že pokud byl z automobilky takto vyštván kvůli výše zmíněným rozepřím, spolupráci s firmou Phillip Morris si „odnesl s sebou”.

Těžko říci, které verzi věřit více, jistě ale nebude náhodou, že Camillieri končí u Ferrari ve stejnou chvíli, kdy s Ferrari končí Phillip Morris, koronavirus tedy skutečně považujeme za tu nejméně pravděpodobnou příčinu. Čas jistě ukáže více, pro tuto chvíli je zcela jasné jen to, že italská automobilka náhle pozbyla svého nejvyššího šéfa.

Dodejme, že italský byznysmen původem z Egypta byl součástí nejvyššího vedení Ferrari od roku 2015, v roce 2018 se pak ujal funkce generálního ředitele po smrti Sergia Marchionneho. Ke značce však měl blízko po dlouhá desetiletí, za čímž stálo právě její propojení s tabákovým gigantem a cigaretami Marlboro, které se na dlouhá léta staly nedílnou součástí rudých válečných barev. Když otěže Ferrari přebíral, hodnota jedné akcie činila 113 Eur (cca 2 980 Kč). Dnes se nicméně již prodává za 179 Eur (4 720 Kč), svůj úkol spojený s růstem firmy tak Camilleri splnil na jedničku.

U společnosti Philip Morris začal Camilleri pracovat již v roce 1978, přičemž od té doby vystřídal mnoho pozic. V roce 2002 se pak stal jejím šéfem, což jej rázem pasovalo mezi nejvlivnější a nejlépe placené manažery. Jen v roce 2008 si přišel na více než 32 milionů dolarů (696 milionů Kč). Pokud skutečně skončí s veškerými svými pracovními aktivitami, na důchod je nepochybně dobře zajištěn.

Zdroje: Reuters, The Wall Street Journal

Petr Prokopec