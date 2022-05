Šéf Ferrari se vysmál tvrzení Mercedesu, že dotáhl nejlepší týmy, sám má ale zaděláno na problémy před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Scuderia Ferrari

Principál Mercedesu Toto Wolff se hned po závodě vytasil se sebevědomými prohlášeními, podle nichž měl mít jeho tým nejrychlejší auto na trati a nebýt Hamiltonovy nehody v úvodu, mohl bojovat i o první příčky s nejlepšími. Mattia Binotto mu to „nebaští”.

Fanoušci Formule 1 teď zažívají žně. Minulý víkend se jela Velká cena Španělska v Barceloně, která sice historicky platí za nudnou, význam tamního okruhu z hlediska testování navíc znamená obrovské technické impulsy pro většinu zúčastněných týmů. A letos vlastně ani nebyla nudná, je to ale jen začátek šnůry čtyř závodů během necelého jednoho měsíce.

Po Španělsku se už tento týden jeden legendární Monako, pak po dvoutýdenní pauze Ázerbájdžán a následně opět po týdnu Kanada. Fanoušci si tak mezi 22. květnem a 17. červnem užijí alespoň část čtyřech velkých cen, to už je slušná kadence. A nakonec i proto to vře nejen mezi příznivci, ale také mezi samotnými týmy.

Minulý víkend se nesl ve znamení čtvrtého letošního vítězství Maxe Verstappena, ke kterému ovšem vedla neobyčejně složitá cesta. Maxe zradil vítr ve čtvrté zatáčce, pak ho trápilo nefunkční DRS, nakonec si ale jeho tým chytrou strategií zastávek v boxech (a za pomoci týmového kolegy Pereze) poradil se vším. Do karet mu nakonec hrálo „jen” odstoupení v tu chvíli vedoucího muže šampionátu Charlese Leclerca, kterého na vedoucí pozici zradila technika. Šampionát tak teď vede Verstappen.

Snad ještě zajímavější příběh ale napsal Mercedes, který se letos trápí s technikou a do Španělska přivezl spoustu vylepšení. Ta mu nakonec výrazně pomohla v boji o nejvyšší příčky a šéf týmu Toto Wolff se po závodě v euforii nechal slyšet, že Mercedes v rukou Lewise Hamiltona byl prý úplně nejrychlejším autem na trati. Proč tedy nevyhrál? Protože v prvním kole měl defekt při souboji s Kevinem Magnussenem a musel neplánovaně do boxů. Propadl se na poslední místo, nakonec ale dojel pátý.

Zní to jako pěkná pohádka, nehraje na ní ale už to, že George Russell, který žádné problémy neměl, o vítězství reálně nebojoval. Leclerc mu ujížděl o parník, Verstappena zdržoval jen kvůli onomu nefunkčnímu DRS a Perez ho předjel celkem s lehkostí. A Russel byl dosud tím, kdo s Mercedesem předváděl lepší výkony. Že na tom třícípá hvězda není tak dobře, jak se tváří, nyní zcela otevřeně řekl i šéf Ferrari Mattia Binotto. Podle něj je Mercedes dál, není ale teď ničím víc, než čím bylo Ferrari loni právě vedle něj.

„V kvalifikaci byli o 7 deseti pozadu v ostrém kole, což je na krátkém okruhu pořád hodně. V závodě skončili 30 a více sekund za Red Bullem a mohlo to být 40 za Charlesem. 40 sekund, 66 kol, to je pořád 6 až 7 desetin na kolo. To je pořád významné. Je to jako Ferrari minulý rok,” řekl Binotto v rozhovoru pro televizi Sky Sports.

A máme tendenci s ním souhlasit. Mercedes byl konkurenceschopný, ale jen proto, že jedničky Ferrari a Red Bullu neukázaly svůj plný potenciál - Leclerc odstoupil, Verstappena zdržel onen „větrný problém” a nefunkční DRS ho připravilo možná i o desítky sekund složitého boje s Russellem. Jakmile měl před sebou čisto po odstoupení Leclerca, byl naprosto dominantní i vedle Sergia Pereze.

Binotto nicméně připouští, že v Monaku mohou věci pro Mercedes vypadat znovu lépe, protože je to opět pomalý závod. Ale to podle něj nebude vypovídající: „Monako je zvláštní velká cena. Závod, který jsme viděli v Barceloně, není nutně relevantní, dokážu si představit, že Mercedes dokáže v Monaku znovu bojovat,” řekl dále Binotto.

My už jen dodáme, že Leclerca ve Španělsku zradila podle tiskového prohlášení Ferrari jak jednotka MGU-H, tak turbo. Samotný motor tedy měnit nemusí (alespoň se to tak jeví), což je pro Leclerca dobře. Ale i počet dostupných MGU-H a turb je limitován a jejich výměnou si Ferrari zadělává na problémy v pozdějších fázích sezóny kvůli možným penalizacím. Tohle bude ještě zajímavé, však jak říká Christian Horner z Red Bullu: „Hra se může otočit velmi rychle.”

Ferrari na letošní GP Španělska rádo vzpomínat nebude, šéf týmu Mattia Binotto ale „nekupuje” prohlášení Mercedesu, že by Italy dotáhl. Podle něj pořád hodně pozadu. Foto: Scuderia Ferrari

Zdroje: Sky Sports, Scuderia Ferrari

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.