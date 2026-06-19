Šéf FIA potvrzuje: F1 dostanou zpět motory V8 bez turba, ostře se opřel do absurdní složitosti dnešních pohonů aut
Petr MilerNejen ve Formuli 1 se stalo normou dosahovat drbání se na pravém uchu strkáním levé nohy za krk a odtud drásáním boltce s pomocí sójové násady na malíčku. Stojí to peníze a nikoho to netěší, v ef-jedničkách je s tím zjevně konec.
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Šéf FIA potvrzuje: F1 dostanou zpět motory V8 bez turba, ostře se opřel do absurdní složitosti dnešních pohonů aut
včera | Petr Miler
Nejen ve Formuli 1 se stalo normou dosahovat drbání se na pravém uchu strkáním levé nohy za krk a odtud drásáním boltce s pomocí sójové násady na malíčku. Stojí to peníze a nikoho to netěší, v ef-jedničkách je s tím zjevně konec.
V jednoduchosti je krása, na toto rčení jako by automobilový průmysl dávno zapomněl. A lidé možná s ním. Pokud byste si to právě vy chtěli připomenout, musíte sednout do některého z dávno nevyráběných aut. A upřímně, čím starší v rámci jakkoli modernější produkce bude, tím lépe.
Ne každý ovšem bude prahnout po neotesané primitivnosti strojů typu BMW M3 E30, ještě taková M3 E9x je ale z dnešního pohledu velmi přijatelný kompromis. Jednoduchý točivý motor bez turba, který má výkon všude, ohlašuje ho přirozeně krásný zvuk, reaguje na vaše povely jako libido na holku v plavkách, nechce za to moc paliva a skoro se na něm nemá co pokazit, pomineme-li jeden výrobní nedostatek, který je nutné nechat u většiny motorů v oběhu vyřešit. Kolega se nad ním rozvášnil skoro přesně před rokem a rozumím mu velice dobře.
Co přišlo po těchto motorech? Stále větší nesmysly. Downsizing s turby navíc lze ještě označit za jakýsi kompromis, kdy výměnou za řadu neduhů přeplňovaných jednotek včetně jejich složitosti můžete aspoň dostat výkon, který z atmosféricky plněných motorů dostat nelze. Poté ale následovalo ještě víc downsizingu a k tomu elektrifikace, kdy vrcholem všeho se stalo nahrazení prakticky bezchybného motoru 6,3 a později 4,0 V8 od Mercedesu hyperstupidním hybridním čtyřválcem. Ten byl tak tupý, že v mezičase zabil sám sebe.
Stačí mít všech pět pohromadě, abyste si nad tím, s jakou složitostí, nevyzpytatelností, ohromnou hmotností navíc, za cenu neskutečných vývojových nákladů a s vidinou omezené spolehlivosti a životnosti takový motor dosahuje výkonu, který lze lusknutím prstu vydolovat z primitivního osmiválce, jen odplivli a řekli: „No ty vo*e!” Je to neskutečný nesmysl, jakkoli nepochybujeme, že konstruktéři na sebe museli být pyšní, když se rozhodli podrbat se na pravém uchu strkáním levé nohy za krok a odtud drásáním boltce s pomocí sójové násady na malíčku a... A ono to drbalo. Tey skoro tak dobře, jako když se předtím poškrábali normálně pravou rukou a šli domů.
Jako by to samo o sobě nebylo tristní, automobilky nebyly schopné se podívat na vše s odstupem a říct: „To jsme ale vymysleli pěknou kravinu, co?” Ne, i když kravinu vymyslely, rozhodly se ji zpětně ospravedlnit tím, že stejné nesmysly nařídí i tam, kde dříve vznikala ta nejlepší a nejefektivnější řešení. Tedy ve Formuli 1. Dříve to byla Formule 1 a její geniální konstruktéři, kteří nám dávali chytré věci, jež nakonec skončily v sériových autech. Dnes jsou to nesmyslná sériová auta, jejíchž tvůrci skákající podle pískotu euronorem diktují esům ve Formuli 1, co mají dělat, aby se jejich nesmyly jevily jako výspa evoluce.
Nad tím bych si teď mohl odplivnout a zaklít já. Ale je to bohužel přesně tak.
Vše vyvrcholilo letos, když se v ef-jedničkách objevily opravdu těžko snesitelné hybridní pohony závisející téměř z poloviny na elektrické energii, kterou ale často jaksi nemají kde brát. Výsledkem se rychle stala hotová „shit show”, kterou „nedávali” pořádně ani ti, jež ji pomohli stvořit. Od té doby přišly úpravy technických pravidel (a také vhodnější tratě), kde se limity této koncepce díky bohu až tak neprojevují, přesto je tento pohon jedním slovem nesmysl.
Šéfovi FIA tak došla trpělivost a už v květnu bouchnul do stolu s tím, že do ef-jedniček vrátí motory V8 bez turba. A světe div se, většina týmů byla prakticky okamžitě pro, neboť i ony musí vidět, že ze sebe víc než co jiného dělají hlupáky před celým světem a podřezávají si větev, na které sedí. Od té doby uběhl asi měsíc a půl a šéf FIA Mohammed Ben Sulayem říká, že hora sice k Mohammedovi nepřišla, Mohammed to ale vzal k hoře a celému tomuhle cirkusu sepsal definitivní parte. Téměř ryzí osmiválce tak budou zpátky dřív, než Leclerca u Ferraru utýrají k odchodu.
Strýček Ben tedy říká, ať vytáhnete ze skříně špunty do uší, protože turbohybridní vysavače udělají Formuli 1 pá pá. Pronesl to krátce po 24hodinovce v Le Mans, kde lakonicky řekl: „V8 jsou hotová věc, rozhodnutí padlo.” To nedává velký prostor k interpretaci, že?
Bodrý Emirátčan se takto vyjádřil v rozhovoru pro Auto Hebdo, kde jasně říká, že sport musí zachránit před tím, co by šlo přeložit jako „technologické udušení”. Je to přesně to dušení, kterým prochází silniční auta tak, jak bylo popsáno výše.
„Bojuji proti složitosti. Vidlicový osmiválec je udržitelný a jednoduchý. Když mluvíme o výzkumu a vývoji nového vidlicového osmiválce, mluvíme o zhruba 200 milionech Eur. Podívejte se na tým jako Red Bull: Do projektu svého současného motoru investoval víc než 1,3 miliardy dolarů, jen aby to všechno zprovoznil. To je skutečně absurdní,” opřel se do nesmyslné složitosti dnešních pohonů aut obecně.
Ben Sulayem má prostě drahých turbohybridů plné zuby, a tak oficiálně skončí nejpozději do roku 2031, sám ale pořád doufá, že svět Formule 1 potěší ještě dřív. „Interně míříme už na rok 2030,” potvrdil dříve řečené. A dokázal také to, že ví, o čem mluví.
Problémem pro něj není jen hybridizace, ale i přeplňování: „Turbo přidává jen další hmotnost a obrovské náklady. Pokud použijete turbo, máte obtokový ventil, mezichladiče, metry hadic... To vše je zátěž,” vysvětluje prezident FIA s tím, že už vyřazením turba a minimalizací využití elektřiny klesnou výrobní náklady na motor z ohromujících 1,5 milionu Eur dnes na přibližně 700 tisíc Eur kolem roku 2030.
Kromě ceny ale vadí strýčkovi B. i hmotnost současných monopostů F1, které musí včetně jezdce vážit nejméně 768 kilogramů. Sulayem chce i tady zpátky do minulosti: „U nové generace aut usiluji o minimální hmotnost 630 až 650 kilogramů. Podívejte se na vozy v muzeích a porovnejte je s tím, co máme nyní na startovním roštu. V průběhu let jsme pod rouškou bezpečnosti přidali víc než 50 kilogramů. Ale auto s napěchované olovem není pro jezdce vůbec dobré a ze své podstaty není ani bezpečnější,” mluví nám z duše.
Jak vše dopadne, ukáže samozřejmě jen čas, svět je dnes velmi divokým místem, kde včera je něco jako loni a zítra něco jako za 100 let. Dokud tedy neuvidíme hotový 650koňový stroj s motorem V8 bez turba, budeme raději opatrně doufat. Snad Muhammed Ben Sulayem skutečně dosáhne svého tak, jak dnes avizuje...
Motory V8 jako Ferrari Tipo 056 by ef-jedničkám slušely. Šéf FIA říká, že jejich návrat je „fait accompli”, snad nepřehání. Foto: Ferrari
Zdroj: Auto Hebdo
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