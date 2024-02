Šéf Fiatu odhalil novinky značky pro nejbližší roky, je to jedna větší bizarnost než druhá před 7 hodinami | Petr Prokopec

Italové mají po letech lelkování hodně co dohánět, jejich současné portfolio je poněkud zatuchlé. Pokud ale čekáte záplavu hravých, designově lákavých novinky, jste na špatné vlně. Třeba 13 let starou Pandu chce Fiat nahradit o trochu větším, lacině působícím a přesto dražším hatchbackem.

Před pár dny jsme zrekapitulovali počínání Fiatu na globálních trzích. Italská automobilka loni prodala 1,35 milionu aut, což z ní činí nejúspěšnějšího výrobce pod křídly koncernu Stellantis. Toto prvenství je zajímavější o to víc, že dosaženo jej bylo prakticky jen s pomocí zastaralých aut. Nový Fiat 600 se totiž začal prodávat až letos, před ním pak byl poslední ryzí novinkou jen elektrický model 500 z roku 2020, který ale v rámci prodejů žádnou díru do světa neudělal. Takové Tipo však letos bude mít na kontě již devítiletý životní cyklus, Panda třináctiletý a nejprodávanější, tedy spalovací pětistovka je morálně dokonce už 17 let stará.

Přesto všechno ale Fiat nadále boduje, zejména s pomocí příznivých cen. Třeba ona Panda totiž startuje na 329 900 Kč, načež patří mezi nejlevnější nová auta na českém trhu. Tento hatchback se nicméně má letos konečně po dlouhé době dočkat nové generace. Její předzvěst přitom aktuálně představil šéf značky Olivier Francois, který zároveň poodhalil budoucnost o trochu víc. Ukázal totiž i další čtyři koncepty s tím, že Italové budou jejich produkční verze odhalovat vždy po roce.

Nová Panda by měla odkazovat na slavnou továrnu Lingotto v Turíně, jejíž součástí je i oválný střešní okruh. Právě jeho tvar měl posloužit jako předobraz palubní desce či výsuvnému stolku. Nicméně je to asociace dosti chabá a problém s jejím zpozorováním nejspíše budou mít i fanoušci značky. Marketing ale zkrátka prodává, načež je vždy lepší mít za vším schovaný zajímavý příběh, než jen suše oznámit, že uvnitř vás čeká oválná palubka.

Vůz má oproti stávající generaci poněkud narůst, stejně jako bude klást daleko větší důraz na recyklované materiály. V kabině tedy kromě plastů bude ve velkém využit i bambus. Francois dál potvrdil, že Panda bude stejně jako zbytek portfolia stát na té které modulární platformě Stellantisu. To znamená, že se u každé novinky počítá s variabilitou pod kapotou, načež zákazníci budou moci volit mezi elektrickým, spalovacím či hybridním ústrojím.

Podobně na tom budou i další novinky, byť je třeba se ptát, jak moc velkou svobodu ponechá značka lidem v Evropě. To ale nyní ponechme stranou, místo toho se soustřeďme na další vozy. Koncept pick-upu má přitom navázat na brazilský úspěch stávajícího Fiatu Strada, přičemž doprovázen by měl být i variantou Fastback. Ta se liší jen od zadního sloupku směrem dozadu, neboť korba byla nahrazena zavazadelníkem s proskleným víkem.

Fastback má přitom nahradit v úvodu zmíněné Tipo, v čemž jej podpoří i provedení SUV. Také v jejím případě se změny odehrály pouze nad zadní nápravou, kde došlo na napřímení střechy. Automobilka tomuto vozu přezdívá „Giga-Panda“, přičemž důraz klade na robustnost a vnitřní prostor. Jelikož přitom vůči současnému Fiatu Panda má narůst i jeho přímý nástupce, můžeme předpokládat, že alespoň toto tvrzení Italové nepřehánějí.

Číslem pět je pak koncepční Camper, který je prezentován jako auto, se kterým zvládnete pomalu vše. Propojovat by neměl jen lidi navzájem, ale také lidi s přírodou. Mimo jiné se v něm má odrážet životní styl La Dolce Vita, stejně jako užitkovost Pandy z 80. let minulého století. Tím nám plány Italů končí, nyní tak jen můžeme sledovat, jak budou odhalovat produkční verze. Doufejme, že nezůstanou u až příliš laciného vzhledu konceptů, tohle je jedna větší podivnost než druhá.

Těchto pět konceptů odhaluje budoucnost italské automobilky pro nejbližší roky. Zatím nám nepřipadá, že je nač se těšit, celá skupinka působí nepříliš kvalitně či hodnotně. Něco takového se v branži příliš nevidí, obvykle studie působí dráž než následná produkční verze. Foto: Fiat

