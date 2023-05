Šéf Fordu brečí nad nutností zlevňovat už tak ztrátová auta, v jedné věci ale trefil hřebíček před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Je celkem pochopitelné, že mu takový vývoj nevyhovuje, co ale mohl za nastalé situace čekat? Přesto je třeba uznat, že nejde o nepříjemnost pouze pro Ford, ale také pro jeho zákazníky - razantní slevy těší nové kupce, štvou ovšem ty, kteří nakoupili dřív.

Ford se tento týden pochlubil svými výsledky za první letošní kvartál a nebyly to pro něj dobré zprávy. Firma se sice vrátila do zisku, je v něm ale jen díky prodeji spalovacích aut. Ta elektrická, na která do budoucna tak sází, mu přinesla ztrátu přes jeden a čtvrt milionu korun na každém prodaném kusu. A to je třeba dodat, že prakticky ve stejný moment firma oznámila jejich další, už druhé zlevňování až o 85 tisíc Kč pod tlakem agresivní cenové politiky Tesly.

Že z toho šéf firmy nemá radost, je nabíledni, ubrečené reakce pro média si ale mohl nechat od cesty. „Zlevňování elektromobilů je varovný trend,” řekl včera doslova na fóru Wall Street Journal. Z pohledu normálního člověka je to tragikomické vyjádření. Však elektromobily jsou dnes extrémně drahé a i prakticky nepoužitelná auta stojí okolo 1 milionu Kč. Zlevňování takového zboží tak není varovný trend, ale jediná cesta, jak jej učinit alespoň nějak konkurenceschopným.

Z pohledu automobilky, která i za této cenové situace na elektromobilech masivně prodělává, je to pochopitelně jinak, přesto slova Jima Farleyho nelze brát jen jako jednostranné vnímání situace. V jedné věci totiž uhodil hřebíček přímo na hlavičku - tak výrazné změny cen jsou nepříjemné nejen pro Ford, ale také pro jeho dřívější zákazníky.

„Zůstatková hodnota pro lidi, kteří nakupovali za vyšší ceny, je příšerná. Něco takového vám nikdy nezapomenou,” řekl Farley. A nemluví s cesty - pokud jste si nějaký nový vůz koupili třeba za 1,2 milionu a on se teď prodává pořád nový za 1 milion, oněch 200 tisíc korun si můžete odepsat i vy, už vám je nikdo nikdy nevrátí. Nákup pro vás tak bude optikou dlouhodobých nákladů velmi drahý, a to se opravdu neodpouští.

Také proto Farley říká, že v případě slev „existuje limit, jak daleko zajdeme”, má to ale v rukou? Nemá a nejde jen o to, co udělá Tesla nebo kterýkoli jiný z konkurentů, prokletím se pro dnešní výrobce elektroaut může stát i jimi vzývaný technický vývoj. Však si představte, že by zítra někdo přišel s převratnými akumulátory, na které svět čeká už hodně přes 100 let.

Dnešní baterky jsou Achillovou patou elektromobilů, jsou velké, těžké, drahé, dlouho nevydrží, pomalu se dobíjí... Přesněji řečeno potřebujete asi 20 kilo baterek, abyste vyvážili jeden litr paliva v nádrži, navíc se nedá tak rychle doplnit, stojí spoustu peněz a zatímco nádrž bude fungovat i za 100 let stejně, s baterkou je za 8 nebo 10 let amen. Pokud by zítra dorazila baterie, která tento tristní stav zlepší třeba jen o polovinu, co se asi stane s hodnotou dnešních elektromobilů?

No bude nižší, nižší, nižší, jak by mohlo zaznít v Černých baronech. A to i kdyby mělo trvat ještě rok nebo dva, než nové baterky budou v prodeji. Bylo by prakticky nemožné nové elektrické vozy s vývojově překonanými bateriemi ve velkém prodávat za současné ceny a ty staré by nejen proto ztratily podstatnou část hodnoty přes noc. I to je úskalí, jehož dopadů Farley raději ani nedohlíží. A jeden z důvodů, proč bychom si dnes elektrické auto za jeho aktuálních cen a možností nekoupili ani omylem, je to ekonomická sebevražda svého druhu.

Ford svůj elektrický Mustang Mach-E prodává s obrovskými kusovými ztrátami, přesto jej musí zlevňovat. Pro Ford je to tragické, ani starší zákazníci ale nemohou jásat. Přesto může být pro obě strany ještě hůř. Foto: Ford

Zdroj: Reuters

Petr Miler

