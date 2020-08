Šéf Fordu dostal nečekaně padáka, jeho pokus o restrukturalizaci končí fiaskem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Paul Sancya, AP

Odvážný a do jisté míry smysluplný, takový byl pokus Jima Hacketta udělat z Fordu téměř jen výrobce SUV a pick-upů. Akcie ale během jeho vlády klesly na ceně o 40 procent, a to se stalo neudržitelným.

Nadvláda Jima Hacketta nad modrým oválem neměla dlouhého trvání. Ford oznámil, že dosavadní šéf značky dostal padáka a firmu k 1. říjnu opustí. Důvod? Ve stručnosti řečeno zpackaný pokus o restrukturalizaci společnosti, který naštval investory. Tomu se můžeme divit jen stěží, neboť akcie od usednutí Hacketta do velitelského křesla klesly o takřka 40 procent. Žezlo tak předá dosavadnímu provoznímu řediteli firmy Jimu Farleymu.

„Když jsem u Fordu převzal vůdčí roli, mým cílem bylo připravit značku na vítězství v budoucnosti. Nejtěžší věcí pro hrdou a dlouholetou společnost je změna. Aby se nově dokázala vypořádat s výzvami světa, do kterého vstupuje a nikoliv toho, který dosud znala. Jsem velmi pyšný na to, jak daleko jsme se ve transformování Fordu na moderní automobilku dostali a jsem velmi optimistický, co se týče její budoucnosti,“ uvedl Hackett.

Jeho slova působí hrdě, mají ale opravdu trpkou příchuť. Ford totiž pod Hackettovým vedením opustil ve Spojených státech řadu segmentů, neboť se začal soustředit téměř jen na SUV a pick-upy. Tím ovšem značnou část trhu přenechal zcela bez boje konkurenci. A jelikož stejným směrem vyrazil i General Motors, začínají v těchto segmentech dominovat Toyota, Honda či Mazda, přičemž poslední zmíněná si meziročně pohoršila jen o 9,6 % (Ford o 33,3 %).

Na druhé straně je nicméně nutné rovněž zmínit, že Hackett se „posmrtně“ může ještě dočkat uznání. Zasloužil se totiž o zmrtvýchvstání Fordu Bronco, který má opravdu nemalý prodejní potenciál. Mimo to se na trh chystá také Mustang-E, jenž by mohl výraznou měrou ohrozit pozici Tesly. Byť samozřejmě v tomto případě musíme dodat, že zásluhy spojené s touto novinkou jdou především na Farleyho konto.

Právě dosavadní provozní ředitel totiž zařídil, aby nové elektrické SUV bylo součástí rodiny Mustang. A i díky tomu si následně vydupal přepracování designu, jenž musel daleko více odpovídat stylizaci legendárního muscle caru. Sám nicméně uznává, že se tak stalo jen díky podloží, o které se zasloužil Hackett. Ten sice položil základní kámen, nicméně u zastřešení hrubé stavby a jejího dokončení již poněkud nespravedlivě nebude.

Dodat už můžeme jen tolik, že Farley nastoupil k Fordu v roce 2007, přičemž od té doby zastával celou řadu pozic včetně šéfa Lincolnu. Nyní jej ale dle jeho slov čeká „navýšení hodnoty pro zaměstnance, zákazníky, dealery, komunity i investory“. Jestli se mu to podaří, ukáže jen čas, firmu v nejlepší kondici rozhodně nepřebírá.

Jeff Hackett to po pouhých třech letech u Fordu balí. Od 1. října se jeho nástupcem stane dosavadní provozní ředitel značky Jim Farley, který se zasloužil mj. o přepracování vzhledu nového elektrického SUV a jeho zařazení do rodiny Mustang. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec