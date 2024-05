Šéf Fordu totálně otočil. Nejenže zpochybňuje, že elektromobily jsou jediná budoucnost, označil je za „příšerné řešení” před 6 hodinami | Petr Miler

Pouhé tři roky stačily nejvyššímu šéfovi Ford Motor Company, aby se z člověka, který je schopný podpořit vizi jen a pouze elektrické nabídky automobilky, změnil v pochybovače schopného aspoň v některých případech označit elektromobily za příšernost.

Psal se rok 2021, když Ford odpískal spalovací auta jako taková a nalajnoval si pouze elektrickou budoucnost své existence. Dnes se píše rok 2024 a ta samá firma označuje úplně to samé za „pitomou vizi” a její šéf raději zapomíná, že nějaké elektromobily vyrábí. Co se za tu dobu změnilo? Vůbec nic, to je ten vtip. Tehdy stejně jako dnes stačily nikoli tři roky, ale tři minuty, aby si člověk uvědomil, že přechod jen na elektrická auta bez hned několika průlomových technických vynálezů není reálně možný.

Ale pořád lepší pozdě nežli později, a tak chvalme Jima Farleyho, že prozřel a přidal se na správou stranu. Nyní nejenže mění plány jím řízené automobilky, ale zpochybňuje i čistě elektrickou budoucnost jako takovou. Je to otočení o 180 stupňů, ale nechceme ho zbytečně „máchat” v jeho dřívějších postojích - jen blbec nemění svoje názory, tak to bylo, je a bude.

Nejnovější projev Farleyho nově nabytého realismu je přesto pikantní, neboť tvrdí, že si vůbec není jistý, zda mohou elektromobily v roce 2035 sloužit jako jediné povolené technické řešení automobilové dopravy a je otevřený širší paletě řešení. Osobně se objevil na 81. ročníku Goodwood Members' Meeting ve Velké Británii, kde se jej Autocar dotázal, zda budou spalovací auta Fordu včetně legendárního Mustangu do roku 2035 mrtvá, když má být automobilový svět tou dobou jen elektrický.

„A jste si jistý?” zareagoval bezelstně Farley. „Myslím si, že to prostě nevíme. Když ke své práci potřebujete Transit nebo jste rančer s pick-upem v USA, elektromobil je příšerným řešením. A ani ten nejradikálnější politik brojící za dekarbonizaci si nemůže dovolit být na špatné straně poptávky,” řekl dále. Jeho slova jsou pro nás rajskou hudbou - my to dnes opravdu nevíme, nikdo to neví, to je celé. A tak se musíme jednu každou chvíli přizpůsobovat tomu, co je reálně možné, nikoli plánovat neplánovatelné na 11 let dopředu.

„Možná bude řešením vodík. Nebo se prosadí udržitelná paliva. Kdykoli mi někdo začne říkat, že zná budoucnost, slyším v hlavě varovný bzučák. V našem oboru neexistují žádné jistoty. Tyhle věci jsem slyšel tisíckrát: Všechna auta jen na elektrický pohon, všechna auta na vodík, všechna auta na naftu... Bylo to hodně slepých uliček,” rozvedl trefně zkraje zmíněné.

Musíme se dokola ptát, co kohokoli přimělo mít na stejnou věc před rokem, dvěma nebo třemi diametrálně jiný pohled a budoucnost na mnoho let dopředu se vší vážností plánovat. Ale pokud Jim Farley přišel na to, že to není možné, dřív než v momentě, kdy s takovými záměry narazil do zdi, je třeba to označit za dobrý, třebaže neoptimální výsledek.

Litujeme všechny podřízené Jima Farleyho, kteří za auta jako Mustang Mach-E roky slepě kopali, i když museli či aspoň mohli vědět, že jde o slepou uličku vývoje. Sám Farley už totiž zjevně převlékl dres. Foto: Ford

Zdroj: Autocar

