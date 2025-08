Šéf Fordu pořád nepochopil nic. Z elektrické pasti couvá jen na oko, nový elektromobil prý bude něco jako druhý Model T 3.8.2025 | Petr Prokopec

Foto: Ford

Jim Farley o sázce na elektrický pohon dokola mluví jako o přešlapu, pomalu každé takové prohlášení ale následuje další elektrická novinka značky, o které básní jako o spáse. Tuto máme čekat 11. srpna a je snad dopředu jasné, že nemůže dostát očekáváním.

Elektrická revoluce v Americe je zřejmě u konce. Vázne už dnes, další ránu ale dostane později letos poté, co se současné vedení země rozhodlo alespoň částečně narovnat podmínky na trhu a elektrický pohon zbavit části zvýhodnění. K 30. září letošního roku tak skončí federální dotace ve formě daňového kreditu, které snižují cenu těchto aut až o 160 tisíc korun a na který se američtí daňoví poplatníci měli původně skládat až do roku 2032. Už jen slova o tom způsobila značný propad zájmu klientely a ani očekávání nafouknutí prodejů s jejich blížícím se koncem se zatím dalece nenaplňují - odbyt meziročně dál klesá, i když výrobci dělají všechno možné pro dosažení opačného stavu.

Jednou ze značek, které nařizování elektromobilů vehementně podporovaly a podporují, je Ford. Modrému oválu se totiž v normálním tržním prostředí přestávalo dařit, a tak doufal, že se s pomocí brzkého přizpůsobení se sešněrovanému tržnímu prostředí dostane znovu na vrchol. Jenže postupně zjišťoval, že vsadil na kartu, se kterou se opravdu nedá vyhrát. I proto si šéf automobilky Jim Farley opakovaně sypal popel na hlavu a mluvil o pitomé vizi, technice trpící neřešitelnými problémy i návratu zdravého rozumu, který mělo doprovázet přesunutí investic zpět směrem ke spalovací technice.

To jsou ale slova, se kterými (jak neobvyklé, že?) činy toho samého člověka nemají mnoho společného. Nově totiž Farley oznámil, že „11. srpen bude pro nás všechny u Fordu velkým dnem. Budeme v té chvíli v Kentucky, kde se podělíme o naše plány, které souvisí s designem a výrobou přelomového elektrického vozu a platformy.“ Chystanou novinku se dokonce nebál označit jako „novodobý Model T“. Automobilka totiž prý dostala „šanci představit světu novou rodinu aut, které nabídnou neskutečně efektivní technologie, prostor a další doplňky,“ uvedl dále Farley.

Pokud si právě nevěřícně mnete oči, jsme na tom úplně stejně. Ford má v současné době ve svém americkém portfoliu tři elektromobily, a sice Mustang Mach-E, F-150 Lightning a E-Transit. A jak už padlo, všechno jsou to totální prodejní propadáky navzdory ohromné marketingové podpoře a trvajícím dotacím. Myslet si v takové chvíli, že jiný elektromobil bude něco jako přelomový Model T, který v zásadě motorizoval USA, je projevem nulového pochopení reality. Navíc jakou má Ford ve stavu minimální přirozené poptávky takové auto někomu za současné situace v Americe vnucovat?

„Elektrické Téčko“ může značka samozřejmě nabídnout také v Evropě, jenže transfer přes oceán, homologace či daň z přidané hodnoty jeho cenu zvednou na úroveň, kdy takový vůz nebude zajímavý ani pro místní klientelu. Jak si může šéf Fordu slibovat zrovna od takového auta něco převratného?

Ale uvidíme, už za pár dnů budeme moudřejší. Pro tuto chvíli tedy jen dodáme, že dle dřívějších informací by zmiňovaná nová rodina elektromobilů měla zahrnovat minimálně jedno SUV, jeden pick-up a jednu dodávku. Tedy vlastně přesně to, co dnes Ford již nabízí, jen v trochu jiné formě. To jistě budou prodejní hity - zcela určitě, teď už zaručeně, musí to konečně přijít...

Ford na svém americkém webu intenzivně láká zákazníky na poslední dotace před jejich koncem, přesto zájem o jeho elektrické modely meziročně klesá. A velmi pochybujeme, že by to další elektrická novinka značky mohla změnit, přesto o ní šéf značky básní. Foto: Ford

Zdroj: Inside EVs

Petr Prokopec

