Petr ProkopecJe to od něj světlá chvilka upřímnosti, která vysvětluje leccos, mnohé kroky Fordu ale stejně neospravedlňuje. Ve sférách, kde se nyní modrý ovál stále pokouší byt úspěšný, je kladen větší důraz na kvalitu. A zrovna na tomto poli to automobilce vůbec nejde.
Šéf Fordu přiznal, že se automobilka už neumí vyrovnat konkurenci, a tak se o to radši přestala snažit
včera | Petr Prokopec
Je to od něj světlá chvilka upřímnosti, která vysvětluje leccos, mnohé kroky Fordu ale stejně neospravedlňuje. Ve sférách, kde se nyní modrý ovál stále pokouší byt úspěšný, je kladen větší důraz na kvalitu. A zrovna na tomto poli to automobilce vůbec nejde.
Vlasta Burian a Jim Carrey ať se nezlobí, ale králem komiků je dnes spíš Jim Farley. Šéf Fordu totiž dokáže rozesmát snad každou druhou větou, kterou vypustí z úst, jen s tím rozdílem, že se o to nesnaží. A smích nad jeho slovy mívá velmi hořkou příchuť. Po letech bezmezné adorace elektromobilů, které chtěl Farley prodat každému bez ohledu na jeho potřeby, a to ideálně co nejrychleji, totiž šéf Fordu na elektrický pohon soustavně nadává, současně do nich ale stejně cpe peníze. A ve firmě není jediný, kdo je schopen dokola dávat zcela protichůdná vyjádření k jedné a té samé věci, která nemají žádnou vazbu na podnikané kroky. Navíc to není jediná věc nutící k hořkému úsměvu.
Automobilka s modrým oválem ve znaku je totiž už od 20. let minulého století známa dostupnými modely, které si mohl koupit pomalu každý. To sice znamenalo, že na jednom prodaném voze firma nikdy nedosahovala bůhvíjakého zisku, zrovna v Česku ale dobře víme, že nemusí pršet, jen když kape. A Ford dokázal své vozy prodávat v takových počet, že mu do kasičky ve finále kapaly nemalé peníze, přičemž lidé díky nižším cenám snáze přehlédli některé nedokonalosti.
Jenže Farley investoval obrovité sumy do ztrátové elektromobility, které mu nyní chybí, a tak se pokusil nafouknout ziskovost zbylých aktivit firmy. Právě proto, jak nyní sdělil argentinskému La Nación, přikročil k jiné strategii, než s jakou byla značka po léta spojována. Dál tak už nebude soupeřit s konkurenty typu Toyota, Hyundai či Kia, kterým se podle svých slov neumí vyrovnat. Nebude tedy nabízet dostupné mainstreamové modely, jakými byly třeba Fiesta či Focus, místo toho se bude soustředit na „ikony” typu Mustang či Bronco, které jsou větší, dražší a ziskovější.
„Pro Ford bylo duchovní záležitostí nabízet kompletní portfolio modelů, ale mnohé jsem se naučil, protože to možná byla chyba,” uvedl Farley ke zmiňovanému zlomu a obratu. „Nebyla chyba to zkoušet, ale naše náklady nejsou na úrovni Toyoty a Hyundai či Kie a jsme museli přejít na auta jako Bronco a pick-upy,” dodal dále šéf modrého oválu. A zdůraznil, že takové modely jsou „emocionálními produkty”.
Neříkáme, že to nedává žádný smysl, abyste si ale mohli dovolit podobný posun a vůbec přežít, musíte mít image, která něco takového ospravedlňuje. A máme pocit, že Ford ji nemá a nedokáže dost dobře žít jen z toho, že z nabídky separuje jen to, co se mu zrovna hodí. Ostatně, pokud pokud chce lidem nabízet jen dražší modely, je třeba, aby rovněž zvýšil kvalitu. Automobilka má nicméně na kontě jen za letošní rok 152 svolávacích akcí, jednu tedy vyhlašuje po dvou a půl dnech. A to do konce roku ještě půlka týdne chybí.
Pokud Ford přihodí jen dvě další svolávačky, dosáhne dvojnásobku (!) předchozího rekordu (77 akcí za rok), který držel General Motors. S takovou reputací automobilka jen stěží může od klientely požadovat byť jen korunu navíc. A je jedno, že do servisů často občas musí jen omezené množství dotčených vozů - tady má prostě někdo problém s kvalitou, a to ve všech možných oblastech.
Farley by tedy měl zavelet k jiné strategii a zásadně zvýšit kvalitu a spolehlivost aut firmy. I kdyby na tom ale pracoval, výsledky se nedostaví přes noc. A pokud v mezičase bude lidem prodávat jen drahé vozy, pak si u nich loajalitu nevypěstuje, dosáhne pravého opaku. Přesně to se teď děje a na výsledcích firmy je to znát. Bylo by to vlastně legrační, kdyby nám ovšem nebylo tisíců zaměstnanců, kteří si kvůli jeho přeplácenému komediantství musí hledat novou práci. I to je dopad podle nás nesmyslné strategie, jíž jsou drahé elektrické modely jednou z nefunkčních součástí.
Farley chce nabízet emotivní auta jako třeba Mustang Mach-E. Zrovna ten ale skoro nikdo nekupuje, navíc se ho týká poslední svolávací akce, kdy do servisů musí 45 047 aut kvůli potížím se světly. Tohle je cesta ke spáse? Foto: Ford
Zdroj: La Nación@Youtube, Autoblog
