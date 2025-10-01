Šéf Fordu se bojí, že prodeje elektromobilů teď zkolabují až na polovinu, neví, co bude dělat s nevyužitými fabrikami
Petr MilerI podle samotného Fordu měly tyto vozy dávno přebírat vládu nad trhem, děje se ale pravý opak. A konec amerických dotací na ně celý proces navzdory závěrečnému záchvěvu jen urychlí. Jak moc? Šéf automobilky očekává poloviční prodeje, to je síla.
Psal se rok 2021 a Ford to vymyslel. Ačkoli se už tehdy potácel v problémech, řekl si, že situaci zlomí divokou sázkou na jednu kartu. Už od ledna 2026, tedy za necelé tři měsíce, měl nabízet jen dobíjecí hybridy a elektromobily, od roku 2030 pak jen elektromobily. Co se jen mohlo pokazit?
Je to řečnická otázka, ale dá se na ni nakonec odpovědět: Všechno. Realitou roku 2025 v Evropě je, že tu automobilka prodala za 8 měsíců 26 954 elektrických Explorerů, 9 518 elektrických Capri, 3 624 elektrických Mustangů Mach-E a k tomu hrstku elektrických Pum. Co dál? Nic dál, těchto pár desítek tisíc aut představuje veškerý jeho elektrický odbyt, který snadno vyrovná i čerstvě zaříznutý Focus. Na celkových prodejích (334 589 vozů) pak toto číslo hraje významnější roli jen proto, že Ford začal kašlat na všechno ostatní - ještě v roce 2017 tu prodal skoro 1,1 milionu aut. Nebýt toho, bavíme se o jednotkách procent podílu na celkových prodejích.
Ještě horší situaci zažívá modrý ovál v USA. Tam letos prodal pouhých 69 600 elektromobilů všech typů z 1 658 908 aut celkem. Neexistuje lepší definice slova „fiasko”, znamená to podíl na celkových prodejích pouhá 4 procenta navzdory veškerým dotacím, podporám a mocné mediální „tlačence” - vše je jen o něco méně intenzivní než tady. Co tedy Ford tváří v tvář teprve 4 roky starým plánům očekává? Jenom další zhoršení, víc nic.
Ony plány už pochopitelně dávno neplatí, je ale fascinující, o kolik je realita jiná. I když k elektromobilům přičteme hybridy, je Ford letos v USA jen na 172 698 prodaných autech - původně zamýšlenou realitu tedy netrefuje asi o 90 procent, ať už se na věc podíváme jakkoli. A to je prosím stav po rekordním kvartálu, který elektromobilům zajistila Trumpova administrativa koncem federálních dotací k poslednímu září. Část těchto aut navíc Ford prodal sám sobě, ale k tomu se dnes ještě dostaneme v jiném článku.
Co tedy Ford čeká nyní? Sám pro sebe vlastně nic, neboť této mety zjevně dosáhl předem, v kontextu celého trhu ale jeho šéf předpovídá pokles celého trhu s elektromobily v USA na polovinu. Letos se přitom pohybuje okolo 10 procent, což je samo o sobě zásadně míň než to, co Ford a další „električtí optimisté” očekávali.
„Myslím, že to bude dynamické odvětví, ale bude menší, mnohem menší, než jsme si mysleli, zejména s ohledem na změnu politiky týkající se emisí a zrušení dotací ve výši 7 500 dolarů,“ řekl Farley. „Zjistíme to za měsíc, nebyl bych ale překvapen, kdyby prodeje elektromobilů v USA klesly na 5 % trhu,” dodal.
Samozřejmě nikdo neví, co se nyní bude dít, protože automobilky si naplánovaly tyto vozy vyrábět a dá se čekat, že minimálně po nějaký čas je budou chtít také prodat skoro za každou cenu, tedy i za cenu vysokých slev, které by prodeje mohly udržet vysoko. Na nový rovnovážný stav si tedy budeme asi muset počkat déle než měsíc, ostatně i Ford očekává, že plánovanou výrobu těchto aut bude nutné nahradit něčím jiným, aby nemusel zavírat továrny - s jejich kapacitami zatím neví, co bude dělat.
„Naplníme je, ale bude to větší stres, protože jsme měli čtyřletou předvídatelnou politiku,“ poznamenal Farley. „Teď se politika změnila. Všichni se musíme přizpůsobit a věřím, že to bude pro zemi dobré, ale bude to další stres,” uvedl, aniž by se vyhnul kritice současné administrativy.
Farley také uznal, že zákazníci Fordu nemají o drahé elektromobily, jaké dnes nabízí, zájem, vše je prý o poměru hodnoty a ceny, který se po zrušení dotací dál změní. „Zákazníci nemají zájem o elektromobily za 75 000 dolarů. Považují je za zajímavé. Jsou rychlé, efektivní, nejezdíte na benzínku, ale jsou drahé,” konstatoval. Přijde ale někdy nějaký levnější, aniž by nabídl ještě méně snesitelné vlastnosti? To ukáže jen čas - slibů jsme poznali hromadu, realitu znáte.
Elektrický Ford F-150 Lightning je jedním z totálních prodejních propadáků, letos prodaných 23 tisíc aut je v jeho segmentu v USA výsměch. Skepsi šéfa Fordu po konci dotací na tyto vozy se tak nelze divit. Foto: Ford
Zdroje: Ford, Carscoops
