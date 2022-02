Šéf gigantu na výrobu čipů rozdrtil iluze automobilek o blížícím se konci krize, prý to není možné před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Z prohlášení některých výrobců aut by se mohlo zdát, že od druhé půlky letošního roku již nedostatek čipů nebude problémem. Jenže něco takového nemá oporu v realitě, říká šéf firmy Synaptics.

V posledních měsících loňského roku přišla řada automobilek s prognózami týkajícími se letoška. Některé značky tehdy vyjádřily naděje týkající současné krize spojené s nedostatkem komponentů potřebných pro výrobu aut, zejména pak čipů. Dle některých se situace měla zlepšit už začátkem roku, dle jiných ve druhém letošním pololetí. Něco takového je ale podle všeho nereálné - problém s nedostatkem čipů je velmi obšírný a jeho řešení nelze očekávat ani z roku na rok.

Proč tomu tak je, se v rozhovoru pro stanici Fox Business pokusil vysvětlit Michael Hurlston. Ten je šéfem společnosti Synaptics, která jako vůbec první představila touchpad. V rámci dotykové technologie pak patří na úplnou špičku, přičemž navrhuje komponenty nejen pro automobilky, ale logicky třeba i pro výrobce mobilních telefonů. Jak nicméně Hurlston dodává, její záběr je ještě širší, neboť v současné době se čipy ve stále větším množství pěchují do všeho - ledničky, pračky či mikrovlnné trouby nevyjímaje.

Právě to ovšem vedlo k výraznému navýšení poptávky, která je ve srovnání s rokem 2019 vyšší o zhruba pětinu. Vše navíc umocňuje skutečnost, že moderní produkty jsou stále komplexnější. Kde tedy dříve stačil jen jeden čip, tam jich nyní je třeba hned několik. Tento zájem se pochopitelně výrobci čipů snaží řešit, ovšem vybudování nové továrny zabere minimálně 18 měsíců a vyžádá si investici v řádech desítek miliard korun.

Dle Hurlstona tedy krize v letošním roce rozhodně neskončí, naopak s ní můžeme počítat i v příštím roce. Během této doby bude i nadále docházet ke zdražování, neboť více stojí komponenty na vstupu. Vyšší náklady pak společnost Synaptics přenáší na své zákazníky, tedy mimo jiné i na automobilky, které je zase budou přenášet na ty své. Čím dříve se vám tedy povede realizovat koupi nového vozu, tím lépe, neboť levněji již nejspíše nebude.

Dané zdražování je přitom s ohledem na kroky mnoha výrobců paradoxem. Některé automobilky totiž posílají do světa vozy oproštěné o část výbavy, která je v této době považována již pomalu za naprostý standard. Nejde přitom jen o rádia či dotykové displeje, takový Peugeot již některé své vozy zbavil airbagů. Učinil tak ovšem otevřeně, na rozdíl od Škody, která o podobném kroku informovala jen dealery.

Mladoboleslavská automobilka však není jediná, kdo na tom s transparentností není zrovna nejlépe. Podobně se minimálně v loňském posledním kvartálu zachovala i Tesla, která potřebovala co nejvíce navýšit výrobu, aby ohromila investory. Ani ona si ovšem nemohla čipy vycucat z prstu, proto v rámci řízení vypustila jednu ze dvou řídicích jednotek podílejících se na zajištění autonomního řízení s tím, že šlo stejně o zálohu, kterou vlastně ani nepotřebujete.

V současné době tomu tak skutečně je, neboť autonomní funkce úrovně SAE2 se objedou bez ní. Nicméně Elon Musk soustavně mluví o plné autonomii, kterou by vozy Tesly měly být schopné zvládnout již letos. Něco takového ale právě bez této řídicí jednotky řízení není možné, a tak ani případné dokončení vývoje potřebného softwaru autům takové fungování nezajistí. Místo toho by zákazníci museli nechat svá auta chybějící jednotkou dovybavit.

Na strategii Škody či Tesly nelze nahlížet zrovna optimisticky, firmy se jí ale logicky brání tomu, že nebudou moci prodávat nic. A to by také nebylo vnímáno pozitivně. Automobilová branže se tedy ocitla v patové situaci, ze které ještě minimálně rok nebude úniku. Vše ale bude mít dlouhodobější dopady. Již nyní je totiž jisté, že vozy vyrobené v letech 2021 a 2022 budou jako ojetiny méně hodnotné, neboť jim bude chybět část funkcí, a to nikoliv jen ve srovnání s těmi novějšími, ale dokonce i vůči těm starším. Řešení navíc nebude existovat, neboť třeba zpětné osazení chybějícího airbagu by bylo náročnou a drahou operací.

Dobré zprávy to tedy nejsou, přičemž už jen dodáme, že s problémy se potýkají i ruských automobilek, které zásobuje společnost Bosch. I ta má vybrané sklady a s dodávkami se tedy zpožďuje. Jelikož jde přitom o čipy určené pro ABS a ESP, takový AvtoVAZ nemá jinou volbu, než omezit výrobu. Firma tak již ruší sobotní směny a začíná omezovat i ty v rámci běžného pracovního týdne. Podobně jsou na tom i Kamaz či Gaz, ač u nich méně složité čipy situaci trochu vylepšují.

Nedostatek čipů opětovně zasáhl jak Škodu, která kvůli tomu již začala některé modely zbavovat některých bezpečnostních systémů... Foto: Škoda Auto



...tak Teslu, která pro změnu řízení sebrala jednu z řídicích jednotek autonomního řízení. Ani jedna automobilka o tom přitom zákazníky neinformovala. Foto: Tesla

Zdroj: Fox Business, Reuters, Avtostat

Petr Prokopec

