Šéf Hyundai říká, že jedna velká éra je u konce, přinese to další citelné zdražení aut

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Hyundai

Asi vám neuniklo, že nová auta už nejsou tak zdaleka levná jako kdysi. A ta korejská nejsou výjimkou. Šéf Hyundai ale nyní říká, že pořád není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Podle něj končí éra, ve které se v podstatě celý svět staral o to, abyste si nový vůz mohli koupit co nejlevněji.

Konec února se zdá být ideálním období pro rozpoutání válečného konfliktu. Alespoň příklady z poslední doby o tom svědčí - otevřená fáze konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou odstartovala 25. února 2022, letos o pouhé tři kalendářní dny později, tedy 28. února, vyústil v podobně otevřené válčení dlouholetý spor USA, Izraele a Íránu. A pokud někdo předpokládal, že vše skončí bleskově skončí, mýlil se.

Írán nepadnul dodnes a jen křehké příměří aktuálně drží obě strany od sebe. Země navíc i v současné situaci drží kontrolu nad klíčovým Hormuzským průlivem, kudy mimo jiné proudí pětina světové ropy. Zároveň má ovšem vliv i na námořní trasu skrze Rudé moře a Suezský průplav, která radikálně zkracuje cestu z Asie do Evropy. To podle šéfa korejské automobilky Hyundai José Munoze spolu s veškerým vývojem předchozích let znamená jediné - definitivní konec globalizace. Svět se tak vrací do éry, kdy jsou od sebe jednotlivé regiony víc separovány, což logicky povede ke snížení efektivity a dalšímu zdražení.

„Globalizace je úplně u konce,“ řekl Munoz agentuře Bloomberg. A dodal, že kvůli napětí na Středním východě začala automobilka při dovozu dílů a aut z Asie do Evropy využívat původní námořní cestu - její lodě tedy objíždí Afriku okolo Mysu Dobré naděje. K absolvování této trasy je však třeba o takřka polovinu času navíc, což celou cestu jen prodražuje. Pro Hyundai jde i proto pouze o dočasné řešení, do budoucna totiž počítá s umocněním lokálních aktivit na tom kterém odbytišti.

„Snažíme se co nejvíc sladit zásobování s poptávkou, děláme různá rozhodnutí a snažíme se využít našich produkčních kapacit tak moc, jak jen je to možné, abychom neutrpěli produkční ztráty. Je to ale náročné. Tak náročné to nikdy dříve nebylo,“ dodal Munoz s tím, že zatímco běžně jsou jednání o dodavatelských řetězcích vedena jednou za rok, nyní se manažeři značky schází na týdenní bázi.

Pro nás je to potenciálně dvousečná zpráva, tedy aspoň optikou Hyundai. Další plošné zdražování bude bolet, pro Čechy ale dobrou zprávou budiž fakt, že Hyundai má vedle Turecka továrnu také v Nošovicích. Tu tedy dost možná bude čekat rozšíření, a tedy nábor nových zaměstnanců, k podobnému kroku pak může sesterská Kia přistoupit na Slovensku v Žilině. Dlouhodobým cílem značky totiž je vyhnout se rizikům, které pramení právě z válečných konfliktů. Ani Hyundai se ale nepokouší tvářit, že by větším podíl místních dílů neznamenal pro jeho auta zdražení.


Šéf Hyundai říká, že jedna velká éra je u konce, přinese to další citelné zdražení aut - 1 - Hyundai i30 2024 druhy facelift 01Šéf Hyundai říká, že jedna velká éra je u konce, přinese to další citelné zdražení aut - 2 - Hyundai i30 2024 druhy facelift 04Šéf Hyundai říká, že jedna velká éra je u konce, přinese to další citelné zdražení aut - 3 - Hyundai i30 2024 druhy facelift 07Šéf Hyundai říká, že jedna velká éra je u konce, přinese to další citelné zdražení aut - 4 - Hyundai i30 2024 druhy facelift 08
V Nošovicích se vyrábí především Hyundai i30, které lze aktuálně pořídit od 424 990 Kč. Pokud skutečně skončí globalizace, jak ji záme, nelze do budoucna počítat s ničím jiným než s citelným zdražením. Foto: Hyundai

Zdroj: Bloomberg

