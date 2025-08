Šéf Jaguaru Land Roveru náhle skončil v momentě, kdy Jaguar nevyrábí vůbec nic. Že by to byl důvod? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar Land Rover

Ve firmě pracoval dlouhých 35 let, jako šéf v ní ale nevydržel ani 3 roky. Nyní společnost opouští uprostřed absurdní změny zaměření Jaguaru a jen čas ukáže, zda je důvodem jeho neochota tento proces zastavit, nebo je to přesně naopak.

Pokud bychom dnes měli popsat dvěma slovy popsat situaci Jaguaru, pak zvolíme frázi katastrofální úpadek. Britská značka se totiž rozhodla, že její strategie konkurovat Audi, BMW a Mercedesu s pomocí spalovacích aut není správnou, a proto zavelela k přechodu jen elektromobily cenově namířené proti Bentley či Porsche. Udělala to v roce 2021 a už tehdy to byla absurdita, jako ještě větší nesmysl se taková akce jeví nyní.

Elektrická auta se zejména v těchto sférách trhu ukazují být obtížně prodejným artiklem, Jaguar přesto nepolevil. Došlo tedy na zastavení výroby všech dosavadních modelů s cílem se po docela dlouhé časové odmlce vrátit s docela jinak koncipovanými vozy pro docela jiné zákazníky. Už to je značně kontroverzní postup, Britové se ale rozhodli, že do každé rány je třeba nasypat ještě trochu soli a následně vše zalít ostrou whisky.

Přišli proto se zcela novou vizuální identitou značky, která k tomu, co Jaguar symbolizoval, nepasuje už vůbec. A právě to vedlo k otázkám, zda náhodou neujíždí na psychotropních látkách. Nová korporátní identita totiž nepřipomíná automobilku ani v nejmenším, spíše máte pocit, že máte co do činění s butikem nabízejícím luxusní mýdla. A ta zjevně mají dle reklamní kampaně kupovat lidé s nevyjasněnou vlastní identitou.

Na tyto změny z pozice šéfa dohlížel od roku 2023 Adrian Mardell. Jak ovšem nyní informuje britský Autocar, u firmy náhle končí. Podle oficiálního prohlášení k tomu došlo „na jeho vlastní žádost“, ale to je takové obecné uklidňující zaklínadlo, které neříká nic o tom, co k odchodu šéfa vedlo. Plánovaný jistě nebyl, uprostřed takového procesu se neodchází, pokud k tomu nemáte sakra vážný důvod. A osobní či zdravotní důvody by firma aspoň obecně uvedla, pokud by byly příčinou.

Důvodem tak musí být chaotická přeměna Jaguaru, kterou Mardell buď tlačil proti přesvědčení majitelů resp. širšího vedení, nebo jí naopak odporoval navzdory jejímu prosazování ostatními. Jiná možnost je nepravděpodobná. Kterou z těchto dvou si vybrat, nevíme - sám Mardell k věci poznamenal jen tolik, že „nevidí nic, co by jej ohledně úspěchu nového Jaguaru v tomto novém světě mělo zneklidňovat“. To může říci v obou případech, vodítkem může být snad jen to, že Mardell není strůjcem oné rošády, tu odstartoval jeho předchůdce Thierry Bolloré, který firmu v roce 2023 automobilku též náhle opustil. Znovu nevíme, z jakých důvodů.

Jisté je jen tolik, že proti změně identity firmy mnozí ostatní zaměstnanci Jaguaru už rok předtím velmi silně protestovali, bohužel však bez úspěchu. Kdo tu ale nakonec tahá za nitky, nevíme. Mardell na každý pád u britské automobilky končí po dlouhých 35 letech, takže opravdu nemohlo jít o snadné rozhodování. Jen čas ukáže, na které straně stál a co se nyní bude dít se samotným Jaguarem.

Jaguar už počítá jen s elektrickou budoucností. Mardell k tomu uvedl, že při řízení prototypu chystaného GT zažil „největší zábavu vůbec“, znovu ale nevíme, jestli jde o povinnou diplomatickou frázi nebo jeho reálný postoj. Foto: Jaguar

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

