Šéf Kie varuje politiky před nařizováním elektromobilů, stanovené cíle otevřeně označuje za nesplnitelné včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

V dnešní době je to mimořádně odvážný postoj. Je to tedy na jednu stranu něco, čeho si každý rozumný zástupce automobilového průmyslu je dobře vědom, na tu druhou se o tom ale skoro každý zdráhá hovořit. Steve Center mezi takové nepatří.

Již mnohokrát jsme zmínili, že proti elektromobilům jako takovým nic nemáme. A chápeme, proč si je někteří lidé pořídí. Pokud nemáte hluboko do kapsy, auto můžete dobíjet doma a na delší cesty máte jiné, vůz s bateriovým pohonem pro vás může fungovat. Kolik ale takových lidí na světě žije? Pár procent? I kdybychom však setrvali u deseti, znamená to, že pro 90 procent z osmi miliard lidí jsou elektromobily nevhodné.

Právě z těchto důvodů na snahy politiků nacpat bateriový pohon naprosto všem hledíme skrz prsty. Zvláště při pohledu na aktuální dění. Zákonodárci totiž zjišťují, že jimi nařízená revoluce je až příliš drahá a třeba budování infrastruktury již chtějí nechat na soukromém sektoru. Tím ale jen připomínají chování české vlády po příchodu koronaviru. Na jaře 2020 totiž bylo nařízeno, že bez roušky pomalu nemůžete ani na vlastní záchod. Politici však již nezajistili, aby ochranných pomůcek bylo dost. Lidé je pak šili nejen pro sebe, ale i pro zdravotníky.

Pokud žijete v paneláku, řadovce či zkrátka kdekoli, kde nemáte k dispozici ani vlastní parkovací stání, natož pak garáž, je logické, že jste odkázáni na veřejné dobíjecí body. Těch sice přibývá, ať již ve firmách, na parkovištích supermarketů či rovnou na ulici, ovšem míra rozšiřování infrastruktury ani v nejmenším nekoresponduje s tím, jak by měl růst počet elektrických aut na silnicích. To samo o sobě způsobí neřešitelné problémy, které budou jen jedněmi z mnoha.

Nejsme sami, kdo tak smýšlí, podobně uvažující se najdou i mezi manažery automobilek. Tento měsíc se totiž s guvernérem Kalifornie Gavinem Newsomem sešli zástupci Kie, a to jak šéf její americké pobočky Sean Yoon, tak její provozní ředitel Steve Center. Právě ten uvedl, že stát o dva roky dříve dosáhl svého cíle, kterým je registrace 1,5 milionu elektrických aut. Aby se nicméně skutečně v roce 2035 mohlo dojít k zastavení prodeje spalovacích aut a protežování těch elektrifikovaných, musela by síť dobíjecích stanic i samotná elektrická síť vypadat úplně jinak.

V současné době se v nejlidnatějším americkém státě nachází 87 707 dobíjecích stanic. Aby nicméně v roce 2030 mohlo být obslouženo 7,5 milionu elektrických aut, bude třeba nejméně 1,2 milionu stanic. To však znamená, že od letoška až do konce dekády by muselo být každoročně otevřeno 170 tisíc nových lokalit, tedy nějakých 470 denně. O nesplnitelný úkol jít nemusí, to by ale vývoj musel jít tímto směrem. A to nejde. Proto Center varuje před nařizováním elektromobilů a zákazy jiných aut - jakýkoli stát to může dostat do slepé uličky a přinést více škody než užitku.

Pro srovnání dodejme, že třeba v Číně usilují o poměr 1 stojan na 2 elektromobily a nemají problém postavit desítky tisíc dobíjecích stanic za měsíc. Přesto se ani tam nepokouší spalovací auta zakazovat. Je smutné, když se právě to v údajně demokratičtějších místech, jako jsou Kalifornie nebo Evropská unie, bez větších okolků a bez vazby na technickou či ekonomickou realitu děje.

Hned čtvrtina z 28 506 elektrických aut, které Kia loni prodala ve Státech, našlo svůj domov v Kalifornii. Povětšinou se jednalo o model EV6, který lze dobíjet při výkonu až 175 kW. Tedy pokud máte kde. Foto: Kia

Zdroj: Auto News

