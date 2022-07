Šéf koncernu VW náhle skončil, i když mu nedávno prodloužili smlouvu, fidlátka si balí o tři roky dřív před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Christophe Gateau, dpa

Se svého času největší automobilkou světa to jde v posledních letech z kopce a Herbert Diess dělal vše pro to, aby tento trend dále pokračoval. Jeho pozici jsme opakovaně označili za neudržitelnou, teď už je skutečně minulostí.

Koncern VW se od dob odchodu Ferdinanda Piëcha marně hledá. Geniální rakouský technik a manažer dokázal německému molochu dát tvář a způsob fungování, ze kterého do značné míry těží dodnes. Snahy jiných navázat na jeho práci se ukázaly být neúspěšnými a do řady těchto lidí se po Pischetsriederovi, Winterkornovi a Müllerovi nejnověji zařadil i Herbert Diess.

Diess přišel do VW Group jako velká naděje, neboť se dlouhodobě profiloval jako racionálně uvažující manažer. Získal ostruhy hlavně u Bosche a BMW, my jej stále živě pamatujeme z jeho bavorské éry. Tehdy se dokázal bít za rozumná řešení a oponovat zejména zeleným mániím posledních dekád, což je podle nás jediný způsob, jak zajistit té či oné firmě dlouhodobě zdravé fungování. Bohužel v dnešním světě nemůžete ignorovat politicky diktované nesmysly, nemusíte na nich ale „ujíždět” a nebo je dokonce podporovat. Politika mezi vámi a zákazníky stát může a nemusí, dlouhodobě to bude vždy jen uspokojování potřeb klientů, které váš byznys učiní udržitelným.

Takto chvíli Diess fungoval i v rámci struktur VW, kritizoval elektromobily, kritizoval z prstu vycucané cíle EU, pak na to ale zapomněl a náhle otočil. V posledních letech skutečně dělal pravý opak, když se stal bojovníkem za politicky nařízenou elektromobilitu a Brusel dokonce začal tlačit dál než sám EU směřovala. Z jím řízené firmy chtěl udělat výrobce jen elektromobilů ještě dříve, než budou jiná řešení zakázaná, naprosto ignorujíc nezájem o takové vozy v řadě částí Evropy. V tu chvíli bylo jasné, že si už jen podřezává větev, na které sedí.

V žádném byznysu není rozumně možné vsadit vše na jednu kartu - stačí se podívat na téměř nulové prodeje elektromobilů VW soukromým zákazníkům na českém trhu, abyste viděli, že vaše nabídka musí být pestřejší, musíte být konkurenceschopní i v jiných oblastech. Už tohle a vše, co s tím souvisí (mj. plánované masové propouštění, které se nelíbilo odborům) způsobilo řadu třenic, o zbytek se postarala snaha Diesse udělat z německé automobilky více softwarovou společnost. Selhal v podstatě ve všem z toho - stojí za ním průměrné elektromobily jako VW ID.3 a ID.4, věčně problematický palubní software, který dobře známe i ze Škody Octavia IV, a nakonec i odklad řady nových modelů právě kvůli tomu.

Diess měl namále už vícekrát, právě poslední zmíněný problém ale měl být tou závěrečnou kapkou, která mu zlomila vaz. Automobilka tak před pár hodinami oznámila, že Diess končí, i když jeho kontrakt měl vypršet až v roce 2025. Jeho místo k 1. září převezme Oliver Blume, dosud šéf poněkud komplexněji uvažujícího Porsche, který je ale podle nás též příliš „zelený” na to, aby firmu dokázal dlouhodobě úspěšně řídit.

Ale třeba se mýlíme, uvidíme, s čím skutečně přijde a kam koncern VW nasměruje. Pro dnešek už jen dodejme, že dozorčí rada VW Group Diessovi poděkovala za jeho práci a uvedla, že odchází po „vzájemné dohodě”, je ale jasné, že to je jen diplomacie, uklidňující signál pro investory. Diess musel opakovaně bojovat o udržení se ve funkci a když před pár měsíci podepsal prodloužení smlouvy do roku 2025, jistě tak nečinil s cílem se v létě „vzájemně dohodnout” na vlastním odchodu.

Herbert Diess skončil v čele VW Group. Chybět nám nebude, stal se dalším z lidí, kteří rezignovali na snahy dělat auta tak, jak zákazníci chtějí. A místo toho se spíše snažil zalíbit zejména bruselským politikům. V jeho případě to bylo o to nápadnější, že o pár let dříve dělal pravý opak. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Bloomberg

Petr Miler

