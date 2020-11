Šéf koncernu VW otevřeně řekl, jak mohou Škoda a Porsche být i v této době v zisku před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Česká značka letos jako jedna z mála v rámci celého koncernu VW vykazuje zdravé zisky. Má snad nějakou tajnou formuli na úspěch? Podle šéfa VW ani ne.

Už nějaký čas platí, že Škoda spolu s Porsche vykazuje nejvyšší ziskové marže mezi značkami koncernu Volkswagen a letošní dění to jen připomíná. VW Group minulý týden zveřejnil své výsledky za třetí letošní kvartál, během nějž sice jako skupina vykázal pozitivní výsledky a během září dokonce mohl slavit meziroční růst prodejů (jinak za letošní rok prodal 6,5 milionu aut místo 8,0 loni), není to ale tak, že by se všem jeho částem vedlo stejně.

Realita je taková, že většina je letos ve výrazných provozních ztrátách. VW jako značka letos vykazuje ztrátu 1,0 miliardy Eur, Seat je v minusu 290 milionů Eur, Bentley prodělalo 52 milionů Eur, užitková auta VW hlásí záporných 362 milionů Eur a Man se dopracoval k provozní ztrátě 461 milionů Eur. Světlé body? Audi se dokázalo vyšplhat těsně nad hladinu s výsledkem 0,2 miliardy Eur provozního zisku, skoro bychom se ale vsadili, že kdyby se od jeho výsledků odečetl výkon krizí skoro nedotčeného Lamborghini, bylo by v minusu také. Ale i kdyby ne, je 0,2 miliardy v plusu vzhledem k jeho velikosti a maržím skoro nic.

Vedle toho ale svítí dva pozitivní výsledky a není těžké vytušit, jaké to jsou. Porsche je letos v zisku 1,9 miliardy Eur a Škoda hlásí provozní profit 469 milionů Eur. V obou případech jsou to horší cifry než loni, ale to bylo nevyhnutelné. Přesto jde dohromady skoro o 2,5 miliardu euro zisku v bezprecedentně těžkých dobách, jak je to možné?

Důvody vysvětlil šéf koncernu Herbert Diess, který si v těchto věcech obvykle servítky nebere. Jednak připomněl, že nebýt Volkswagenu, mladoboleslavská automobilka by se nikdy nedostala tam, kde dnes je. Ač se ročním odbytem může srovnávat třeba s Mazdou, stále jde o relativně malou značku na to, aby mohla nést na svých bedrech kompletní náklady spojené s vývojem nových aut. Do ziskových vod ji tak dostává hlavně to, že vývoj mnoha klíčových komponentů v České republice zkrátka neprobíhá a Škoda jej neplatí. VW ani Audi nemají to štěstí, v obou případech jde o líhně koncernové techniky.

Servítky si Diess nebral ani v případě Porsche, které je relativně i absolutně mimořádně ziskovou značkou a letos je to vidět opravdu jasně. Šéf VW Group ale připomněl, že „často bývá podceňováno, jak moc je Porsche začleněno do koncernu. Z 80 procent spoléhá na platformy Audi.“ Tak vysoké ziskové marže jsou u něj možné jen proto, že je součástí koncernu. A totéž platí i o Škodě, říká Diess.

Přesto je koncern VW pochopitelně rád, že tyto značky má a nehodlá se ani jedné z nich zbavit nejasnosti panují v budoucnosti jiných. Přece jen zisk přinášený do firemní pokladny ze strany Porsche a Škody není malý, není samozřejmý ani automaticky opakovatelný ze strany jiných součástí VW Group. Nakonec, Seat je technicky vzato ve stejné pozici jako Škoda, přesto měl léta potíže dostat se do černých čísel a letos je zpátky v těch červených.

Škoda je i letos v zisku a vede si relativně i absolutně lépe než Audi. Podle šéfa koncern je to ale jen tím, že získává techniku od VW, do jejíhož vývoje nemusí investovat. Foto: Škoda Auto



Totéž platí pro Porsche, které pro změnu využívá hlavně technologií zaplacených Audi. Foto: Porsche

Zdroj: Volkswagen AG

