Šéf Lady prozradil cenu nové Nivy v základu i v plné polní, dorazí ve dvou provedeních před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Na po dekádách první skutečně novou Nivu si ještě nějaký ten čas počkáme, přesto šéf automobilky už v tuto chvíli hovoří o cenách. Zmínil celé cenové rozpětí i další detaily.

První generace Lady Niva přišla na svět již v roce 1977. O jejím nástupci se pak sice mluvilo hojně hlavně na konci devadesátých let, nakonec však dorazilo SUV s logem Chevroletu. I to se nyní prodává jako Lada, ovšem i tak má ruský AvtoVAZ ve své stáji opravdu zastaralé stroje. Není tedy překvapivé, že se konečně chystá nová generace. Jak přitom aktuálně potvrdil šéf ruské značky Nicolas Maure, premiéru můžeme čekat na sklonku roku 2024, tedy neskutečných sedmačtyřicet let od příchodu originálu.

Bude nicméně novinka stejně úspěšná? To je otázka, na kterou bude muset odpovědět teprve čas, jednoduché to ale mít nebude. Maure totiž nezveřejnil pouze datum debutu, ale promluvil také o cenách, které na ruské poměry nejsou úplně nízké. Přitom právě hlavně díky ruské klientele prvogenerační Niva natolik bodovala a vlastně i nadále boduje - ve své domovině je k mání již od 649 900 rublů (cca 193 tisíc korun), což na auto tohoto ražení opravdu není mnoho.

Pravda, v případě základní varianty Classic nelze počítat s klimatizací a dokonce ani s rádiem. Drahé ale není ani vrcholné provedení, které disponuje obojím a ještě mění ocelové ráfky za lité. Stojí totiž 734 900 RUB (asi 218 tisíc Kč). Pro značnou část Ruska tak jde nadále o dostupný vůz, na který musí šetřit jen něco přes rok. Přičemž kromě výše zmíněného mohou počítat také s působivými terénními schopnostmi, benzinovou jedna-sedmou a pětistupňovým manuálem.

Nová Niva se ovšem bude podle Maureho pohybovat v pásmu 1 032 000 až 1 377 000 rublů (306 až 408 tisíc Kč). Rázem se tak posouvá do zcela jiných sfér, což by pro AvtoVAZ mohlo být velké sousto. Především pak na mimoruských trzích, kam se novinka má podívat. Značným konkurentem ji zde totiž bude Dacia Duster třetí generace, která vznikne na stejné platformě CMF. Lada pak sice má být pravověrnějším off-roadem, na to ale zase tolik lidí neslyší.

Rusové si ale nejspíše uvědomují, že nová Niva to bude mít minimálně nesnadné. A proto to stará má vydržet v prodeji až do roku 2026. Přičemž bychom se vůbec nedivili, kdyby životní cyklus byl nakonec ještě prodloužen. V té době by přitom AvtoVAZ měl pojištěný opravdu celý trh, neboť na rok 2025 či 2026 chystá ještě prodloužené provedení, které dorazí pod názvem Grand Niva. Ani to se však neobejde bez soupeře ze stejné stáje, sourozencem mu bude produkční Dacia Bigster.

Nová Lada Niva dorazí v roce 2024, levná jako dosavadní provedení však nebude ani zdaleka. I se sumami pohybujícími se mezi 306 a 408 tisíc Kč to ale může být zajímavá nabídka. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Challenges

Petr Prokopec