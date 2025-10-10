Šéf Lamborghini oficiálně přiznal, že elektromobily jsou „mizerná nabídka”, jeho další slova dávají naději
Petr MilerPlány na první elektrické Lambo jsou evidentně u ledu a není to jen z obav o nezájem. Stephan Winkelmann evidentně chápe i širší kontext podobných kroků, které dnes zabíjí image i značek citelně méně spojených s emocemi, než jakou je italská klasika.
Automobilový průmysl v posledních měsících prochází velkým vystřízlivěním z elektrických snů, které si až příliš dlouho odpíral. Těžko říci, co bylo tím klíčovým spouštěcím momentem, většina automobilek ale už zjevně chápe, že jejich představy o brzké elektrifikaci veškerých nabízených aut se dalece rozcházejí s technickou, ekonomickou a možná klíčově obchodní realitou - zákazníky nedonutíte ve velkém nakupovat to, co si nepřejí, ať už je k odporu vede cokoli.
Managementy automobilek lze nyní rozdělit do tří až čtyř skupin podle toho, jak na nastalou situaci reagují. Jednak jsou tu „električtí Hujeři”, kteří si nikdy nepřiznají vlastní omyl a budou dál hrdě hynout s nabíjecím kabelem v ruce, dokud nebudou odvoláni. Pak jsou realisticky uvažující šéfové, kteří jistě též neradi přiznávají porážku, nakonec ale raději popřou sami sebe a zatáhnou za záchrannou brzdu, aby ochránili zájmy své i firem, které řídí. A pak jsou tu ti, kteří vždy pochybovali, ale raději se moc neprojevovali, popř. nastavenému směru vždy otevřeně odporovali a nyní využívají okolností k tomu, aby rychle dali věci alespoň nějak do linie s realitou.
Někdy je těžké mezi těmi posledními dvěma rozlišovat, proto tři až čtyři skupiny, Stephan Winkelmann ale jistě patří do té třetí. Na otevřeném odporu si nikdy moc nezakládal, na to se má moc rád, z jeho slov - ať už řídil cokoli - ale bylo vždy znát, že čistě elektrické budoucnosti zejména výkonných aut prostě nevěří. Nyní po štacích v Audi a Bugatti znovu vede Lamborghini, se kterým si jej spojujeme víc než s jakoukoli jinou automobilkou, a právě v něm se zjevně stane katem elektrických iluzí.
Také Lambo - jakkoli absurdně to zní už takto řečené - se totiž mělo stát výrobcem jen elektrických aut. Nemohlo to fungovat emotivně, nemohlo to fungovat technicky (příliš velké požadavky na výkon/vstupní energii), přesto se i Italové pod německým vedením tvářili, že to zvládnou a pro rok 2028 chystali elektrický Lanzador. Nic takového ale nebude a zdá se, že je jasné, že takový model nedorazí ani po roce 2030.
„Strejda Wink” sice v rozhovoru pro Auto Express říká, že o možném příchodu nějakého elektromobilu Lamba po roce 2030 bude rozhodnuto v následujících dnech a týdnech, současně ale něčemu takovému v podstatě zavírá dveře: „Pokud jde o námi nabízený typ aut, zákazníci dnes elektrické vozy nevidí jako alternativu. Mohli bychom je vyrobit, ale myslím si, že pro následující roky jsou mizernou nabídkou,” řekl celkem bez okolků Winkelmann.
Jeho další slova pak dávají naději, že jako jeden z mála chápe širší kontext zničujících následků nesmyslného vnucování těchto aut dopředu. A ne až poté, co se skutečně stane zničujícím, jak to dnes vidíme u Porsche, Mercedesu nebo snad nejviditelněji u Audi, ke kterým se část současné či potenciální klientely obrací zády už proto, že nemůže vystát své vlastní přehlížení a arogantní chování automobilek.
Německý šéf italské klasiky totiž neargumentuje jen stagnující poptávkou po elektromobilech, která je snad zřejmá už i těm vzadu, ale právě také vnímáním značky širokou veřejností. „Jsme ti, kteří lidi nutí snít. Nejde tu jen o 10 tisíc lidí, kteří si naše auta kupují každý rok. Na sociálních sítích máme víc než 70 milionů sledujících a většina z nich si nikdy nebude moci naše auto dovolit. Komunita fanoušků je skoro stejně důležitá jako naši zákazníci,” uvádí a trhá na cucky jeden z mýtů, že je nakonec vlastně jedno, co si o tom anebo onom autě myslí lidé, kteří je stejně nekupují. Není, protože ti, kteří je kupují, nakonec ovlivňuje v jejich rozhodnutí i právě vnímaní okolí. A elektromobily se zvlášť na některých místech stávají spíš předmětem ostrakizace než obdivu.
Dle Winkelmanna se Lamborghini vydalo na dost tenký led už hybridizací, která i podle něj přidala autům spoustu hmotnosti a složitosti navíc, zatím je ale lidé kvůli tomu neodmítají. „Jsme tedy šťastní, že to funguje. S elektrickými vozy jsme říkali, že budeme mít dostatek času se rozhodnout a zhodnotit, zda se něco změní,” dodal s tím, že firma v tuto chvíli plánuje pokračovat ve výrobě dvanáctiválců i po roce 2030 a ani nový Urus nebude elektrický. „Zkoumali jsme to velmi analyticky a uvědomili jsme si, že Urus v žádném případě nebudeme moci vyrábět jako elektromobil. Proto jsme udělali plug-in hybrid. Další generace bude také plug-in hybrid a přijde v roce 2029,” uzavřel. Ani tady se k revoluci zjevně neschyluje...
Italové už předloni vytáhli koncept Lanzador s tím, že je předobrazem prvního Lamborghini s elektrickým pohonem, které se ukáže v roce 2028. Nestane se to tehdy ani později, firmy prý po zralé úvaze říká, že elektromobily jsou v jejím případě „mizerná nabídka”. Co nového se stalo, netušíme, ale nerealistické vyjádření to není... Foto: Lamborghini
Zdroj: Auto Express
