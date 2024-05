Šéf Lamborghini pořád nevěří, že se elektromobily prosadí, i pro takovou značku by byly ztrátové před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Pokud někdo u koncernu VW ví, jak na autech až pohádkově vydělávat, pak je to on. Potřebuje k tomu jediné - touhu zákazníků po tom či onom. S elektromobily podle něj spojená není.

Stephan Winkelmann je manažer, kterého by nejvyšší vedení koncernu Volkswagen mělo nosit na rukou. Málokdo totiž firmě vydělal tolik peněz jako on. Dnes devětapadesátiletý Němec v letech 2005 až 2016 dokázal jakožto šéf Lamborghini zvýšit prodeje této značky o 300 procent a stál u zrodu celé řady limitovaných edic, za které si automobilka mohla účtovat násobně víc než za základní Murciélago, Aventador či Huracan. Něco podobného pak Winkelmann začal od roku 2018 předvádět také u Bugatti.

Ředitelské křeslo v Molsheimu nakonec musel přenechat Matemu Rimacovi, od kterého si koncern VW sliboval, že tuto značku přivede do elektrického věku. O to překvapenější asi vedení muselo být, když zjistilo, že se nejedná o elektrického fanatika, nýbrž nadšence se srdcem na správném místě, jak nedávno prokázal. I pro samotné Bugatti si tak Rimac nakonec vydupal nový šestnáctiválec, načež je možná otázkou, zda by pro VW nakonec nebylo lépe, kdyby v čele této automobilky zůstal Winkelmann.

Odpovědi na to se pochopitelně nedočkáme, jisté ovšem je, že ani německý manažer bateriovému pohonu nevěří. A to jednoduše proto, že chápe, co je zapotřebí, aby Lamborghini prosperovalo. Automobilka tedy musí prodávat dostatek svých aut, a to se ziskem. Něco takového se ovšem s elektromobilitou neslučuje, neboť Lambo se pohybuje v segmentu, kde jen výkon a rychlost neprodávají.

Koupě takového auta je emotivní záležitostí a právě o dostatek emocí se elektromobily nedokážou postarat, jak znovu nejlépe vysvětlil Mate Rimac. Ani Winkelmann tak na elektrickou pilu netlačí. „Aktuálně to (elektrický pohon - pozn. red) není něco, co by prodávalo. Na to je ještě příliš brzy, musíme tedy počkat a uvidíme, co se stane,“ řekl doslova pro Bloomberg. A není těžké mu rozumět - situace se samozřejmě může změnit, dnes by ale sázka na elektrickou kartu přivedla Lamborghini leda ke krachu.

Jak Winkelmann dále uvádí, ani taková značka, jako je Lamborghini, by elektrická auta nedokázala prodávat se ziskem - omezený zájem a vysoké výrobní a vývojové náklady by při cenách, za jaké by šlo tyto vozy prodávat, udělaly z obchodování s nimi ztrátovou záležitost. A když je v takové pozici Lambo, proč by na tom VW, Škoda nebo třeba Ford měly být lépe? To je otázka, kterou jistě můžeme nechat bez otevřené odpovědi...

Italové se loni pochlubili konceptem Lanzador, který elektrický pohon používá. S ohledem na aktuální slova šéfa Lamborghini je ale otázkou, zda se v roce 2028 dočkáme jeho sériové verze, jak sama automobilka svého času plánovala. Čistokrevné elektrické sporťáky jsou na každý pád mimo hru. Foto: Lamborghini

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.