Šéf Mazdy oznámil, že obnovuje tým, který bude vyvíjet kdysi převratný Wankelův motor, může se skutečně vrátit před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Pokud patříte mezi příznivce rotačního motoru, na dobré zprávy jste si museli počkat opravdu dlouho. Je ale otázkou, jak moc dobrou právě tahle reálně je, nová mise Japonců míří o jiných vod, než tomu bylo dříve.

K rotačním motorům mám tak blízko, jak jen to jde, za svůj život jsem jich rozložil, vyčistil a zase složil už bezpočet. Vím rovněž, že Wankel má po celém světě řadu fanoušků. Jenže zejména od roku 2020, kdy svět zachvátila koronavirová pandemie, jejich množství jen klesá. A dokonce i ti nejzapálenější poslední dobou nabízejí svá auta na prodej (jde hlavně o Mazdy RX-8), neboť je již omrzelo soustavně řešit dva zásadní problémy. Jeden je spojen se samotným pohonným ústrojím, které zkrátka a dobře i přes ukázkově dokonalý přístup vlastníků potřebuje větší péči, než je tomu třeba u řadového šestiválce od BMW.

Právě únava majitelů soustavně něco řešit začíná přebíjet veškeré benefity rotačního ústrojí, z nichž tím stěžejním je kromě nízké hmotnosti a vysokého výkonu specifický zvuk. Právě proto ovšem nepovažuji za zrovna dobrý nápad snahu Mazdy vrátit rotační motor zasazený do sportovního vozu za příliš dobrý. Wankel totiž v případě konceptu Iconic SP stejně jako u produkčního SUV MX-30 R-EV neslouží k roztáčení kol. Místo toho zastává roli generátoru, jenž vyrábí energii pro elektrické ústrojí.

Nic proti Mazdě, ale něco takového u dosavadních fandů nemůže projít. A je otázkou, kolik nových lidí Japonci osloví. Prezident automobilky Katsuhiro Moro sice uvedl, že odezva na zmíněný koncept byla překvapivá a velmi pozitivní, nicméně to ještě nezaručuje budoucí prodeje. Moro každopádně oznámil, že od letošního 1. února dá znovu dohromady tým techniků, kteří se budou věnovat dalšímu vývoji Wankelu.

Tito technici nebudou začínat na čistém listu papíru, ale navážou tam, kde předchozí tým v roce 2018 skončil. Ovšem ani tak se nedá předpokládat, že by produkční Iconic SP dorazil třeba ve dvou- nebo tříletém horizontu. Ostatně Moro uvedl, že daná mise „nebude jednoduchá“. Přesto ale prý „doufá, že se nám povede udělat krok kupředu do nové éry“. Ta je spojena s karbonově neutrální érou, přičemž právě emise byly důvodem, proč Wankel v roce 2012 skončil.

Mimo to je třeba dodat, že dvoumístný vůz by mířil do segmentu, který již netáhne tak jako dřív a kde poptávka může dál klesat. O zbývající zákazníky by se poté pral se sesterskou Mazdou MX-5. Oproti té je sice s délkou 4 180 milimetrů delší, nicméně šéfdesignér značky Masashi Nakayama již dříve uvedl, že rozměry lze snadno zmenšit na úroveň ikonického roadsteru. Je tak klidně i dost možné, že Mazda nakonec produkční Iconic SP uvede jako jeho duchovního nástupce.

Ani to by ale ve finále nebyl krok správným směrem, neboť zákazníky k MX-5 vede hlavně její dostupnost. Novinka by nicméně díky komplexnímu ústrojí, které má produkovat 365 koní a nabídnout tak dynamiku na úrovni Porsche 911, okolo milionu korun rozhodně nestartovala. Suma sumárum tedy s produkční verzí konceptu osazeného Wankelem moc nepočítám. A pokud dorazí, Mazda jistě nejen mě neskutečně překvapí. Ale také za to opravdu draze zaplatí.

Japonci chtějí koncept Iconic SP převést do reality. Dvoumístné kupé by použilo Wankel jen jako generátor, roztáčení kol by dostaly na povel elektrické jednotky. Ty pak mají nabídnout dynamiku na úrovni Porsche 911, což je sice hezké, ovšem pro fanoušky rotačního motoru je nadmíru podstatný i zvuk. A s tím nebudou moci počítat. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.