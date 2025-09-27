Šéf Mercedesu-AMG skončil po dlouhé sérii fiasek a hloupých vyjádření. Automobilka tají, kdo ho nahradí
Petr MilerNaposledy zaperlil s tím, že firma dostane do prodeje „nejlepší elektrický osmiválec na trhu”. Takto uvažující člověk by měl v automobilové firmě čistit toalety a vlastně k tomu teď nebude mít daleko. Otázka zní jinak: Kdo ho nahradí?
Šéf Mercedesu-AMG skončil po dlouhé sérii fiasek a hloupých vyjádření. Automobilka tají, kdo ho nahradí
včera
Naposledy zaperlil s tím, že firma dostane do prodeje „nejlepší elektrický osmiválec na trhu”. Takto uvažující člověk by měl v automobilové firmě čistit toalety a vlastně k tomu teď nebude mít daleko. Otázka zní jinak: Kdo ho nahradí?
Mercedes toho v posledních letech zpackal hodně, snad nejviditelněji ale - podobně jako mnozí jiní - podcenil význam tzv. haló modelů. Tedy aut, která zase tak moc lidí nekupuje a nemusí být sama o sobě zdrojem bůhvíjakých zisků, mají ale velkou moc nad image aut, která se prodávají po statisících a firemní kasu plní. A ve výsledku mají moc i nad image značky, která je produkuje.
Není to přitom zase tak velká věda. Vnímání reality ze strany většiny lidí je z různých důvodů omezené, potrpí si na „hajlajty” a podle nich si dělá obrázek o často nesouvisející širší realitě. Články o nové verzi Golfu TDI a jeho skoro nekonečné schopnosti sloužit běžným denním potřebám si nikdy velkou pozornost nezískaly. Ale takový Golf R32 a jeho čas z toho nebo onoho slavného okruhu, jeho zvukový projev, jeho schopnost postavit se podobným BMW a spol... To dělalo autu jméno, i když si ve výsledku R32 koupí málokdo.
Je to dobře známá věc, které svého času až do extrému využíval Ferdinand Piëch. Proč vznikl takový Golf, když i GTI je pro 99 % lidí příliš? Proč vznikl Passat W8, proč vznikl Phaeton jako takový, proč přišly Toauregy R50, Q7 V12 TDI, proč firmy vytáhla i takovou neprodejnou věc jako XL1, vrátila život Bugatti? Jsme si skoro jistí, že projekt jednoho každého takového auta byl pro VW ztrátový sám o sobě, jejich schopnost ukázat, co firma dovede, ale byl zdrojem pozornosti a image, kterou jinak vybudovat neuměla. A prosperovala jako snad nikdy dříve, do značné míry z toho žije ještě o dekády později.
Nemusí se nám to líbit, ale model, kdy existuje excelentní „zbytečné auto” vedle průměrného auta pro všechny funguje prodejně prostě lépe než ten, kdy jsou ony „zbytečné” verze špatné nebo neexistující a vedle nich existuje skvělý průměrný model. Takový se sám neumí prosadit, nezajímá, neohromí, nedává kupcům pocit, že mají něco extra, i když mohou mít ve výsledku lepší auto, než by měli za jiných okolností.
Můžete s tím bojovat, nebo to můžete přijmout jako fakt. Mercedes se s tím rozhodl bojovat a totálně selhal.
Jeho divize AMG, dříve stroj na docela specifické „zážitkové” modely, už roky nevyprodukovala prakticky nic, co by opravdu ohromilo. Sám nejsem fandou Mercedesů, jsou mi charakterově cizí, ale AMG a jeho recept na zábavné auto jsem respektoval jako potutelně dobrý. Prostě narvali co největší motor do jinak úplně jinak zaměřeného vozu. Pro nadšeného řidiče šlo v podstatě o nefunkční zboží, ani docela respektované typy jako SL 63 AMG nebyly schopny motor rozumně obsluhovat, to až první AMG GT dosáhlo jakési harmonie. Ono vítězství motorů V8 a V12 nad vším okolo ale bylo tím, co činilo tato auta specificky zajímavými a nakonec i jinak smýšlejícími lidmi respektovanými.
Většinu toho AMG v posledních letech totálně zabilo. A symbolem všeho se stal naprosto absurdní a téměř neprodejný čtyřválcový C63, dnes už i automobilkou uznané prodejní fiasko, které dohnalo také hrstku jeho kupců.
Nevíme, kdo všechno se na této zkáze podílel, od března 2023 ale v čele divize stál Michael Schiebe. A rozhodně neudělal nic proto, aby situaci zlepšil. Naopak absurdními argumenty obhajoval neobhajitelné, v poslední době dokonce mocně kopal za vrcholně nesmyslný koncept AMG GT.XX a byl schopen vypustit z úst takové hlouposti, jako že jde o „nejlepší elektrický osmiválec na trhu”. Auto je tedy elektrické, má falešný zvuk a falešné řazení a tohle je prý výsledek? Už asi víme, kde se vzala slova o tom, že někomu „šibe”, však tento vůz legendární německou značkou špatně]]. Však si přečtěte, co loni řekl na adresu osmiválců. Tento člověk nepochopil nic.
Za celou dobu, kdy stál v čele Mercedesu-AMG, nepřišla divize s jediným opravdu podmanivým autem, jediným opravdu poutavým nápadem plnícím zkraje popsaný úkol. Dokonce i ono respektované AMG GT firma s novou generací zabila. Automobilka tuto agendu hrubě podcenila a jsme přesvědčeni, že i selhání celého AMG stojí za jejím mocným nejen prodejním a ekonomickým úpadkem posledních roků. Některé Mercedesy už prostě nelákají, neboť nemají žádného reprezentanta své výjimečnosti. C63 je vtip a celý model pomohl poslat z pozice prodejní jedničky celé značky na současné 8. (osmé, takhle špatné to je) místo v srpnových evropských prodejích Mercedesu. Zkuste říct něco jiného než „generál Failure”...
Michael „Šibe” se tak pro nadšené příznivce AMG stal veřejným nepřítelem číslo jedna a před pár dny skončil - uklizen byl do pozice člověka odpovídajícího za výrobu a dodavatele. To opravdu není povýšení, ve firmě je to skoro neviditelná role. V takovém případě je obvykle ihned zveřejněno jméno nástupce, tady k tomu ale nedošlo.
Dozorčí rada Mercedesu zjevně viděla jeho odvolání jako tak nezbytné, že využila první příležitosti, jak jej přesunout na jinou pozici. Hlavní otázkou tedy nyní je, co bude následovat, kdo zaujme jeho místo. A především, zda automobilka aspoň při svém současném smýšlení bude s to poslat do vedení AMG nadšence a člověka rozumějícího přáním specifické klientely této divize. Nikoli jen dalšího dogmatika odtrženého od reality, jehož vrcholnou schopností je papouškovat ty nejtupější fráze o jediné možné budoucnosti.
Odpověď zatím neznáme. A pokud ji zná Mercedes (z jeho vyjádření ale vnímáme, že ano), odmítá ji zveřejnit. Ani na přímý dotaz, kdo Schiebeho nahradí, firma své záměry nezveřejnila s tím, že jméno nového šéfa AMG „bude oznámeno později”.
Jak vyplývá z uvedeného, automobilka má v tuto chvíli jedinečnou možnost si sednout, uvědomit si význam haló modelů a do vedení AMG jmenovat někoho, kdo nejen této divizi vrátí lesk, čest a slávu, aniž by firmu vystavil problémům v jiných ohledech.
Jestli je toho vyšší vedení schopno? Jsme skeptičtí, v redakci v poměru 60:40 tipujeme, že ne, že znovu zvítězí stejný směr, který automobilku posílá níž a níž, dokud ji nepošle až na dno. Jednou se ale zdravý rozum ke kormidlu vrátit musí. Zrovna automobilka jako Mercedes-Benz je dost velká a etablovaná na to, aby současnou bouří dokázala proplout se ctí i schopností formálně respektovat často nesmyslná nařízení, která se dříve nebo později musí přehnat. Tak třeba to dopadne a nebudeme muset další roky sledovat pokračující rozvrat až k úplné devastaci, třeba...
Mercedes-Benz šéfa divize AMG na jaře roku 2023 šťastně nevybral, teď to zkouší zachránit. Uspěje? Bez odvahy stěží. A nevěříme, že jí projeví dostatečné množství. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, Autoforum.cz
