Šéf Mercedesu bude zjevně trvat na elektrickém pohonu pro všechny modely až do sebezničení včera

Jaký důvod mají některé automobilky trvat na svých špatných dřívějších rozhodnutích, i když realita otevírá cestu k novým alternativám? Vůbec žádný, tedy krom ješitnosti těch, kteří tato rozhodnutí dříve podnikli.

Od chvíle, kdy Evropská unie přišla s návrhem konce spalovacích aut v roce 2035 a pak i s normou Euro 7, politici ve veřejném prostoru básní o výhodách elektromobility. Dle nich se starý kontinent s pomocí bateriového pohonu dostane na světový vrchol v rámci technologií, navíc pak i pomůže planetu zbavit velkého množství emisí. Že je to spíše zbožné přání než realita, bylo potvrzeno již mnoha studiemi. Stejně jako se běžná veřejnost v řadě anket vyslovila proti nucené elektromobilitě.

Pokud bychom zůstali v české kotlině, pak hned 77 procent respondentů studie zrealizované agenturami Nielsen a ResSOLUTION je proti návrhům EU. Důvody nepřekvapí, Češi se obávají vysokých cen i nedostačující infrastruktury. Tomu se nelze divit, momentálně u nás najdeme jen 1 364 veřejných nabíječek, jenž nabízejí 2 643 dobíjecích bodů. Jen za loňský rok u nás přitom bylo prodáno 3 892 elektrických aut. I bez dotací je tedy třeba u některých stanic počítat s více než hodinovými frontami.

Pohled na prodeje navíc naznačuje, že výše zmíněné ankety jsou vlastně ještě poměrně optimistické. Elektromobily totiž loni měly na celkových prodejích pouze 2procentní podíl. Ten pak sice v příštích letech jistě naroste, na tom nicméně nebude mít až takovou zásluhu vyšší zájem veřejnosti, nýbrž nabídka automobilek, které se budou snažit auta se spalovacími motory potlačovat. To pak sice podíl elektromobilů navýší, ovšem celkové prodeje půjdou kvůli vysokým cenám dolů.

Je to varování nejen pro Škodu, jenž loni prodala celkově 62 905 aut, z čehož elektrický pohon mělo pouze 1 293 z nich, ale rovněž pro Mercedes-Benz. Šéf německé automobilky Ola Kallenius ale i tak oznámil, že pro třícípou hvězdu existuje jen a pouze elektromobilita. I když tedy EU schválila výjimku v podobě syntetických paliv, které otevírají cestu ke smysluplné alternativě pro podstatnou část zákazníků, značka na tento směr kašle. E-paliva se dle Kallenia hodí leda pro existující vozový park, nikoli pro auta, která mají teprve přijít.

„Strategií Mercedesu je plně spoléhat na elektrický pohon. Nebudeme přistupovat k zásadním změnám jen kvůli rozhodnutí o e-palivech,“ uvedl Kallenius. Je to stejně komické jako absurdní - každý šéf firmy musí vědět, že je to jen maximální přizpůsobivost, která vám dovolí přežít, nikoli dogmatické lpění na čemkoli. Němci očividně do hybridizace a elektrifikace napumpovali takové peníze, že si tento směr prostě chtějí prosadit stůj co stůj. A ignorují, že zejména pro těžká a výkonná auta (a že takových zrovna třícípá hvězda nabízí...) se vůbec nehodí.

Kallenius tak podřezává větev sobě nebo Mercedesu - otázkou je jen to, co resp. kdo padne první. Sám dále zmínil, že již od roku 2025 budou veškeré platformy, které bude Mercedes vyrábět, přizpůsobeny hlavně elektrickému pohonu. Němci tedy rozpohybovali vlak, do kterého se zákazníků nenasedl skoro nikdo, a teď jen doufají, že jim politický tlak umožní dojet až do cíle. I proto šéf automobilky dodává, že v budoucnu mohou metropole jako Paříž či Londýn zcela zakázat pohyb spalovacích aut. Pokud se v nich tedy lidé nebudou chtít pohybovat pěšky, bez elektromobilu to již nepůjde. Jak ubohé.

I když podobné tlaky jsou patrné již i v Česku, politici si jasně uvědomují, že nadšení z takových zákazů by bylo minimální. A že další volební období by si již neodsloužili. Na daném minovém poli tedy budou našlapovat velmi opatrně. Ostatně i proto si EU ponechala ve svých návrzích otevřená zadní vrátka a zmínila, že v roce 2026 dojde na přezkum návrhu a jeho realizovatelnosti. V té chvíli ale mohou být prodeje aut tak nízko, že už i Mercedes bude pro e-paliva. S Kalleniem nebo bez něj.

V tomto ohledu si ostatně znovu můžeme posvítit na české prodeje. Loni u nás třícípá hvězda prodala 7 329 aut, jen 280 z nich však mělo bateriový pohon. Na ten tedy připadá 3,8 procent, což je procentně zhruba dvojnásobek oproti Škodě. Je však třeba si uvědomit, že Mercedes si kupují bohatší lidé. Většina z nich je ale pragmatického rázu, diesely tak mají na celkových registracích 58procentní podíl. Že zrovna s tímto pohonem počítá Mercedes ze všeho nejméně, jen podtrhuje absurditu jeho uvažování. Stuttgart by si měl uvědomit, pro koho svá auta dělá, kdo je musí koupit. Politici to opravdu nebudou...

Německá automobilka dle svého šéfa bezmezně věří elektromobilitě, i když ta má třeba u nás na celkových registracích pouze 3,8procentní podíl. Zdá se, že je připravena takový postoj zastávat do zničení sebe nebo odvolání jejího současného šéfa. Foto: Mercedes-Benz

