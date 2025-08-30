Šéf Mercedesu dál šije do EU, aby zrušila to, za co sám roky bojoval. Někteří Hujeři ale pořád drží lajnu

Těžko říci, čemu se smát víc. Zda těm, kteří převlékli kabát během pár měsíců a najednou se tváří jako příznivci volného trhu a technologické otevřenosti, nebo těm, kteří i za této situace říkají: „Pane profesore, za minutu bude zvonit.”

Šéf Mercedesu dál šije do EU, aby zrušila to, za co sám roky bojoval. Někteří Hujeři ale pořád drží lajnu

včera | Petr Miler

Šéf Mercedesu dál šije do EU, aby zrušila to, za co sám roky bojoval. Někteří Hujeři ale pořád drží lajnu

včera | Petr Miler

Foto: Daimler

Těžko říci, čemu se smát víc. Zda těm, kteří převlékli kabát během pár měsíců a najednou se tváří jako příznivci volného trhu a technologické otevřenosti, nebo těm, kteří i za této situace říkají: „Pane profesore, za minutu bude zvonit.”

„Hujeři zradili,” tak jsme uvodili předchozí článek o kouzelném obratu Mercedesu a jeho šéfa, který místo zakazování spalovacích aut dokonce i uvnitř vlastní firmy od roku 2030 najednou přešel k boji proti jejich zakázání v EU od roku 2035. A nepoužili jsme tento obrat proto, že bychom se zeptali všech automobilek, zda to vidí stejně, ale proto, že Ola Källenius to napodruhé řekl jménem evropské asociace výrobců dokonce bok po boku šéfa místní asociace dodavatelů automobilových dílů. Přesto někteří Hujeři zůstávají Hujery, ale k tomu se dostaneme.

Källenius totiž v mezičase začal dál stupňovat svůj tlak. Onen otevřený dopis šéfce Evropské komise publikoval i na svém profilu na LinkedInu s dalšími komentáři, které jsou znovu poměrně peprné. Rozhodně tedy na člověka, který se roky pral za pravý opak a i letos je schopen tvrdit, že nové elektromobily Mercedesu „vyvrací všechny teoretické argumenty proti elektromobilitě”. Na jednu stranu tedy dál tvrdí, že neexistuje důvod, proč by elektromobily neměli kupovat úplně všichni, současně ale jaksi konečně vidí, že to všichni dělat nebudou.

Nově tedy Ola K. říká, že pro evropský automobilový průmysl „nastal kritický okamžik” a má podle něj „poslední šanci” udělat věci správně. „Musíme nasměrovat politiku správným směrem - směrem, který pomůže evropskému automobilovému průmyslu růst a prosperovat a zároveň povede transformaci na uhlíkově neutrální mobilitu. (...) Sdílíme společný cíl, ale cesta vyžaduje větší pragmatismus a flexibilitu, aby motor evropského automobilového sektoru zůstal v chodu,” uvádí dále šéf Mercedesu.

Nechceme být ti, kteří říkají, že jim „nevadí, žes nevstůpil, ale žes vystůpil” - je samozřejmě pozitivní, že se šéf Mercedesu posunul tímto směrem. A i když to udělal relativně pozdě, je pořád lepší, než kdyby to udělal později či vůbec. Ostatně pořád existují tací, kteří hru na elektrickou revoluci chtějí hrát dál. Někteří potichu, jiní dokonce nahlas. A možná vás nepřekvapí, že mezi „Hujery, kteří neodvolali”, se nejaktivněji profiluje Kia, která otevřeně začala oponovat zrušení onoho zákazu.

Zareagovat na věc tímto způsobem je ta nejhrubější z hrubých facek zákazníkům, jaké si dovedeme představit. Také klienti Kie dávají jasně najevo, že taková auta nepreferují - stačí je poslouchat, říkají to ale i penězi (v Česku 95,2 % kupců volí jiné vozy navzdory nekonečnému protežování elektrických modelů a variant). Normální by bylo v obchodě na to aktivně zareagovat, to Kia nedělá a spíš „potírá odpor”. I kdyby ale svou budoucnost viděla v čemkoli (nechť si svůj byznys dělá, jak chce, že?), bojovat za to, aby se jejím vlastním zákazníkům něco nařizovalo nebo zakazovalo... Jak extrémně neobratné a nešťastné to je? Od takové značky bych si nic nekoupil.

Přesně to ale automobilka dělá, jak zjistili kolegové z Auto News. Kie je zcela lhostejné, jak takový postoj poškodí její image, obává se hlavně zrušení vnucování určitého typu aut, neboť na to vsadila spoustu peněz. Generální ředitel Kia Europe Marc Hedrich k tomu dodal: „Přicházíme s lavinou elektromobilů. Pokud budeme muset náhle přestat uvádět elektromobily na trh, bude nás to stát jmění,” řekl a dodal: „Plánujeme dosáhnout plného souladu s předpisy do roku 2035.” Krásná strategie, že? „Compliance” za každou cenu, opravdu, to je na cenu Obchodník roku.

Hedrich navíc zašel ještě dál, když si rýpnul do šéfa Benzu: „To je te ten samý člověk, který před pár lety slíbil, že jeho společnost bude do roku 2030 prodávat pouze elektromobily,” uvedl. Má pravdu a jako humor to bereme, z Källenia si kvůli tomu utahujeme také. Ale jinak? Existuje jen jeden hloupější projev než horovat za zákaz a dnes proti němu: Horovat za tento zákaz i dnes. Panu Hedrichovi gratulujeme, v Česku bude s těmito postoji jistě „populární”, ostatně jméno na to má skoro dokonalé...


Mercedes-Benz CLA 2025
Ola Källenius otočil o 180 stupňů a budí tím rozpaky, nakonec ale smýšlí správně. Ještě větší rozpaky nyní budí ti, kteří i teď jdou do konfliktu s ním a trvají na tom, že „muž s koženou brašnou nesmí projet”. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Ola Källenius@LinkedIn, Auto News

Petr Miler

