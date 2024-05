Šéf Mercedesu definitivně odpískal přechod jen na elektromobily, zastavil vývoj. Další třída S bude znovu spalovací včera | Petr Miler

/ Foto: Matti Blume, Wikimedia Commons, CC ASA 4.0

A je docela legrační, že německá automobilka po všech sebevědomých prohlášeních říká, že si pro takový krok od začátku nechávala otevřený prostor, takže to není nic, čím bych se měli znepokojovat.

Významné světové automobilky lze dnes celkem snadno rozlišit v závislosti na jejich přístupu k elektrickým autům. Jde v zásadě o tři skupiny. Jednak jsou to velmi aktivistické, dogmaticky uvažující, pro elektromobily zapálené firmy, které říkají, že budou jen takové vozy nabízet od určitého data, aniž by si mohly být jisté tím, co bude zítra. Jednak jde o opatrnější, pragmaticky, popř. racionálně oportunisticky uvažující společnosti, které nemají problém se k elektromobilitě aktivně přihlásit, mají ale otevřená zadní vrátka nebo souběžně nabízejí také spalovací auta a nemíní s tím přestat. A pak jsou tu skepticky uvažující automobilky nabízející elektromobily leda z povinnosti.

Těch posledních zmíněných je naprosté minimum, z významných značek je to jen Toyota. Těch druhých jmenovaných je víc, ale tak jich moc není, z velkých firem je to BMW a Stellantis. Prvních uvedených je nejvíc a Mercedes-Benz mezi nimi zaujímá zvláštní místo.

Původně oznámil, že nejpozději v roce 2028 už nepřijde ani s jedním novým či inovovaným spalovacím modelem a od roku 2030 už je nebude ani nabízet. Když jsme takový absurdní záměr - zvlášť vzhledem k povaze Mercedesu a jeho zákazníků - opakovaně zpochybňovali, dočkali jsme se až neuvěřitelně negativního přístupu ze strany zejména českého zastoupení značky. Naše obecné konstatování bylo vždy jedno: Je to neschůdné a buď to změní současné vedení, nebo bude akcionáři nahrazeno a změní to vedení jiné.

Teď už víme, že se stalo to první, plán prodávat jen elektromobily od roku 2030 padl už dříve. Jde to ale dál, jak informují německé magazíny Automobilwoche a Handelsblatt. Odbyt elektromobilů je podle Mercedesu pomalejší, než očekával, i když své odvážné plány nehlásal v roce 1921, ale v roce 2021, kdy se nic lepšího skutečně nedalo čekat. Proto dál brzdí nejen s výše zmíněným, ale i s navazujícími záměry.

Společnost už neplánuje ani investovat od roku 2025 výhradně do elektromobilů a od roku 2028 představovat jen elektrické novinky. Do spalovacích motorů bude firma investovat i nadále, aby mohla i po zmíněném roce přijít s konkurenceschopným „spalovacím zbožím”. A ani se za to nestydí, odvolává se na poznámku v někdejších prezentacích, pod kterými byla u ambiciózních dat uvedena věta „kde to podmínky na trhu umožní”. Zjevně to neumožňují a nezdá se, že by to v blízké budoucnosti umožnit měly.

Mercedes-Benz ale plány mění i z druhé strany. Handelsblatt také uvádí, že Mercedes-Benz zastavil vývoj platformy elektrické MB.EA Large. Na tomto základě by se měla objevit další generace luxusních elektrických modelů Mercedes, zejména elektrický nástupce třídy S. Ten nakonec bude spalovací, to už je jasné, elektrická verze ve stylu současného EQS zůstane alternativou. A je otázkou, jak dobrá alternativa to bude, když nedostane novou architekturu.

Podle zdrojů Handelsblattu se šéf Mercedesu Källenius obává toho, že půjde o příliš drahou techniku a investice do ní se při nadále omezeném zájmu o elektrické vozy nemusí vyplatit. Co k tomu dodat? Že by se možná Mercedes měl napodruhé zákazníků předem zeptat, co vlastně chtějí, než se jim hlava nehlava bude marně pokoušet prodat něco, co by bývali odmítli předem? Je to jen takový troufalý tip, nakonec i u nás se říká: Líná huba, holé neštěstí...

Modely jako EQS jsou Mercedes fiasko, všude. Je smutné, že automobilka musela být s takovým vývojem konfrontována, aby poznala, že její elektrické plány jsou neuskutečnitelné. Ale aspoň má pořád dost soudnosti na to, aby je včas razantně změnila, třeba Audi to zatím udělat odmítá. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Automobilwoche, Handelsblatt, Mercedes-Benz

Petr Miler

